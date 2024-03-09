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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Гранада
2:3
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
1:0
21' Пенальти
Узуни Мюрто
23' Желтая карточка
Траоре Амари
1:1
33' Гол
Умар Садик
45' Желтая карточка
Руис Серхио
2:1
45' Гол
Узуни Мюрто
63' Желтая карточка
Умар Садик
2:2
80' Гол
Ле Норман Робен
2:3
85' Гол
Андре Силва
90'+8

Ход матча

21'
Узуни Мюрто
1:0
23'
 
Траоре Амари
33'
1:1
Умар Садик
(Браис Мендес)
45'
Руис Серхио
 
45'
Узуни Мюрто
2:1
46'
 
Тирни Киран
Галан Хави
63'
 
Умар Садик
66'
Вильяр Гонсало
Бое Лукас
 
66'
Онгла Мартин
Руис Серхио
 
68'
 
Бекер Шеральдо
Оярсабаль Микель
68'
 
Андре Силва
Умар Садик
80'
2:2
Ле Норман Робен
(Тирни Киран)
81'
Аресо Матиас
Узуни Мюрто
 
81'
Корбяну Теодор
Юзвяк Камиль
 
85'
2:3
Андре Силва
90'
Мелендо Оскар
Санчес Рикард
 
90'
 
Оласагасти Хон
Туррьентес Беньят

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 6
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 270 Количество передач 472
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Гранада 5% (6)
X 24.4% (29)
Реал Сосьедад 70.6% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баталья
Аугусто
12
Санчес
Рикард
2
Мендес
Бруно
II
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
19
Пельистри
Факундо
20
Руис
Серхио
23
Гумбау
Херард
18
Юзвяк
Камиль
11
Узуни
Мюрто
7
Бое
Лукас
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
25
Галан
Хави
4
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
8
Мерино
Микель
22
Туррьентес
Беньят
10
Оярсабаль
Микель
19
Умар
Садик
Гранада
4-4-2
Реал Сосьедад
4-1-4-1

История личных встреч

Гранада
Реал Сосьедад

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
5:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:2
П
2:1
П
0:2
П
3:0
П
0:3
П
0:3
П
1:1
П
1:1
П
1:3
П
2:2
П
0:0
П
4:1
КК
2:1
КК
4:1
П
1:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.27

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2.18
1.6

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 9 (3) 0.33
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.22
Бое Лукас 3 0.11
Санчес Рикард 3 0.11
Омородион Сэмюэль 2 0.07
Вильяр Гонсало 1 0.04
Микель Игнаси 1 0.04
Пельистри Факундо 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Рубио Мигель 1 0.04
Корбяну Теодор 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Руис Серхио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.29
Кубо Такефуса 7 0.25
Браис Мендес 4 0.14
Субименди Мартин 4 0.14
Мерино Микель 3 0.11
Умар Садик 3 0.11
Барренечеа Андер 3 0.11
Фернандес Карлос 2 (1) 0.07
Ле Норман Робен 2 0.07
Андре Силва 2 (1) 0.07
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0
Пачеко Хон 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 5 1
Вильяр Гонсало 6 0
Микель Игнаси 5 0
Санчес Рикард 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Руис Серхио 4 0
Баталья Аугусто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Аресо Матиас 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 10 0
Ле Норман Робен 9 0
Мерино Микель 7 0
Траоре Амари 6 0
Браис Мендес 6 0
Пачеко Хон 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Субименди Мартин 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Гранада
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Реал Сосьедад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

12
8
Гранада
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Реал Сосьедад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

6
17
Гранада
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Реал Сосьедад
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

27
9

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

17
21
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
9
43%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
1
6%
7
33%
76-90

Пропущено

26
16
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
12%
4
25%
1-15
5
19%
3
19%
16-30
6
23%
3
19%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
23%
3
19%
76-90

Забито

13
18
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
1
8%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
4
31%
5
28%
61-75
6
46%
3
17%
76-90

Пропущено

31
16
18 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
10
32%
2
13%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
4
13%
8
50%
76-90

Забито

30
39
12 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
11 Не забивали 7
3
10%
5
13%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
5
17%
11
28%
31-45
2
7%
2
5%
46-60
9
30%
8
21%
61-75
7
23%
10
26%
76-90

Пропущено

57
32
32 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 18
7
12%
5
16%
1-15
9
16%
4
13%
16-30
16
28%
5
16%
31-45
9
16%
5
16%
46-60
6
11%
2
6%
61-75
10
18%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1
Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3

Результаты матчей

Гранада
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
5 раз 36%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гранада
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
4
9
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
12
3
3
10
1.5
6
9
3
10
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
21
7
9
18
1.5
10
18
4
23
2.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Жирона
 1:0 Заявка 28 19 5 4 58 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 27 14 8 5 46 - 26 50
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Осасуна
 0:1 Заявка 28 10 6 12 31 - 38 36
11.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 27 7 8 12 25 - 33 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Жирона
 1:0 Заявка 14 11 2 1 34 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Осасуна
 0:1 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
12.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
13.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 1:0 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 0:1 Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Реал Сосьедад вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 96'
    Субельдия Игор успешно блокирует удар.
  • 96'
    Пельистри Факундо нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Гранада 5% (6)
    X 24.4% (29)
    Реал Сосьедад 70.6% (84)
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