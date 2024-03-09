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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 22.
Волгарь
0:2
Второй тайм: 64'
Химки

Ход матча

36'
0:1
Журавлёв Юрий
46'
 
Корян Аршак
Магомедов Бутта
46'
 
Абдуллахи Квари
Берковский Илья
55'
0:2
Нетфуллин Равиль
61'
Мартовой Даниил
Фольмер Кирилл
 
61'
Ушатов Кирилл
Шайхтдинов Дамир
 
61'
Косарев Кирилл
Лесников Дмитрий
 
Прогнозы 125
Волгарь 10.4% (13)
X 22.4% (28)
Химки 67.2% (84)
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Волгарь
Химки

История личных встреч

Волгарь
Химки

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПД
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Среднее время на гол

108
67

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Среднее время на гол

108
77

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.83
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

108
72

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лесников Дмитрий 4 0.18
Жамалетдинов Тимур 3 0.14
Гилязетдинов Артур 3 0.14
Кротов Вячеслав 2 0.09
Косарев Кирилл 2 0.09
Клёнкин Данил 2 (1) 0.09
Зуев Илья 1 0.05
Прошкин Егор 1 0.05
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 7 (1) 0.32
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.27
Нетфуллин Равиль 4 0.18
Корян Аршак 3 (1) 0.14
Магомедов Бутта 2 0.09
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.09
Касимов Тимур 2 0.09
Терехов Сергей 1 0.05
Панченко Кирилл 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Исаенко Олег 1 0.05
Волков Захар 1 0.05
Степанов Данил 1 0.05
Берковский Илья 1 0.05
Варатынов Сергей 1 0.05

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирнов Данила 4 0
Лесников Дмитрий 2 1
Ткачук Денис 3 0
Прошкин Егор 3 0
Хомуха Иван 2 0
Зуев Илья 2 0
Анисимов Андрей 2 0
Гилязетдинов Артур 2 0
Шляков Евгений 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Шайхтдинов Дамир 1 0
Пушкарёв Денис 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 5 0
Степанов Данил 4 0
Варатынов Сергей 4 0
Хосонов Хетаг 1 1
Терехов Сергей 2 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Исаенко Олег 2 0
Скворцов Лев 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Берковский Илья 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Волгарь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Химки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
5
Волгарь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Химки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
14
Волгарь
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Химки
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
44%
4
22%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
1
11%
4
22%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
16%
1
8%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

17
33
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
2
12%
3
9%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
7
41%
6
18%
31-45
2
12%
5
15%
46-60
3
18%
8
24%
61-75
2
12%
7
21%
76-90

Пропущено

28
20
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
5
18%
3
15%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
6
21%
6
30%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
6
21%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4
Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка Песчанокопское - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0 Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1
Химки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1
Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2

