Первый тайм

10' Мог убегать на ворота соперника Ларин после заброса от Саму, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

9' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Дардер на ход Ларин, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

8' Диагональ исполнял в штрафную соперника Ману на ход Мурики, но тому добраться до мяча помешал Мартинес.

7' Пробивал по воротам с дальней дистанции Фелиш после сольного прохода, но мяч в гуще защитников застрял.

6' В центре поля получил по ногам Гюндоган в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".

5' Теперь уже Кунде протащил мяч к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки Райковичу.