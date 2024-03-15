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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 11.
Депортиво Риестра
1:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
17' Гол
Рамирес Педро
24' Желтая карточка
Joaquin Laso
29' Желтая карточка
Ayrton Costa
35' Желтая карточка
Lucas Gonzalez
43' Желтая карточка
Агилар Фелипе
78' Желтая карточка
Jonatan Goitia
78' Желтая карточка
Jonathan Goya
84' Желтая карточка
Alex Luna
90'+8
1
Ignacio
Arce
36
Delfor
Minervino
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
15
Nicolas
Sansotre
5
Рамирес
Педро
19
Jonathan
Goya
8
Milton
Aaron
Celiz
16
Guillermo
Pereira
9
Jonathan
Herrera1
32
Nicolas
Benegas
33
Рей
Родриго
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
4
Исла
Маурисио
3
Спорле
Адриан
17
Lucas
Gonzalez
8
Невес
Габриэль
11
Манкуэльо
Федерико
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Авалос
Габриэль
Депортиво Риестра
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 2 0.18
Рамирес Педро 1 0.09
Milton Aaron Celiz 1 0.09
Mauro Ortiz 1 0.09
Jonatan Goitia 1 0.09
Jose Mendez 0 0
Nicolas Benegas 0 0
Guillermo Pereira 0 0
Alan Barrionuevo 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 2 0.18
Манкуэльо Федерико 1 0.09
Авалос Габриэль 1 0.09
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.09
Joaquin Laso 1 0.09
Lucas Gonzalez 1 0.09
Невес Габриэль 1 0.09
Ayrton Costa 1 0.09
Исла Маурисио 0 0
Santiago Toloza 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Benegas 4 0
Jonatan Goitia 4 0
Milton Aaron Celiz 3 0
Jonathan Goya 3 0
Nahuel Iribarren 2 0
Рамирес Педро 2 0
Jose Mendez 2 0
Gustavo Fernandez II 2 0
William Machado 2 0
Nicolas Torres 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Mauro Ortiz 1 0
Tomas Villoldo 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Laso 5 0
Марконе Иван 3 1
Santiago Toloza 2 1
Исла Маурисио 3 0
Агилар Фелипе 3 0
Ayrton Costa 3 0
Alexis Conelo 2 0
Lucas Gonzalez 2 0
Alex Luna 2 0
Javier Ruiz 0 1
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Спорле Адриан 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Juan Fedorco 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Депортиво Риестра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
3
Депортиво Риестра
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Индепендьенте Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
5
63%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
3
8

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 20 - 13 18
3.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 12 - 12 18
4.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
5.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
6.
Институто Кордоба
 10 5 2 3 14 - 8 17
7.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
11.
Банфилд
 10 2 4 4 10 - 12 10
12.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 0 8 9 - 19 6
14.
Атлетико Тукуман
 10 0 5 5 2 - 14 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 5 2 3 11 - 11 17
5.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
6.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 12 - 12 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 10 4 2 4 14 - 9 14
9.
Платенсе
 10 2 5 3 5 - 11 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 3 5 7 - 10 9
12.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Бельграно
 10 1 5 4 13 - 14 8
14.
Тигре
 10 1 2 7 5 - 16 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
8.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
10.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Институто Кордоба
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
8.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
9.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
13.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Агилар Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Лукас Гонсалес получил желтую карточку от судьи
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