Результаты матчей

Волгарь
Химки

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волгарь
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
3
3
18
1.5
11
10
1
20
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 2:0 Заявка 22 12 6 4 35 - 20 42
2.
Акрон
 Заявка 22 11 5 6 30 - 19 38
3.
Арсенал Тула
 21 10 8 3 28 - 15 38
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 21 11 4 6 21 - 11 37
5.
Тюмень
 Заявка 21 10 5 6 28 - 20 35
6.
Родина Москва
 1:0 Заявка 22 9 7 6 33 - 20 34
7.
Алания
 Заявка 21 8 8 5 24 - 25 32
8.
Нефтехимик
 Заявка 22 8 6 8 20 - 20 30
9.
Торпедо Москва
 Заявка 21 7 6 8 19 - 21 27
10.
Енисей
 Заявка 22 8 3 11 33 - 32 27
11.
Шинник
 0:1 Заявка 22 7 6 9 27 - 34 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 22 6 8 8 19 - 22 26
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 21 6 7 8 20 - 23 25
14.
Ленинградец
 Заявка 21 6 6 9 16 - 22 24
15.
Сокол
 Заявка 21 6 5 10 19 - 35 23
16.
Кубань
 Заявка 21 5 5 11 17 - 28 20
17.
Волгарь
 0:2 Заявка 22 4 8 10 18 - 29 20
18.
Черноморец Нв
 Заявка 21 3 9 9 17 - 28 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 11 7 3 1 16 - 4 24
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 7 1 3 15 - 6 22
3.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
4.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
6.
Алания
 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
7.
Химки
 2:0 Заявка 11 5 5 1 15 - 8 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
10.
Родина Москва
 1:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
11.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
12.
Акрон
 Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
13.
Шинник
 0:1 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
14.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
15.
Кубань
 Заявка 11 3 4 4 10 - 11 13
16.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
17.
Волгарь
 0:2 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 10 1 4 5 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 2:0 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Родина Москва
 1:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
6.
Тюмень
 Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
7.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
8.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
9.
Шинник
 0:1 Заявка 11 3 2 6 12 - 20 11
10.
Алания
 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Волгарь
 0:2 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 0 4 7 6 - 17 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    77'
    Еще одна замена в составе "Химок" произошла. Вместо Олега Исаенко свое игровое время получил Петар Голубович.
  • 76'
    Диагональный пас исполнял Косарев в штрафную, но на выходе спокойно забрал сферу в свои руки Митрюшкин.
  • 75'
    Забросил по флангу Ушатов на ход Косареву, но тот не смог догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.
  • Замена
    74'
    Замена очередная в нашем поединке произошла. 
  • Желтая карточка
    72'
    По ногам Исаенко на фланге заехал сопернику в грубом подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Волгаря" вновь произошла. 
  • 69'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Корян после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.
  • 68'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Ушатов. но здесь спокойно Исаенко вынес снаряд в центр поля.
  • 67'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Полубояринов. Потребуется ему помощь медиков.
  • 66'
    В центре поля получил по голове Полубояринов в борьбе против Коряна. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 65'
    Разыграли угловой гости, после чего Корян навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Варатынов, но мяч в гуще защитников застрял.
  • 64'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Корян после заброса от Абдуллахи, но тому пробить не удалось в окружении двоих защитников.
  • 63'
    По флангу отдавал Мартовой в штрафную на Ушатова, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог добраться до мяча.
  • 62'
    Отдавал пас с фланга Корян вперед на Руденко, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • Замена
    61'
    Много замен сразу же произошло в составе хозяев. Вместо Фольмера, Лесникова и Шайхтдинова на поле появились Косарев, Ушатов и Мартовой.
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    • 60'
      В центре получил по ногам Нетфуллин в борьбе против Гилязетдинова. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • 59'
      С дальней дистанции пробивал Лесников после скидки от Кротова, но мяч полетел выше перекладины.
    • 58'
      С правого фланга навесил Лесников в центр штрафной, но здесь Исаенко вынес сферу головой за боковую линию.
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Равиль Нетфуллин! Удвоили преимущество "Химки". После неудачного выноса защитника мяч подхватил в чужой штрафной Нетфуллин и пробил точно в нижний угол, а Одоевский пропустил снаряд под рукой в падении.
    • 55'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Абдуллахи после сольного прохода, но мяч оказался точно в руках Одоевскому.
    • 54'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Нетфуллин, но нарушил правила Корян в борьбе против Гилязетдинова.
    • Угловой
      53'
      По флангу на скорости убегал Корян и навесил в центр штрафной. Здесь головой вынес за пределы поля Обивалин.
    • 52'
      Сместился с правого фланга в центр штрафной Корян и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался защитник.
    • Офсайд
      51'
      Забросил по флангу Корян на ход Руденко, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 50'
      Замена двойная в перерыве в составе гостей произошла. Вместо Магомедова и Берковского на поле появились Абдуллахи и Корян.
    • 49'
      В центре поля грамотно подставился на чужой половине поля Руденко. Штрафной удар исполнять будут "Химки".
    • 48'
      С левого фланга отдавал пас Кротов на ход Лесникову, но тому добраться до мяча в пределах поля не удалось.
