Лино слева вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров по центру пробил под перекладину. Ледесма уверенно поймал мяч.

Алькарас в чужой штрафной площади ударил по ногам Лино.

Лино слева из офсайда пробил по воротам. Ледесма мяч отбил.

Хуанми в центре поля сзади ударил по ногам Лино и получил жёлтую карточку.

Депай после скидки Мораты с линии штрафной площади пробил пл центру ворот. Ледесма забрал мяч в руки.

Ньигес у чужой штрафной площади не смог остановить мяч после сильно паса вперёд от Эрмосо.

Проблема у Эрмосо. в борьбе с Наварро у защитника "Атлетико" порвалась бутса. Марио пришлось срочно переобуваться.

Витсель недалеко от центрального круга подтолкнул в спину Хуанми.

Наварроо справа прорвался в штрафную площадь, где у него мяч аккуратно отобрал Коке.

Эрмосо принесли новые бутсы. Снова защитник "Атлетико" переобулся. Видимо, предыдущая заменённая бутса была чужой и не подходила Марио по размеру.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ХУАНМИ!!! После навеса слева Хуанми головой отправил мяч в сетку ворот.

Коке сделал заброс направо в штрафную площадь на Льоренте, но на выходе первым оказался на мяче Ледесма.

Лино на левом фланге не смог проскочить между двумя соперниками.

Хуанми на чужой половине поля ударил по ногам Депая.

Мората чуть неточно сделал пас в штрафную площадь на Депая. Хави Эрнандес сумел аккуратно сыграть в отборе, не позволив Мемфису пробить по воротам.

Собрино на чужой половине поля уложил на газон Льоренте.

Льоренте справа прострелил к дальней штанге, куда немного не успел Лино.

Перед началом матча в Кадисе шёл дождь, а к пятнадцатой минуте первого тайма постепенно на поле местами появляется солнце.

Заброс Габриэля вперёд на Ньигеса вышел немного неточным. Мяч забрал в руки Ледесма, сыгравший на выходе.

Карселен справа прострелил к ближней штанге, где Витсель не позволил Макси Гомесу переправить мяч в ворота.

8' Собрино в центральном круге сбил Де Пауля.

7' Длинный заброс Витселя вперёд по центру соперники перехватили. Командам пока не удаётся доводить свои атаки хотя бы до ударов по воротам.

6' Макси Гомес посоревновался в скорости на правом фланге с Эрмосо, но догнать мяч, уходящий за боковую линию поля, не смог.

5' Карселен на правом фланге забежал в офсайд.

4' Атака гостей правым флангом также не получилась острой. Ньигесу сделать заброс в штрафную площадь не удалось.

3' Лино слева сделал заброс вперёд на Морату, у которого мяч выбил Хави Эрнандес.

2' "Кадис" играет в жёлтых футболках и синих трусах, "Атлетико" - в полосатых красно-белых футболках и красных трусах.