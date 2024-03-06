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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Барселона
 
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Прогнозы 53
Барселона 100% (53)
X 0% (0)
Мальорка 0% (0)
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Барселона
Мальорка

История личных встреч

Барселона
Мальорка

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

21 матч

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:4
ЛЛ
5:2
П
5:0
П
2:4
П
0:2
П
5:0
П
0:3
П
1:1
П
0:1
П
4:2
П
2:1
КК
1:1
КК
2:0
П
3:1
ПД
2:3
ПД
0:2

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

3.2
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.64
1

Среднее время на гол

141
90

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.86
1.52

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

48
59

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 (3) 0.44
Торрес Ферран 7 0.26
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.19
Фелиш Жоау 5 0.19
Рафинья Диас 4 0.15
Ямаль Ламин 3 0.11
Роберто Серхи 3 0.11
Канселу Жоау 2 0.07
Педри 2 0.07
Де Йонг Френки 2 0.07
Роке Витор 2 0.07
Лопес Фермин 2 0.07
Кунде Жюль 1 0.04
Гави 1 0.04
Араухо Рональд 1 0.04
Гиу Марк 1 0.04
Кристенсен Андреас 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.19
Пратс Абдон 5 0.19
Санчес Антонио 3 0.11
Родригес Даниэль I 2 0.07
Ларин Кайл 2 0.07
Настасич Матия 2 0.07
Раильо Антонио 2 0.07
Саму Кошта 1 0.04
Копете Хосе 1 0.04
Льябрес Хавьер 1 0.04
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 7 0
Хави Эрнандес 5 1
Араухо Рональд 5 0
Гави 5 0
Левандовски Роберт 4 0
Ромеу Ориоль 4 0
Канселу Жоау 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Гюндоган Илкай 3 0
Иньиго Мартинес 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 2 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Роберто Серхи 1 0
Кунде Жюль 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 7 0
Маскарель Омар 5 1
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Ларин Кайл 6 0
Маффео Пабло 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Вальент Мартин 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Саму Кошта 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Раильо Антонио 2 1
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Мурики Ведат 1 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Барселона
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Мальорка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
10
Барселона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Мальорка
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

23
12
Барселона
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Мальорка
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
4% (1)
67% (18)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

31
22

Голы по времени матча

Забито

30
11
8 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 20
2
7%
1
9%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
2
7%
2
18%
31-45
4
13%
1
9%
46-60
6
20%
1
9%
61-75
12
40%
6
55%
76-90

Пропущено

21
22
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
10%
4
18%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
4
18%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
8
38%
4
18%
76-90

Забито

23
13
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
9%
5
38%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
7
30%
1
8%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
19%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

53
24
16 В 1-м тайме 12
37 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 8
4 Не забивали 11
4
8%
6
25%
1-15
6
11%
0
0%
16-30
6
11%
6
25%
31-45
8
15%
3
13%
46-60
10
19%
2
8%
61-75
19
36%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

37
34
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
5
14%
7
21%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
7
19%
8
24%
31-45
7
19%
2
6%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
10
27%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2
Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4
Мальорка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1

Результаты матчей

Барселона
Мальорка

Точный счет

1:0
4 раза 29%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
4
3 раза 11%
0
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Барселона
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
3
11
6
8
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
8
5
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
16
11
17
10
1.5
6
21
9
18
2.5
2
25
4
23
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Жирона
 Заявка 27 18 5 4 57 - 33 59
3.
Барселона
 Заявка 27 17 7 3 56 - 34 58
4.
Атлетико М
 Заявка 27 17 4 6 54 - 29 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 27 14 8 5 46 - 26 50
6.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
8.
Валенсия
 Заявка 26 10 7 9 31 - 31 37
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Осасуна
 Заявка 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Хетафе
 Заявка 27 8 11 8 36 - 41 35
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 27 7 8 12 25 - 33 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 27 5 12 10 24 - 34 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 27 2 13 12 18 - 38 19
19.
Гранада
 Заявка 26 2 8 16 28 - 54 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 13 7 4 2 17 - 8 25
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
12.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
13.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
10.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 14
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 53
    Барселона 100% (53)
    X 0% (0)
    Мальорка 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Мальорка
    4.90
    7.50
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    7.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона - Мальорка

    Исход игры
    Барселона
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Мальорка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    23.53% (12)
    Нет
    76.47% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    48.1% (26)
    3:0 Барселона
    14.8% (8)
    2:1 Барселона
    13% (7)
    3:1 Барселона
    9.3% (5)
    1:0 Барселона
    7.4% (4)
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