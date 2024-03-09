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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Кадис
1:0
Первый тайм: 34'
Атлетико М
0'
1:0
24' Гол
Хуанми Мигель
30' Желтая карточка
Депай Мемфис
31' Желтая карточка
Хуанми Мигель

Ход матча

24'
Хуанми Мигель
(Собрино Рубен)
1:0
30'
 
Депай Мемфис
31'
Хуанми Мигель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 125
Кадис 3.2% (4)
X 4.8% (6)
Атлетико М 92% (115)
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Кадис
Ничья
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1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
24
Оусоу
Айхам
5
Чуст
Виктор
15
Эрнандес
Хави
V
27
Наварро
Роберто
4
Алькарас
Рубен
12
Куаме
Роминигуе
7
Собрино
Рубен
25
Макси
Гомес
9
Хуанми
Мигель
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
4
Габриэль
Паулиста
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
12
Лино
Сэмуел
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
9
Депай
Мемфис
19
Мората
Альваро
Кадис
4-4-2
Атлетико М
5-3-2

История личных встреч

Кадис
Атлетико М

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
5:1
ЛЛ
3:2
ТМК
1:4
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ТМК
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
4:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

48
53

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.18
Мачис Дарвин 4 (1) 0.14
Рохер Марти 2 0.07
Алькарас Рубен 2 (1) 0.07
Эрнандес Хави V 1 0.04
Хуанми Мигель 1 0.04
Эрнандес Луис 1 0.04
Сан Эметерио Феде 1 0.04
Пирес Лукас 1 0.04
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Гвардиола Серхи 0 0
Чуст Виктор 0 0
Наварро Роберто 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.5
Гризманн Антуан 11 (3) 0.39
Корреа Анхель 7 (1) 0.25
Льоренте Маркос 6 0.21
Депай Мемфис 5 0.18
Лино Сэмуел 3 0.11
Рикельме Родриго 2 0.07
Молина Науэль 2 0.07
Де Пауль Родриго 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Витсель Аксель 1 0.04
Ньигес Сауль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 14 0
Алькарас Рубен 12 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 6 1
Пирес Лукас 5 0
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 7 0
Ньигес Сауль 6 0
Коке Хорхе 5 0
Савич Стефан 3 1
Де Пауль Родриго 4 0
Хименес Хосе 4 0
Мората Альваро 2 1
Витсель Аксель 3 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Гризманн Антуан 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Молина Науэль 3 0
Ривас Пабло Барриос 3 0
Диего Симеоне 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Результаты матчей

Кадис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Атлетико М
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
7
Кадис
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Атлетико М
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

5
33
Кадис
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Атлетико М
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
15% (4)
33% (9)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

12
40

Голы по времени матча

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
18%
3
15%
1-15
5
45%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
1
9%
6
30%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
5
29%
29%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
3
18%
1
6%
76-90

Забито

7
33
5 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 13
2
29%
2
6%
1-15
2
29%
6
18%
16-30
1
14%
8
24%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
2
29%
6
18%
76-90

Пропущено

21
14
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
10%
2
14%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
5
24%
4
29%
61-75
6
29%
3
21%
76-90

Забито

18
53
12 В 1-м тайме 24
6 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 16
14 Не забивали 5
4
22%
5
9%
1-15
7
39%
9
17%
16-30
1
6%
10
19%
31-45
2
11%
8
15%
46-60
1
6%
9
17%
61-75
3
17%
12
23%
76-90

Пропущено

38
30
12 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
7
18%
5
17%
1-15
2
5%
6
20%
16-30
3
8%
4
13%
31-45
9
24%
4
13%
46-60
8
21%
7
23%
61-75
9
24%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2
Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2
Атлетико М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0

