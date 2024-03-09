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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 37961 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Валенсия
1:0
Конец матча
Хетафе
0'
1:0
40' Гол
Дуро Уго
43' Желтая карточка
Мориба Илайкс
67' Желтая карточка
Пепелу
78' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
82' Желтая карточка
Дьене Даконам
90' Желтая карточка
Гильямон Уго
90'+5

Ход матча

40'
Дуро Уго
(Каньос Серхи)
1:0
43'
 
Мориба Илайкс
59'
Гонсалес Петер
Перес Фран
 
59'
Лопес Диего
Каньос Серхи
 
61'
 
Кармона Хосе Анхель
Аленья Карлес
62'
 
Мартин Хорхе
Мориба Илайкс
67'
Пепелу
 
71'
Гильямон Уго
Яремчук Роман
 
71'
 
Рико Диего
Альдерете Омар
78'
 
Кармона Хосе Анхель
82'
 
Дьене Даконам
84'
Корреа Тьерри
Герра Хавьер
 
84'
Амалла Селим
Дуро Уго
 
84'
 
Сантьяго Хесус
Иглесиас Хуан
84'
 
Оскар Родригес
Максимович Неманья
90'
Гильямон Уго
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 399 Количество передач 363
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Валенсия 92.1% (116)
X 7.9% (10)
Хетафе 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
3
Москера
Кристиан
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
8
Герра
Хавьер
18
Пепелу
7
Каньос
Серхи
9
Дуро
Уго
17
Яремчук
Роман
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
4
Альварес
Гастон
11
Аленья
Карлес
5
Милья
Луис
24
Мориба
Илайкс
7
Мата
Хайме
20
Максимович
Неманья
14
Латаса
Хуан
Валенсия
4-4-2
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Хетафе

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

48.5%
21.2%
30.3%
16 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:3
П
0:0
КК
3:1
КК
1:0
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:2
П
2:2
П
1:0
П
0:3
П
1:3
П
0:1
П
0:1
П
4:2
П
3:1
П
3:1
П
2:4
П
2:0
П
2:1
П
3:1
П
4:1
П
0:3
КК
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

2.31
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.18
1.25

Среднее время на гол

76
72

Всего голов

57
37

Голов в среднем за матч

1.73
1.12

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 12 0.44
Герра Хавьер 4 0.15
Пепелу 4 (4) 0.15
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.11
Яремчук Роман 3 0.11
Перес Фран 1 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Каньос Серхи 1 0.04
Васкес Хесус 1 0.04
Дьякаби Муктар 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.54
Гринвуд Мэйсон 6 (2) 0.21
Мата Хайме 4 0.14
Максимович Неманья 4 0.14
Латаса Хуан 2 0.07
Аленья Карлес 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Оскар Родригес 1 0.04
Альварес Гастон 1 0.04
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Амалла Селим 4 1
Гильямон Уго 5 0
Герра Хавьер 3 1
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Гайя Хосе 3 0
Пепелу 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 12 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 7 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 7 0
Альдерете Омар 5 1
Гринвуд Мэйсон 5 1
Кармона Хосе Анхель 6 0
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Альварес Гастон 5 0
Аленья Карлес 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Лосано Энтони 2 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Мориба Илайкс 2 0
Сантьяго Хесус 2 0
Порту Кристиан 1 0

Результаты матчей

Валенсия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Хетафе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
16
Валенсия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Хетафе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

12
17
Валенсия
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (12)
44% (12)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Хетафе
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

16
33

Голы по времени матча

Забито

18
19
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
22%
5
26%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Пропущено

8
29
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
0
0%
4
14%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
2
25%
7
24%
31-45
2
25%
4
14%
46-60
1
13%
7
24%
61-75
2
25%
5
17%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
7%
7
41%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
13
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
9%
3
23%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
5
23%
5
38%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
8
36%
1
8%
76-90

Забито

33
36
16 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
7
21%
7
19%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
4
12%
11
31%
31-45
5
15%
3
8%
46-60
7
21%
2
6%
61-75
5
15%
10
28%
76-90

Пропущено

30
42
10 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
2
7%
7
17%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
6
20%
10
24%
31-45
7
23%
9
21%
46-60
3
10%
8
19%
61-75
10
33%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1
Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2
Хетафе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2
Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12

Результаты матчей

Валенсия
Хетафе

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
5
8
2
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
9
1.5
6
9
1
12
2.5
3
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
19
9
9
18
1.5
11
17
3
24
2.5
6
22
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
3.
Жирона
 Заявка 27 18 5 4 57 - 33 59
4.
Атлетико М
 Заявка 27 17 4 6 54 - 29 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 27 14 8 5 46 - 26 50
6.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
7.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Осасуна
 Заявка 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 27 7 8 12 25 - 33 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 27 2 13 12 18 - 38 19
19.
Гранада
 Заявка 26 2 8 16 28 - 54 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
4.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
5.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
12.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
13.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
10.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Валенсия: 52%, Хетафе: 48%.
  • 95'
    Гайя Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 95'
    Гайя Хосе из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Валенсия 92.1% (116)
    X 7.9% (10)
    Хетафе 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Валенсия 1:0 Хетафе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Хетафе

    Исход игры
    Валенсия
    92.1% (116)
    Ничья
    7.9% (10)
    Хетафе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.54% (62)
    Меньше
    47.46% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    61.02% (72)
    Нет
    38.98% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    45.2% (57)
    1:0 Валенсия
    27.8% (35)
    2:0 Валенсия
    8.7% (11)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    3:1 Валенсия
    2.4% (3)
    3:2 Валенсия
    1.6% (2)
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