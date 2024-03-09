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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Жирона
1:0
Перерыв
Осасуна
0'
1:0
13' Гол
Порту Кристиан
35' Желтая карточка
Мартин Иван
45' Желтая карточка
Эррандо Хорхе

Ход матча

13'
Порту Кристиан
(Цыганков Виктор)
1:0
35'
Мартин Иван
 
45'
 
Эррандо Хорхе

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 319 Количество передач 191
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 138
Жирона 92% (127)
X 5.8% (8)
Осасуна 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Осасуна
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
8
Цыганков
Виктор
24
Порту
Кристиан
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
1
Эррера
Серхио
4
Унаи
Гарсия
24
Катена
Алехандро
28
Эррандо
Хорхе
12
Аресо
Хесус
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
22
Мохика
Хоан
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
Жирона
4-2-3-1
Осасуна
3-5-2

История личных встреч

Жирона
Осасуна

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:4
ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
КК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
99

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.5
Савио III 7 0.25
Стуани Кристиан 7 0.25
Цыганков Виктор 6 0.21
Порту Кристиан 4 0.14
Мартин Иван 4 0.14
Эррера Янгель 4 0.14
Гарсия Алеш 3 0.11
Давид Лопес 2 0.07
Гарсия Эрик 2 0.07
Фернандес Валери 2 0.07
Коуто Ян 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 14 (3) 0.5
Гарсия Рауль 3 0.11
Гарсия Рубен 2 0.07
Гомес Мойсес 2 0.07
Муньос Икер 2 0.07
Авила Эсекьель 1 0.04
Аресо Хесус 1 0.04
Ибаньес Пабло 1 0.04
Арнаис Хосе 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Орос Аймар 1 (1) 0.04
Унаи Гарсия 1 0.04
Видаль Начо 1 0.04
Мохика Хоан 0 0
Монкайола Хон 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 4 1
Стуани Кристиан 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Эррера Янгель 5 0
Коуто Ян 5 0
Савио III 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартин Иван 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мичел Мигель 1 1
Гассанига Пауло 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 4 0
Унаи Гарсия 2 1
Гарсия Рауль 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Орос Аймар 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Ибаньес Пабло 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Монкайола Хон 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Жирона
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Осасуна
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
9
Жирона
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

22
12
Жирона
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Осасуна
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

23
21

Голы по времени матча

Забито

33
16
16 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
12%
1
6%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
8
24%
2
13%
31-45
6
18%
4
25%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
9
27%
5
31%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
29%
2
10%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
4%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
5
21%
5
33%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
21%
1
6%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90

Забито

57
31
26 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
5
9%
4
13%
1-15
8
14%
4
13%
16-30
13
23%
3
10%
31-45
10
18%
6
19%
46-60
7
12%
4
13%
61-75
14
25%
10
32%
76-90

Пропущено

33
37
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
8
24%
3
8%
1-15
5
15%
7
19%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
4
12%
9
24%
61-75
5
15%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1
Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1

