Тур: 28. Стадион: Нуэво Мирандилья.
Позже
22
Мере
Хорхе
25
Макси
Гомес
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Атлетико М
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.85
1.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
48
53
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.19
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.15
|Рохер Марти
|2
|0.07
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.07
|Эрнандес Хави V
|1
|0.04
|Хуанми Мигель
|1
|0.04
|Эрнандес Луис
|1
|0.04
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.04
|Пирес Лукас
|1
|0.04
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|14
|0.52
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.41
|Корреа Анхель
|7 (1)
|0.26
|Льоренте Маркос
|6
|0.22
|Депай Мемфис
|5
|0.19
|Лино Сэмуел
|3
|0.11
|Рикельме Родриго
|2
|0.07
|Молина Науэль
|2
|0.07
|Де Пауль Родриго
|1
|0.04
|Мандава Рейнилду
|1
|0.04
|Витсель Аксель
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|14
|0
|Алькарас Рубен
|12
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|6
|1
|Пирес Лукас
|5
|0
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрмосо Марио
|7
|0
|Ньигес Сауль
|6
|0
|Коке Хорхе
|5
|0
|Савич Стефан
|3
|1
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Мората Альваро
|2
|1
|Витсель Аксель
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Молина Науэль
|3
|0
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Атлетико М
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
7
Кадис
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Атлетико М
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
5
33
Кадис
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Атлетико М
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
15% (4)
33% (9)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
12
40
Голы по времени матча
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
18%
3
15%
1-15
5
45%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
1
9%
6
30%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
5
29%
29%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
3
18%
1
6%
76-90
Забито
7
33
5 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 13
2
29%
2
6%
1-15
2
29%
6
18%
16-30
1
14%
8
24%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
2
29%
6
18%
76-90
Пропущено
21
14
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
10%
2
14%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
5
24%
4
29%
61-75
6
29%
3
21%
76-90
Забито
18
53
12 В 1-м тайме 24
6 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 16
14 Не забивали 5
4
22%
5
9%
1-15
7
39%
9
17%
16-30
1
6%
10
19%
31-45
2
11%
8
15%
46-60
1
6%
9
17%
61-75
3
17%
12
23%
76-90
Пропущено
38
30
12 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
7
18%
5
17%
1-15
2
5%
6
20%
16-30
3
8%
4
13%
31-45
9
24%
4
13%
46-60
8
21%
7
23%
61-75
9
24%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2
Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2
Атлетико М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Лацио 2:0
Результаты матчей
Кадис
Атлетико М
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
3
5 раз 36%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 52%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
2
8 раз 30%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кадис
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
310
122
112
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
85
113
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1314
Больше Меньше
225
423
1710
126
918
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 33
|59
|3.
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|56 - 34
|58
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|54 - 29
|55
|5.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 26
|50
|6.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|32 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|37 - 29
|40
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|31 - 31
|37
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 29
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 41
|35
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 33
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|27
|5
|12
|10
|24 - 34
|27
|16.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|27
|2
|13
|12
|18 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|28 - 54
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 8
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогнозы на матч Кадис - Атлетико М
Исход игры
Кадис
1.4% (1)
Ничья
7.2% (5)
Атлетико М
91.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
63.24% (43)
Меньше
36.76% (25)
Обе команды забьют
Да
64.71% (44)
Нет
35.29% (24)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
49.3% (34)
0:1 Атлетико М
15.9% (11)
0:2 Атлетико М
13% (9)
1:1 Ничья
7.2% (5)
0:3 Атлетико М
5.8% (4)
1:3 Атлетико М
4.3% (3)
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