Тур: 28. Стадион: Месталья. Зрители: 37961 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
1:0
40' ГолДуро Уго
43' Желтая карточкаМориба Илайкс
67' Желтая карточкаПепелу
78' Желтая карточкаКармона Хосе Анхель
82' Желтая карточкаДьене Даконам
90' Желтая карточкаГильямон Уго
90'+5
Ход матча
40'
1:0
43'
67'
82'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
399 Количество передач 363
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
13
Сория
Давид
14
Латаса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
-
31 Ирансо РубоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
-
16 Лопес ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Валенсия
Хетафе
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
33 матча
48.5%
21.2%
30.3%
16 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
2.31
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.18
1.25
Среднее время на гол
76
72
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
1.73
1.12
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|12
|0.44
|Герра Хавьер
|4
|0.15
|Пепелу
|4 (4)
|0.15
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.11
|Яремчук Роман
|3
|0.11
|Перес Фран
|1
|0.04
|Гайя Хосе
|1
|0.04
|Каньос Серхи
|1
|0.04
|Васкес Хесус
|1
|0.04
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.54
|Гринвуд Мэйсон
|6 (2)
|0.21
|Мата Хайме
|4
|0.14
|Максимович Неманья
|4
|0.14
|Латаса Хуан
|2
|0.07
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Оскар Родригес
|1
|0.04
|Альварес Гастон
|1
|0.04
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Гильямон Уго
|5
|0
|Герра Хавьер
|3
|1
|Перес Фран
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Гайя Хосе
|3
|0
|Пепелу
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|12
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Мата Хайме
|7
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Рико Диего
|7
|0
|Альдерете Омар
|5
|1
|Гринвуд Мэйсон
|5
|1
|Кармона Хосе Анхель
|6
|0
|Латаса Хуан
|4
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Милья Луис
|5
|0
|Альварес Гастон
|5
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Лосано Энтони
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Мориба Илайкс
|2
|0
|Сантьяго Хесус
|2
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Хетафе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
16
Валенсия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Хетафе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
12
17
Валенсия
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (12)
44% (12)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Хетафе
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
16
33
Голы по времени матча
Забито
18
19
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
22%
5
26%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Пропущено
8
29
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
0
0%
4
14%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
2
25%
7
24%
31-45
2
25%
4
14%
46-60
1
13%
7
24%
61-75
2
25%
5
17%
76-90
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
7%
7
41%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
13
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
9%
3
23%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
5
23%
5
38%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
8
36%
1
8%
76-90
Забито
33
36
16 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
7
21%
7
19%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
4
12%
11
31%
31-45
5
15%
3
8%
46-60
7
21%
2
6%
61-75
5
15%
10
28%
76-90
Пропущено
30
42
10 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
2
7%
7
17%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
6
20%
10
24%
31-45
7
23%
9
21%
46-60
3
10%
8
19%
61-75
10
33%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1
Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2
Хетафе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2
Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12
Результаты матчей
Валенсия
Хетафе
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
59
58
212
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
105
49
69
112
312
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
199
918
1117
324
622
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|3.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 33
|59
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|54 - 29
|55
|5.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 26
|50
|6.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|32 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|8.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|37 - 29
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 29
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 33
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|27
|2
|13
|12
|18 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|28 - 54
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|5.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Хетафе
Исход игры
Валенсия
92.1% (116)
Ничья
7.9% (10)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.54% (62)
Меньше
47.46% (56)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
45.2% (57)
1:0 Валенсия
27.8% (35)
2:0 Валенсия
8.7% (11)
1:1 Ничья
7.9% (10)
3:1 Валенсия
2.4% (3)
3:2 Валенсия
1.6% (2)
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