Результаты матчей

Жирона
Осасуна

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:4
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:4
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
3 раза 11%
1
12 раз 44%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жирона
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
5
1.5
4
10
7
6
2.5
1
13
4
9
3.5
3
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
5
8
3
11
2.5
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
21
6
15
12
1.5
9
18
10
17
2.5
1
26
7
20
3.5
3
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Жирона
 1:0 Заявка 28 19 5 4 58 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 27 14 8 5 46 - 26 50
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Осасуна
 0:1 Заявка 28 10 6 12 31 - 38 36
11.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 27 7 8 12 25 - 33 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Жирона
 1:0 Заявка 14 11 2 1 34 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Осасуна
 0:1 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
12.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
13.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 1:0 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 0:1 Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 1:0. "Жирона" забила в первой трети первого тайма, больше голов до перерыва не было. Отдыхаем и ждём второй тайм.
  • Фол, нарушение
    45'
    Артём Довбик в центральном круге нарушает правила против Алехандро Катены.
  • 45'
    Не спешит Пауло Гассанига вводить мяч в игру из своей штрафной площади, тянет время вратарь "Жироны".
  • 45'
    Хесус Аресо сделал подачу с правого края, и не дошёл мяч до Анте Будимира, на перехвате действовали вторым этажом игроки "Жироны".
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты к первому тайму.
  • Желтая карточка
    45'
    Хорхе Эррандо сфолил в опеке против Артёма Довбика на фланге в центральной трети поля и получил жёлтую карточку.
  • 44'
    Хоан Мохика осуществил навес с левого фланга к ближнему краю вратарской, откуда вынесли мяч хозяева.
  • 43'
    Малособытийным первый тайм получается, скоро свисток на перерыв. "Жирона" ведёт в счёте, но преимущество у неё скользкое.
  • Травма, повреждение
    43'
    Артём Довбик оказался на газоне, и потребуется врачебная медицинская помощь, арбитр подзывает на поле медиков.
  • 41'
    Хоан Мохика теперь не смог навесить с левого фланга, поскольку хороший подкат исполнил Алеш Гарсия.
  • 41'
    Атака "Осасуны". Хоан Мохика доставил мяч с левого фланга, но в центре штрафной площади не удалось гостям зацепиться за игровой снаряд.
  • 39'
    С правого фланга у "Жироны" направлялся навес в направлении Артёма Довбика, однако Хорхе Эррандо вторым этажом перехватил эту подачу.
  • Опасный момент
    38'
    Хон Монкайола пробил с подступов к штрафной площади обводящим ударом в правый угол после скидки головой Хесуса Аресо. Рядом с правой штангой просвистел мяч, чуть мимо створа.
  • Угловой
    37'
    Углового удара добились гости, ведь от Ивана Мартина ушёл мяч за лицевую линию возле ворот "Жироны".
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    • Фол, нарушение
      37'
      Штрафной удар заработала "Осасуна" на левом фланге чужой половины поля. Анте Будимир упал там на газон от действий Эрика Гарсии.
    • 35'
      Не показывает какой-то особенной игры "Жирона" вообще. Наверное, как середняк играет. Но главное же счёт на табло, правда? Ну и место в таблице ещё.
    • Желтая карточка
      34'
      Жёлтую карточку вынимает из своего кармана рефери, чтобы показать её Ивану Мартину, сфолившему на чужой половине против Аймара Ороса.
    • Фол, нарушение
      33'
      Небольшое нарушение правил фиксируется в центре поля, поскольку Унаи Гарсия действует не по правилам против Савио.
    • 32'
      В прошлом туре Ла Лиги "Жирона" проиграла "Мальорке", а "Осасуна" взяла верх над "Алавесом".
    • 31'
      Размеренное течение матча наблюдается. Спокойно всё на футбольном поле, встреча происходит без игровых взрывов.
    • Опасный момент
      30'
      Хоан Мохика прикладывается из-за пределов штрафной площади по чужим воротам, и мяч следует чуть мимо правого угла.
    • Фол, нарушение
      29'
      Отмахнулся Артём Довбик недалеко от центрального круга от Алехандро Катены. Это всего лишь третий фол за почти тридцать минут матча. Два нарушения было у "Жироны" и одно только у "Осасуны".
