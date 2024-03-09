Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Валенсия

49' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Дженк Озкаджар успешно блокирует удар.

48' Аленья Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Пепелу из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Альдерете Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Дженк Озкаджар сделал ключевой пас для гола!

40' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Дуро Уго из команды Валенсия

40' Каньос Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Альварес Гастон из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Удар от ворот произведет Валенсия

37' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Валенсия

31' Альварес Гастон не смог попасть в створ ударом издали

29' Удар от ворот произведет Хетафе

29' Каньос Серхи не смог попасть в створ ударом издали

29' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.

28' Иглесиас Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Пепелу нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Удар от ворот произведет Валенсия

26' Иглесиас Хуан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

25' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с левого угла.

22' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Валенсия

21' Матч возобновлен

21' Аленья Карлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Пепелу из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Хорошую попытку сделал Иглесиас Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Аленья Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Удар от ворот произведет Хетафе

16' Удар от ворот произведет Хетафе

16' Каньос Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Пепелу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Валенсия

13' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

9' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

9' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Мата Хайме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Хетафе

4' Фулкье Димитри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фулкье Димитри из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Валенсия начинает с центра поля

1' Судья начинает матч