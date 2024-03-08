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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 22.
Волгарь
 
Позже
Химки
Прогнозы 80
Волгарь 11.3% (9)
X 23.8% (19)
Химки 65% (52)
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История личных встреч

Волгарь
Химки

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПД
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Среднее время на гол

108
67

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Среднее время на гол

108
77

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.83
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

108
72

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лесников Дмитрий 4 0.19
Жамалетдинов Тимур 3 0.14
Гилязетдинов Артур 3 0.14
Кротов Вячеслав 2 0.1
Косарев Кирилл 2 0.1
Клёнкин Данил 2 (1) 0.1
Зуев Илья 1 0.05
Прошкин Егор 1 0.05
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 7 (1) 0.33
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.29
Нетфуллин Равиль 3 0.14
Корян Аршак 3 (1) 0.14
Магомедов Бутта 2 0.1
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.1
Касимов Тимур 2 0.1
Терехов Сергей 1 0.05
Панченко Кирилл 1 0.05
Исаенко Олег 1 0.05
Волков Захар 1 0.05
Степанов Данил 1 0.05
Берковский Илья 1 0.05
Варатынов Сергей 1 0.05

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирнов Данила 4 0
Лесников Дмитрий 2 1
Ткачук Денис 3 0
Прошкин Егор 3 0
Хомуха Иван 2 0
Зуев Илья 2 0
Анисимов Андрей 2 0
Гилязетдинов Артур 2 0
Шляков Евгений 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Шайхтдинов Дамир 1 0
Пушкарёв Денис 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 5 0
Степанов Данил 4 0
Варатынов Сергей 4 0
Хосонов Хетаг 1 1
Терехов Сергей 2 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Исаенко Олег 2 0
Скворцов Лев 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Берковский Илья 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Волгарь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Химки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
5
Волгарь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Химки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
14
Волгарь
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Химки
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
44%
4
22%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
1
11%
4
22%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
16%
1
8%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

17
33
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
2
12%
3
9%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
7
41%
6
18%
31-45
2
12%
5
15%
46-60
3
18%
8
24%
61-75
2
12%
7
21%
76-90

Пропущено

28
20
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
5
18%
3
15%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
6
21%
6
30%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
6
21%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4
Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка Песчанокопское - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0 Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1
Химки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1
Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2

Результаты матчей

Волгарь
Химки

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волгарь
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
3
3
18
1.5
11
10
1
20
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 21 11 6 4 33 - 20 39
2.
Арсенал Тула
 21 10 8 3 28 - 15 38
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 21 11 4 6 21 - 11 37
4.
Тюмень
 Заявка 21 10 5 6 28 - 20 35
5.
Акрон
 Заявка 21 10 5 6 27 - 17 35
6.
Алания
 Заявка 21 8 8 5 24 - 25 32
7.
Родина Москва
 Заявка 21 8 7 6 32 - 20 31
8.
Енисей
 Заявка 21 8 3 10 31 - 29 27
9.
Нефтехимик
 Заявка 21 7 6 8 18 - 20 27
10.
Торпедо Москва
 Заявка 21 7 6 8 19 - 21 27
11.
Шинник
 Заявка 21 7 6 8 27 - 33 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 21 6 8 7 19 - 20 26
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 21 6 7 8 20 - 23 25
14.
Ленинградец
 Заявка 21 6 6 9 16 - 22 24
15.
Сокол
 Заявка 21 6 5 10 19 - 35 23
16.
Кубань
 Заявка 21 5 5 11 17 - 28 20
17.
Волгарь
 Заявка 21 4 8 9 18 - 27 20
18.
Черноморец Нв
 Заявка 21 3 9 9 17 - 28 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 11 7 3 1 16 - 4 24
2.
Енисей
 Заявка 11 7 1 3 23 - 13 22
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 7 1 3 15 - 6 22
4.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
6.
Алания
 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
7.
Химки
 Заявка 11 5 5 1 15 - 8 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
10.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
11.
Акрон
 Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
12.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
13.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
15.
Кубань
 Заявка 11 3 4 4 10 - 11 13
16.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
17.
Волгарь
 Заявка 11 2 4 5 10 - 18 10
18.
Ленинградец
 Заявка 10 1 4 5 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
5.
Тюмень
 Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Родина Москва
 Заявка 11 3 5 3 16 - 11 14
8.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
9.
Шинник
 Заявка 11 3 2 6 12 - 20 11
10.
Алания
 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 11 1 4 6 5 - 14 7
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 0 4 7 6 - 17 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Тюмень Печенкин Никита 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2024, осталось 1 день 3 часа 33 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 26.3% пользователей.
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    • Прогнозы 80
    Волгарь 11.3% (9)
    X 23.8% (19)
    Химки 65% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Химки
    4.00
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    3.50
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    2.02
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    Прогнозы на матч Волгарь - Химки

    Исход игры
    Волгарь
    11.3% (9)
    Ничья
    23.8% (19)
    Химки
    65% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.38% (24)
    Меньше
    69.62% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    53.16% (42)
    Нет
    46.84% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Химки
    26.3% (21)
    0:1 Химки
    26.3% (21)
    1:1 Ничья
    22.5% (18)
    0:2 Химки
    8.8% (7)
    1:0 Волгарь
    6.3% (5)
    2:0 Волгарь
    3.8% (3)
    1:3 Химки
    2.5% (2)
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