    • Угловой
      27'
      Дэйли Блинд выбил мяч на угловой. Хон Монкайола выполнил подачу корнера с правого фланга, а Алехандро Катена ударил головой мимо левого угла.
    • 26'
      Дэйли Блинг отдал по левому полуфлангу передачу вперёд на Мигеля Гутьерреса, который продлил мяч вперёд в направлении Артёма Довбика, но по факту получилось идеально для Серхио Эрреры.
    • 24'
      И опять раскат мяча в центре поля пошёл в исполнении "Жироны", достаточно скучно наблюдать всё это, нет какого-то драйва здесь.
    • 23'
      59 процентов игрового времени владеет мячом "Жирона", и 41 процент по этому показателю у "Осасуны".
    • 22'
      Хоан Мохика подал с левого края, а потом на противоположном фланге на подборе подхватил мяч Хесус Аресо, но без нового навеса.
    • Дождь
      20'
      Дождевые условия в Жироне, отсюда скользкое поле, и возможно, что команды будут больше внимания уделять дальним ударам.
    • 19'
      Больше владеет мячом "Жирона", но такое владение в глубине поля, как сейчас, не представляет угрозы "Осасуне".
    • 18'
      А у "Осасуны" в предыдущих четырёх матчах в рамках Ла Лиги три победы и одна ничья. То есть другая ситуация.
    • 17'
      Из предыдущих четырёх матчей в чемпионате Испании "Жирона" три встречи проиграла и только в одной игре победила.
    • Опасный момент
      16'
      Кристиан Порту отдал пас Эрику Гарсии, чей удар из пределов штрафной был заблокирован. В ответной атаке гостей Хесус Аресо сделал доставку с правого фланга, а Анте Будимир головой пробил мимо створа.
    • Офсайд
      15'
      Артём Довбик оказался в положении "вне игры" на левом фланге. "Жирона" атаковала в умеренном режиме.
    • Видеоповтор
      14'
      Не обнаружилось положение "вне игры" у Кристиана Порту, хотя на грани офсайда дело было. С графикой всё показали.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КРИСТИАН ПОРТУ!
      На этот раз вроде всё чётко, без отмены. Виктор Цыганков покатил к правому углу вратарской на Кристиана Порту, поразившего низом дальний угол.
    • Фол, нарушение
      11'
      Лукас Торро нарушил правила в центре поля, где он уронил Савио, дабы сорвать контратаку "Осасуны".
    • Угловой
      11'
      Не удалось "Осасуне" создать опасность у чужих ворот благодаря новому угловому с левого фланга. Рубен Гарсия делал доставку, а Виктор Цыганков вынес мяч.
    • Угловой
      10'
      Анте Будимир отнял мяч у Ивана Мартина перед чужой штрафной площадкой и поспособствовал тому, чтобы "Осасуна" заработала угловой удар. После исполнения стандарта с левого края пошла неразбериха, и ещё один корнер гостям достался.
    • Офсайд
      9'
      ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД.
      Из явного офсайда поразил ворота "Осасуны" Довбрик, который обрёл мяч в зоне левого инсайда. Лайнсмен зажёг флажок.
    • 8'
      Дэйли Блинд с левого полуфланга забросил мяч в чужую штрафную в расчёте на Артёма Довбика, а мяч спокойно забрал Серхио Эррера.
    • 7'
      "Жирона", кстати, уже на третьем месте находится, пропустила вперёд себя "Барселону". То, что победа нужна сегодня команде Мичела, не обсуждается.
    • 6'
      Мигель Гутьеррес с левого фланга навесил на дальний край вратарской, откуда Виктор Цыганков головой неопасно скинул мяч в руки Серхио Эрреры.
    • 5'
      "Осасуна" не прижата к своим воротам, неплохо себя гости чувствуют, а хозяева собираются реализовывать свой статус фаворита?
    • 4'
      Анте Будимир двинулся в дриблинг в правой части чужой штрафной площади, переоценил свои способности в данном случае и потерял мяч.
    • 3'
      "Жирона" может уже и не вернуться в число борцов за первое место, но за вторую строчку сейчас у неё идёт реальная конкуренция с "Барселоной".
    • 2'
      "Жирона" играет в бело-красно-синей форме, у "Осасуны" зелёная амуниция.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 1:0 Осасуна

    Исход игры
    Жирона
    92.1% (129)
    Ничья
    5.7% (8)
    Осасуна
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (73)
    Меньше
    37.61% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (73)
    Нет
    37.61% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    40.7% (57)
    1:0 Жирона
    17.9% (25)
    2:0 Жирона
    10.7% (15)
    3:1 Жирона
    5.7% (8)
    3:0 Жирона
    2.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
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