Результаты матчей

Кадис
Атлетико М

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 52%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
2
8 раз 30%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кадис
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
3
10
1.5
12
2
1
12
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
8
5
1
13
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
14
0.5
Больше Меньше
22
5
4
23
1.5
17
10
1
26
2.5
9
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
3.
Жирона
 Заявка 27 18 5 4 57 - 33 59
4.
Атлетико М
 Заявка 27 17 4 6 54 - 29 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 27 14 8 5 46 - 26 50
6.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
7.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Осасуна
 Заявка 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 27 7 8 12 25 - 33 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 27 2 13 12 18 - 38 19
19.
Гранада
 Заявка 26 2 8 16 28 - 54 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
4.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
5.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
12.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
13.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
10.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Ньигес у чужой штрафной площади не смог остановить мяч после сильно паса вперёд от Эрмосо.
  • 33'
    Депай после скидки Мораты с линии штрафной площади пробил пл центру ворот. Ледесма забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    32'
    Хуанми в центре поля сзади ударил по ногам Лино и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    31'
    Депай за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    30'
    Лино слева из офсайда пробил по воротам. Ледесма мяч отбил.
  • Фол, нарушение
    29'
    Алькарас в чужой штрафной площади ударил по ногам Лино.
  • 28'
    Лино слева вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров по центру пробил под перекладину. Ледесма уверенно поймал мяч.
  • 27'
    Лино на левом фланге не смог проскочить между двумя соперниками.
  • 26'
    Коке сделал заброс направо в штрафную площадь на Льоренте, но на выходе первым оказался на мяче Ледесма.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ХУАНМИ!!! После навеса слева Хуанми головой отправил мяч в сетку ворот.
  • 24'
    Эрмосо принесли новые бутсы. Снова защитник "Атлетико" переобулся. Видимо, предыдущая заменённая бутса была чужой и не подходила Марио по размеру.
  • 23'
    Наварроо справа прорвался в штрафную площадь, где у него мяч аккуратно отобрал Коке.
  • 22'
    Прострел Лино слева в центр штрафной площади перехватил Куаме.
  • Фол, нарушение
    21'
    Витсель недалеко от центрального круга подтолкнул в спину Хуанми.
  • 20'
    Проблема у Эрмосо. в борьбе с Наварро у защитника "Атлетико" порвалась бутса. Марио пришлось срочно переобуваться.
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    • 19'
      Карселен справа прострелил к ближней штанге, где Витсель не позволил Макси Гомесу переправить мяч в ворота.
    • 18'
      Заброс Габриэля вперёд на Ньигеса вышел немного неточным. Мяч забрал в руки Ледесма, сыгравший на выходе.
    • 17'
      Перед началом матча в Кадисе шёл дождь, а к пятнадцатой минуте первого тайма постепенно на поле местами появляется солнце.
    • Фол, нарушение
      16'
      Эрмосо у центрального круга руками придержал Макси Гомеса.
    • Офсайд
      15'
      Мората оказался в офсайде.
    • 14'
      Льоренте справа прострелил к дальней штанге, куда немного не успел Лино.
    • Фол, нарушение
      13'
      Собрино на чужой половине поля уложил на газон Льоренте.
    • 12'
      Мората чуть неточно сделал пас в штрафную площадь на Депая. Хави Эрнандес сумел аккуратно сыграть в отборе, не позволив Мемфису пробить по воротам.
    • Фол, нарушение
      10'
      Хуанми на чужой половине поля ударил по ногам Депая.
    • 9'
      Де Пауль слева отправил вперёд Лино, чей прострел к воротам соперники перехватили.
    • Фол, нарушение
      8'
      Собрино в центральном круге сбил Де Пауля.
    • 7'
      Длинный заброс Витселя вперёд по центру соперники перехватили. Командам пока не удаётся доводить свои атаки хотя бы до ударов по воротам.
    • 6'
      Макси Гомес посоревновался в скорости на правом фланге с Эрмосо, но догнать мяч, уходящий за боковую линию поля, не смог.
    • Офсайд
      5'
      Карселен на правом фланге забежал в офсайд.
    • 4'
      Атака гостей правым флангом также не получилась острой. Ньигесу сделать заброс в штрафную площадь не удалось.
    • 3'
      Лино слева сделал заброс вперёд на Морату, у которого мяч выбил Хави Эрнандес.
    • 2'
      "Кадис" играет в жёлтых футболках и синих трусах, "Атлетико" - в полосатых красно-белых футболках и красных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Нуэво Мирандилья"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 1:0 Атлетико М

    Исход игры
    Кадис
    3.1% (4)
    Ничья
    4.7% (6)
    Атлетико М
    92.2% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.83% (61)
    Меньше
    49.17% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    51.67% (62)
    Нет
    48.33% (58)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    39.8% (51)
    0:2 Атлетико М
    21.1% (27)
    0:1 Атлетико М
    20.3% (26)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    1:3 Атлетико М
    3.1% (4)
    0:3 Атлетико М
    3.1% (4)
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