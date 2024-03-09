С дальней дистанции пробивал по воротам Корян после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.

По ногам Исаенко на фланге заехал сопернику в грубом подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Забросил по флангу Ушатов на ход Косареву, но тот не смог догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.

Диагональный пас исполнял Косарев в штрафную, но на выходе спокойно забрал сферу в свои руки Митрюшкин.

Еще одна замена в составе "Химок" произошла. Вместо Олега Исаенко свое игровое время получил Петар Голубович.

Много замен сразу же произошло в составе хозяев. Вместо Фольмера, Лесникова и Шайхтдинова на поле появились Косарев, Ушатов и Мартовой.

Отдавал пас с фланга Корян вперед на Руденко, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

По флангу отдавал Мартовой в штрафную на Ушатова, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог добраться до мяча.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Корян после заброса от Абдуллахи, но тому пробить не удалось в окружении двоих защитников.

Разыграли угловой гости, после чего Корян навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Варатынов, но мяч в гуще защитников застрял.

В центре поля получил по голове Полубояринов в борьбе против Коряна. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Полубояринов. Потребуется ему помощь медиков.

С левого фланга навесил в центр штрафной Ушатов. но здесь спокойно Исаенко вынес снаряд в центр поля.

Замена двойная в перерыве в составе гостей произошла. Вместо Магомедова и Берковского на поле появились Абдуллахи и Корян.

Забросил по флангу Корян на ход Руденко, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

Сместился с правого фланга в центр штрафной Корян и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался защитник.

По флангу на скорости убегал Корян и навесил в центр штрафной. Здесь головой вынес за пределы поля Обивалин.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Нетфуллин, но нарушил правила Корян в борьбе против Гилязетдинова.

С дальней дистанции пробивал по воротам Абдуллахи после сольного прохода, но мяч оказался точно в руках Одоевскому.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Равиль Нетфуллин! Удвоили преимущество "Химки". После неудачного выноса защитника мяч подхватил в чужой штрафной Нетфуллин и пробил точно в нижний угол, а Одоевский пропустил снаряд под рукой в падении.

С правого фланга навесил Лесников в центр штрафной, но здесь Исаенко вынес сферу головой за боковую линию.

С дальней дистанции пробивал Лесников после скидки от Кротова, но мяч полетел выше перекладины.

В центре получил по ногам Нетфуллин в борьбе против Гилязетдинова. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

С дальней дистанции пробивал по воротам Руденко после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.

С левого фланга отдавал пас Кротов на ход Лесникову, но тому добраться до мяча в пределах поля не удалось.

В центре поля грамотно подставился на чужой половине поля Руденко. Штрафной удар исполнять будут "Химки".

Первый тайм

— Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!

44' Дальний заброс с правого фланга навесил в чужую штрафную Нетфуллин после заброса от Варатынова, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

43' Оторвался от опеки соперника на скорости Зуев и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника сфера отправилась в аут.

42' После заброса со штрафного от Анисимова на дальней штанге оказался на газоне Шляков, но судья не стал назначать пенальти.

41' На фланге заехал Волков по ногам Фольмеру в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

40' Ушел от соперника по флангу Нетфуллин и навесил на дальнюю штангу. Здесь головой вынес за пределы поля Исаенко.

39' С левого фланга навесил в центр штрафной Хосонов. Здесь спокойно головой вынес снаряд в центр поля Обивалин.

38' С левого фланга навесил на дальнюю штангу Магомедов на Берковского, но тому добраться до мяча не удалось.

37' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Юрий Журавлёв! Удалось открыть счет в матче "Химкам"! Забросил со штрафного Хосонов на линию вратарской, где подхватил снаряд Журавлёв и с разворота вколотил точно под перекладину

36' Гилязетдинов наступил на ногу сопернику перед своей штрафной. Опасный стандарт исполнять будут гости.

35' Проникающий пас исполнял Хосонов на ход Руденко, но тому пробить помешал в силовой борьбе Зуев.

34' После прострела с фланга от Полубояринова пробил по воротам Кротов, но мяч полетел выше перекладины.

33' Пробивал по воротам Гилязетдинов после прострела от Кротова, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

32' Грамотно подставился на чужой половине поля Руденко и получил по голове в борьбе с Зуевым. Штрафной удар исполнят гости.

30' По флангу отдавал пас Шляков на ход Фольмеру, но тот не смог добраться до мяча в силовой борьбе с защитником.

29' С дальней дистанции пробил по воротам Магомедов после заброса от Журавлёва. Тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

27' Головой пробивал по воротам Волков после навеса со штрафного от Магомедова. Мяч полетел выше перекладины.

25' Мягко забросил в штрафную Полубояринов на ход Лесникова, но тот проиграл борьбу за мяч Варатынову.

24' С дальней дистанции пробивал по воротам Анисимов после паса от Полубояринова, но не попал он в створ ворот.

23' Ушел от соперника по флангу Фольмер и прострелил вдоль ворот. Спокойно вынес сферу в центр поля Терехов.

22' Диагональ исполнял в штрафную соперника Анисимов на ход Кротову, но того опередил Исаенко и вынес сферу подальше от ворот.

21' Проникающий пас Полубояринов исполнял на ход Кротову, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.

20' Оторвался от опеки соперника по флангу Кротов и навесил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

19' Мог убегать на ворота соперника Руденко после заброса от Нетфуллина, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

18' Забросил в штрафную соперника Хосонов с левого фланга на ход Руденко, но того опередил Обивалин и вынес сферу в аут.

17' На фланге грамотно подставился Гилязетдинов в борьбе против Хосонова. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Волгаря".

15' Убегал на ворота соперника Лесников после заброса от Анисимова, в борьбе против защитника нарушил он правила.

14' Проникающий пас исполнял в штрафную Хосонов на Руденко, но тот пробить в борьбе с защитником не смог.

13' По флангу забросил Волков на ход Исаенко, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля в борьбе с защитником.

12' В центре поля получил по ногам Шляков в борьбе против Магомедова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Волгаря".

10' Диагональ исполнял в штрафную Журавлёв на ход Хосонову, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

9' По флангу забросил Магомедов на ход Журавлёву, но тот не смог догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.

8' Пробивал головой Руденко после навеса от Хосонова, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

7' С правого фланга навесил в центр штрафной Магомедов. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

5' С центра поля Анисимов забросил в штрафную на Кротова, но никто из партнеров так и не смог пробить.

4' Прорывался по флангу Нетфуллин, сместился в центр и пробил по воротам, но не попал в створ.

3' В центре поля получил по ногам Варатынов в борьбе против Шляков. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

2' Прорывался по флангу Нетфуллин и подал на дальнюю штангу, но тут никто из партнеров замкнуть не смог.