Тур: 28. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Иглесиас Хавьер
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
11
Рафинья
Диас
27
Ямаль
Ламин
38
Гиу
Марк
14
Фелиш
Жоау
10
Дардер
Серхи
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
41 Файе МикаилЗащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Роке ВиторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эрнандес Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
-
31 Лей ЮсунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Барселона
Мальорка
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
21 матч
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
3.2
2
Среднее время на гол
28
45
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.64
1
Среднее время на гол
141
90
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.86
1.52
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
48
59
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12 (3)
|0.43
|Торрес Ферран
|7
|0.25
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.18
|Фелиш Жоау
|5
|0.18
|Рафинья Диас
|4
|0.14
|Ямаль Ламин
|3
|0.11
|Роберто Серхи
|3
|0.11
|Канселу Жоау
|2
|0.07
|Педри
|2
|0.07
|Де Йонг Френки
|2
|0.07
|Роке Витор
|2
|0.07
|Лопес Фермин
|2
|0.07
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|Гави
|1
|0.04
|Араухо Рональд
|1
|0.04
|Гиу Марк
|1
|0.04
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|5 (1)
|0.18
|Пратс Абдон
|5
|0.18
|Санчес Антонио
|3
|0.11
|Родригес Даниэль I
|2
|0.07
|Ларин Кайл
|2
|0.07
|Настасич Матия
|2
|0.07
|Раильо Антонио
|2
|0.07
|Саму Кошта
|1
|0.04
|Копете Хосе
|1
|0.04
|Льябрес Хавьер
|1
|0.04
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Хави Эрнандес
|5
|1
|Араухо Рональд
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Гюндоган Илкай
|3
|0
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|7
|0
|Маскарель Омар
|5
|1
|Коста Хауме
|6
|0
|Родригес Даниэль I
|6
|0
|Ларин Кайл
|6
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Саму Кошта
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Раильо Антонио
|2
|1
|Лато Тони
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Мальорка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
10
Барселона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Мальорка
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
23
12
Барселона
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Мальорка
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
4% (1)
67% (18)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
31
22
Голы по времени матча
Забито
30
11
8 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 20
2
7%
1
9%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
2
7%
2
18%
31-45
4
13%
1
9%
46-60
6
20%
1
9%
61-75
12
40%
6
55%
76-90
Пропущено
21
22
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
10%
4
18%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
8
38%
4
18%
76-90
Забито
23
13
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
9%
5
38%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
7
30%
1
8%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
19%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
53
24
16 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 8
4 Не забивали 11
4
8%
6
25%
1-15
6
11%
0
0%
16-30
6
11%
6
25%
31-45
8
15%
3
13%
46-60
10
19%
2
8%
61-75
19
36%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
37
34
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
5
14%
7
21%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
7
19%
8
24%
31-45
7
19%
2
6%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
10
27%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2
Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4
Мальорка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1
Результаты матчей
Барселона
Мальорка
Точный счет
1:0
4 раза 29%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
4
3 раза 11%
0
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Барселона
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
311
68
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
85
310
310
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
1611
1710
621
918
225
423
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 33
|59
|3.
|0:0 Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 34
|59
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|54 - 29
|55
|5.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 26
|50
|6.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|32 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|37 - 29
|40
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|31 - 31
|37
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 29
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 41
|35
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 33
|29
|14.
|0:0 Заявка
|28
|5
|13
|10
|24 - 34
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|16.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|27
|2
|13
|12
|18 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|28 - 54
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 19
|32
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 8
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|12.
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|0:0 Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
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|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Мальорка
Исход игры
Барселона
93.2% (150)
Ничья
5% (8)
Мальорка
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.84% (49)
Меньше
60.16% (74)
Обе команды забьют
Да
27.64% (34)
Нет
72.36% (89)
Популярный счёт
2:0 Барселона
39.1% (63)
2:1 Барселона
13.7% (22)
3:0 Барселона
8.1% (13)
1:0 Барселона
6.8% (11)
3:1 Барселона
6.8% (11)
4:0 Барселона
1.2% (2)
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