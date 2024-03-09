Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Бекер Шеральдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Тактическая замена. Рикар Санчес уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар

90' Рикар Санчес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Команда Реал Сосьедад забила мяч, хотя лучше играли соперники

87' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Реал Сосьедад

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реал Сосьедад

85' Г О О О О Л - Андре Силва забивает ударом с правой ноги!

85' Хорошую попытку сделал Туррьентес Беньят . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Рикар Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

84' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Рикар Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

83' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

80' Г О О О О Л - Ле Норман Робен забивает с правой ноги!

80' Мерино Микель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Пельистри Факундо из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

75' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

72' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Ох, нехорошо это выглядит. Узуни Мюрто получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Узуни Мюрто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Нева Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

64' Матч возобновлен

63' Баталья Аугусто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Умар Садик получил желтую карточку от судьи

62' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Умар Садик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Оярсабаль Микель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Туррьентес Беньят бьет со штрафного в створ, но Аугусто Баталья держит все под контролем

53' Оярсабаль Микель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Рикар Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

49' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Туррьентес Беньят . Удар в створ, но вратарь начеку