Тур: 11.
1:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолРамирес Педро
24' Желтая карточкаJoaquin Laso
29' Желтая карточкаAyrton Costa
35' Желтая карточкаLucas Gonzalez
43' Желтая карточкаАгилар Фелипе
78' Желтая карточкаJonatan Goitia
78' Желтая карточкаJonathan Goya
84' Желтая карточкаAlex Luna
90'+8
Ход матча
17'
24'
29'
35'
43'
78'
78'
84'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Pablo Monje
-
-
-
-
-
20 Enzo Avaro
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Javier Ruiz
-
19 Alex Luna
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
Главный тренер: Carlos Tevez
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|2
|0.18
|Рамирес Педро
|1
|0.09
|Milton Aaron Celiz
|1
|0.09
|Mauro Ortiz
|1
|0.09
|Jonatan Goitia
|1
|0.09
|Jose Mendez
|0
|0
|Nicolas Benegas
|0
|0
|Guillermo Pereira
|0
|0
|Alan Barrionuevo
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0.18
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.09
|Авалос Габриэль
|1
|0.09
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.09
|Joaquin Laso
|1
|0.09
|Lucas Gonzalez
|1
|0.09
|Невес Габриэль
|1
|0.09
|Ayrton Costa
|1
|0.09
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Toloza
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Benegas
|4
|0
|Jonatan Goitia
|4
|0
|Milton Aaron Celiz
|3
|0
|Jonathan Goya
|3
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Jose Mendez
|2
|0
|Gustavo Fernandez II
|2
|0
|William Machado
|2
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Mauro Ortiz
|1
|0
|Tomas Villoldo
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Laso
|5
|0
|Марконе Иван
|3
|1
|Santiago Toloza
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Lucas Gonzalez
|2
|0
|Alex Luna
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Спорле Адриан
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Депортиво Риестра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
3
Депортиво Риестра
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Индепендьенте Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
5
63%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
74
110
38
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|5