    • 47'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Руденко после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка, смогут ли хозяева отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!
    • 44'
      Дальний заброс с правого фланга навесил в чужую штрафную Нетфуллин после заброса от Варатынова, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 43'
      Оторвался от опеки соперника на скорости Зуев и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника сфера отправилась в аут.
    • 42'
      После заброса со штрафного от Анисимова на дальней штанге оказался на газоне Шляков, но судья не стал назначать пенальти.
    • 41'
      На фланге заехал Волков по ногам Фольмеру в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 40'
      Ушел от соперника по флангу Нетфуллин и навесил на дальнюю штангу. Здесь головой вынес за пределы поля Исаенко.
    • 39'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Хосонов. Здесь спокойно головой вынес снаряд в центр поля Обивалин.
    • 38'
      С левого фланга навесил на дальнюю штангу Магомедов на Берковского, но тому добраться до мяча не удалось.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Юрий Журавлёв! Удалось открыть счет в матче "Химкам"! Забросил со штрафного Хосонов на линию вратарской, где подхватил снаряд Журавлёв и с разворота вколотил точно под перекладину 
    • 36'
      Гилязетдинов наступил на ногу сопернику перед своей штрафной. Опасный стандарт исполнять будут гости.
    • 35'
      Проникающий пас исполнял Хосонов на ход Руденко, но тому пробить помешал в силовой борьбе Зуев.
    • 34'
      После прострела с фланга от Полубояринова пробил по воротам Кротов, но мяч полетел выше перекладины.
    • 33'
      Пробивал по воротам Гилязетдинов после прострела от Кротова, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
    • 32'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Руденко и получил по голове в борьбе с Зуевым. Штрафной удар исполнят гости.
    • 30'
      По флангу отдавал пас Шляков на ход Фольмеру, но тот не смог добраться до мяча в силовой борьбе с защитником.
    • 29'
      С дальней дистанции пробил по воротам Магомедов после заброса от Журавлёва. Тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 27'
      Головой пробивал по воротам Волков после навеса со штрафного от Магомедова. Мяч полетел выше перекладины.
    • 25'
      Мягко забросил в штрафную Полубояринов на ход Лесникова, но тот проиграл борьбу за мяч Варатынову.
    • 24'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Анисимов после паса от Полубояринова, но не попал он в створ ворот.
    • 23'
      Ушел от соперника по флангу Фольмер и прострелил вдоль ворот. Спокойно вынес сферу в центр поля Терехов.
    • 22'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Анисимов на ход Кротову, но того опередил Исаенко и вынес сферу подальше от ворот.
    • 21'
      Проникающий пас Полубояринов исполнял на ход Кротову, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.
    • 20'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Кротов и навесил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 19'
      Мог убегать на ворота соперника Руденко после заброса от Нетфуллина, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
    • 18'
      Забросил в штрафную соперника Хосонов с левого фланга на ход Руденко, но того опередил Обивалин и вынес сферу в аут.
    • 17'
      На фланге грамотно подставился Гилязетдинов в борьбе против Хосонова. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Волгаря".
    • 15'
      Убегал на ворота соперника Лесников после заброса от Анисимова, в борьбе против защитника нарушил он правила.
    • 14'
      Проникающий пас исполнял в штрафную Хосонов на Руденко, но тот пробить в борьбе с защитником не смог.
    • 13'
      По флангу забросил Волков на ход Исаенко, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля в борьбе с защитником.
    • 12'
      В центре поля получил по ногам Шляков в борьбе против Магомедова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Волгаря".
    • 10'
      Диагональ исполнял в штрафную Журавлёв на ход Хосонову, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 9'
      По флангу забросил Магомедов на ход Журавлёву, но тот не смог догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.
    • 8'
      Пробивал головой Руденко после навеса от Хосонова, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 7'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Магомедов. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 5'
      С центра поля Анисимов забросил в штрафную на Кротова, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 4'
      Прорывался по флангу Нетфуллин, сместился в центр и пробил по воротам, но не попал в створ.
    • 3'
      В центре поля получил по ногам Варатынов в борьбе против Шляков. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 2'
      Прорывался по флангу Нетфуллин и подал на дальнюю штангу, но тут никто из партнеров замкнуть не смог.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на поединок субботнего игрового дня в рамках ФНЛ, в котором встретятся "Волгарь" и "Химки". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 30.4% пользователей.
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    Прогнозы 125
    Волгарь 10.4% (13)
    X 22.4% (28)
    Химки 67.2% (84)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Химки
    3.65
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    5.30
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    2.12
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Волгарь 0:2 Химки

    Исход игры
    Волгарь
    10.4% (13)
    Ничья
    22.4% (28)
    Химки
    67.2% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.75% (43)
    Меньше
    63.25% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (66)
    Нет
    43.59% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Химки
    30.4% (38)
    0:1 Химки
    24% (30)
    1:1 Ничья
    18.4% (23)
    0:2 Химки
    8.8% (11)
    1:0 Волгарь
    4.8% (6)
    2:0 Волгарь
    2.4% (3)
    1:3 Химки
    2.4% (3)
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