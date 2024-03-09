Тур: 28. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
2:3
Конец матча
0'
1:0
21' ПенальтиУзуни Мюрто
23' Желтая карточкаТраоре Амари
1:1
33' ГолУмар Садик
45' Желтая карточкаРуис Серхио
2:1
45' ГолУзуни Мюрто
63' Желтая карточкаУмар Садик
2:2
80' ГолЛе Норман Робен
2:3
85' ГолАндре Силва
90'+8
Ход матча
21'
1:0
23'
33'
1:1
45'
45'
2:1
63'
80'
2:2
85'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 6
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
270 Количество передач 472
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
18
Юзвяк
Камиль
11
Узуни
Мюрто
18
Траоре
Амари
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Юзвяк КамильПолузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
37 Фрага АйторВратарь
-
17 Тирни КиранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гранада
Реал Сосьедад
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.27
Среднее время на гол
75
70
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
2.18
1.6
Среднее время на гол
41
56
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|9 (3)
|0.33
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.22
|Бое Лукас
|3
|0.11
|Санчес Рикард
|3
|0.11
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.07
|Вильяр Гонсало
|1
|0.04
|Микель Игнаси
|1
|0.04
|Пельистри Факундо
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Рубио Мигель
|1
|0.04
|Корбяну Теодор
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.29
|Кубо Такефуса
|7
|0.25
|Браис Мендес
|4
|0.14
|Субименди Мартин
|4
|0.14
|Мерино Микель
|3
|0.11
|Умар Садик
|3
|0.11
|Барренечеа Андер
|3
|0.11
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.07
|Ле Норман Робен
|2
|0.07
|Андре Силва
|2 (1)
|0.07
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
|Пачеко Хон
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|5
|1
|Вильяр Гонсало
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Санчес Рикард
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Руис Серхио
|4
|0
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|1
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|10
|0
|Ле Норман Робен
|9
|0
|Мерино Микель
|7
|0
|Траоре Амари
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Пачеко Хон
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Реал Сосьедад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
12
8
Гранада
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Реал Сосьедад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
6
17
Гранада
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Реал Сосьедад
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
27
9
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
17
21
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
9
43%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
1
6%
7
33%
76-90
Пропущено
26
16
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
12%
4
25%
1-15
5
19%
3
19%
16-30
6
23%
3
19%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
23%
3
19%
76-90
Забито
13
18
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
1
8%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
4
31%
5
28%
61-75
6
46%
3
17%
76-90
Пропущено
31
16
18 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
10
32%
2
13%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
4
13%
8
50%
76-90
Забито
30
39
12 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
11 Не забивали 7
3
10%
5
13%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
5
17%
11
28%
31-45
2
7%
2
5%
46-60
9
30%
8
21%
61-75
7
23%
10
26%
76-90
Пропущено
57
32
32 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 18
7
12%
5
16%
1-15
9
16%
4
13%
16-30
16
28%
5
16%
31-45
9
16%
5
16%
46-60
6
11%
2
6%
61-75
10
18%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1 Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1
Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3
Результаты матчей
Гранада
Реал Сосьедад
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гранада
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
68
49
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
123
310
69
310
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
217
918
1018
423
622
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2.
|1:0 Заявка
|28
|19
|5
|4
|58 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 26
|50
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|32 - 28
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 29
|37
|10.
|0:1 Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 38
|36
|11.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 33
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|1:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10