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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 22-го тура Первой лиги России схлестнутся в очной схватке футболисты «Нефтехимика» и «КАМАЗа». Встреча состоится в Нижнекамске, на стадионе «Нефтехимик».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!