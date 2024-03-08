Тур: 22.
История личных встреч
Волгарь
Химки
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Среднее время на гол
108
67
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.17
Среднее время на гол
108
77
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.83
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
108
72
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лесников Дмитрий
|4
|0.19
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.14
|Гилязетдинов Артур
|3
|0.14
|Кротов Вячеслав
|2
|0.1
|Косарев Кирилл
|2
|0.1
|Клёнкин Данил
|2 (1)
|0.1
|Зуев Илья
|1
|0.05
|Прошкин Егор
|1
|0.05
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|7 (1)
|0.33
|Хосонов Хетаг
|6 (2)
|0.29
|Нетфуллин Равиль
|3
|0.14
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.14
|Магомедов Бутта
|2
|0.1
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.1
|Касимов Тимур
|2
|0.1
|Терехов Сергей
|1
|0.05
|Панченко Кирилл
|1
|0.05
|Исаенко Олег
|1
|0.05
|Волков Захар
|1
|0.05
|Степанов Данил
|1
|0.05
|Берковский Илья
|1
|0.05
|Варатынов Сергей
|1
|0.05
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смирнов Данила
|4
|0
|Лесников Дмитрий
|2
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Хомуха Иван
|2
|0
|Зуев Илья
|2
|0
|Анисимов Андрей
|2
|0
|Гилязетдинов Артур
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Ушатов Кирилл
|1
|0
|Одоевский Даниил
|1
|0
|Шайхтдинов Дамир
|1
|0
|Пушкарёв Денис
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|5
|0
|Степанов Данил
|4
|0
|Варатынов Сергей
|4
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|1
|Терехов Сергей
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Исаенко Олег
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Нетфуллин Равиль
|0
|1
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Берковский Илья
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Волгарь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Химки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
5
Волгарь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Химки
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
14
Волгарь
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Химки
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
44%
4
22%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
1
11%
4
22%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
16%
1
8%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
4
21%
3
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
3
25%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
17
33
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
2
12%
3
9%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
7
41%
6
18%
31-45
2
12%
5
15%
46-60
3
18%
8
24%
61-75
2
12%
7
21%
76-90
Пропущено
28
20
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
5
18%
3
15%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
6
21%
6
30%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
6
21%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4
Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка Песчанокопское - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0 Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1
Химки
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1
Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2
Результаты матчей
Волгарь
Химки
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Волгарь
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
29
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
19
64
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
183
318
1110
120
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 20
|39
|2.
|21
|10
|8
|3
|28 - 15
|38
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|21 - 11
|37
|4.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|28 - 20
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 17
|35
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|24 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 20
|31
|8.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 29
|27
|9.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|18 - 20
|27
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|19 - 21
|27
|11.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|27 - 33
|27
|12.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|13.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 23
|25
|14.
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 22
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 35
|23
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|17 - 28
|20
|17.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|18 - 27
|20
|18.
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|17 - 28
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 4
|24
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|15 - 6
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|12.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|6 - 5
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 11
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 14
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 17
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 5
Прогнозы на матч Волгарь - Химки
Исход игры
Волгарь
11.3% (9)
Ничья
23.8% (19)
Химки
65% (52)
Тотал 2.5
Больше
30.38% (24)
Меньше
69.62% (55)
Обе команды забьют
Да
53.16% (42)
Нет
46.84% (37)
Популярный счёт
1:2 Химки
26.3% (21)
0:1 Химки
26.3% (21)
1:1 Ничья
22.5% (18)
0:2 Химки
8.8% (7)
1:0 Волгарь
6.3% (5)
2:0 Волгарь
3.8% (3)
1:3 Химки
2.5% (2)
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