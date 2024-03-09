Хорхе Эррандо сфолил в опеке против Артёма Довбика на фланге в центральной трети поля и получил жёлтую карточку.

Хесус Аресо сделал подачу с правого края, и не дошёл мяч до Анте Будимира, на перехвате действовали вторым этажом игроки "Жироны".

Не спешит Пауло Гассанига вводить мяч в игру из своей штрафной площади, тянет время вратарь "Жироны".

Артём Довбик в центральном круге нарушает правила против Алехандро Катены.

Свисток на перерыв. 1:0. "Жирона" забила в первой трети первого тайма, больше голов до перерыва не было. Отдыхаем и ждём второй тайм.

Углового удара добились гости, ведь от Ивана Мартина ушёл мяч за лицевую линию возле ворот "Жироны".

Хон Монкайола пробил с подступов к штрафной площади обводящим ударом в правый угол после скидки головой Хесуса Аресо. Рядом с правой штангой просвистел мяч, чуть мимо створа.

С правого фланга у "Жироны" направлялся навес в направлении Артёма Довбика, однако Хорхе Эррандо вторым этажом перехватил эту подачу.

Атака "Осасуны". Хоан Мохика доставил мяч с левого фланга, но в центре штрафной площади не удалось гостям зацепиться за игровой снаряд.

Хоан Мохика теперь не смог навесить с левого фланга, поскольку хороший подкат исполнил Алеш Гарсия.

Артём Довбик оказался на газоне, и потребуется врачебная медицинская помощь, арбитр подзывает на поле медиков.

Малособытийным первый тайм получается, скоро свисток на перерыв. "Жирона" ведёт в счёте, но преимущество у неё скользкое.

Хоан Мохика осуществил навес с левого фланга к ближнему краю вратарской, откуда вынесли мяч хозяева.

Дэйли Блинг отдал по левому полуфлангу передачу вперёд на Мигеля Гутьерреса, который продлил мяч вперёд в направлении Артёма Довбика, но по факту получилось идеально для Серхио Эрреры.

Дэйли Блинд выбил мяч на угловой. Хон Монкайола выполнил подачу корнера с правого фланга, а Алехандро Катена ударил головой мимо левого угла.

Отмахнулся Артём Довбик недалеко от центрального круга от Алехандро Катены. Это всего лишь третий фол за почти тридцать минут матча. Два нарушения было у "Жироны" и одно только у "Осасуны".

Хоан Мохика прикладывается из-за пределов штрафной площади по чужим воротам, и мяч следует чуть мимо правого угла.

Размеренное течение матча наблюдается. Спокойно всё на футбольном поле, встреча происходит без игровых взрывов.

В прошлом туре Ла Лиги "Жирона" проиграла "Мальорке", а "Осасуна" взяла верх над "Алавесом".

Небольшое нарушение правил фиксируется в центре поля, поскольку Унаи Гарсия действует не по правилам против Савио.

Жёлтую карточку вынимает из своего кармана рефери, чтобы показать её Ивану Мартину, сфолившему на чужой половине против Аймара Ороса.

Не показывает какой-то особенной игры "Жирона" вообще. Наверное, как середняк играет. Но главное же счёт на табло, правда? Ну и место в таблице ещё.

Штрафной удар заработала "Осасуна" на левом фланге чужой половины поля. Анте Будимир упал там на газон от действий Эрика Гарсии.

24' И опять раскат мяча в центре поля пошёл в исполнении "Жироны", достаточно скучно наблюдать всё это, нет какого-то драйва здесь.

23' 59 процентов игрового времени владеет мячом "Жирона", и 41 процент по этому показателю у "Осасуны".

22' Хоан Мохика подал с левого края, а потом на противоположном фланге на подборе подхватил мяч Хесус Аресо, но без нового навеса.

20' Дождевые условия в Жироне, отсюда скользкое поле, и возможно, что команды будут больше внимания уделять дальним ударам.

19' Больше владеет мячом "Жирона", но такое владение в глубине поля, как сейчас, не представляет угрозы "Осасуне".

18' А у "Осасуны" в предыдущих четырёх матчах в рамках Ла Лиги три победы и одна ничья. То есть другая ситуация.

17' Из предыдущих четырёх матчей в чемпионате Испании "Жирона" три встречи проиграла и только в одной игре победила.

16' Кристиан Порту отдал пас Эрику Гарсии, чей удар из пределов штрафной был заблокирован. В ответной атаке гостей Хесус Аресо сделал доставку с правого фланга, а Анте Будимир головой пробил мимо створа.

15' Артём Довбик оказался в положении "вне игры" на левом фланге. "Жирона" атаковала в умеренном режиме.

14' Не обнаружилось положение "вне игры" у Кристиана Порту, хотя на грани офсайда дело было. С графикой всё показали.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КРИСТИАН ПОРТУ!

На этот раз вроде всё чётко, без отмены. Виктор Цыганков покатил к правому углу вратарской на Кристиана Порту, поразившего низом дальний угол.

11' Лукас Торро нарушил правила в центре поля, где он уронил Савио, дабы сорвать контратаку "Осасуны".

11' Не удалось "Осасуне" создать опасность у чужих ворот благодаря новому угловому с левого фланга. Рубен Гарсия делал доставку, а Виктор Цыганков вынес мяч.

10' Анте Будимир отнял мяч у Ивана Мартина перед чужой штрафной площадкой и поспособствовал тому, чтобы "Осасуна" заработала угловой удар. После исполнения стандарта с левого края пошла неразбериха, и ещё один корнер гостям достался.

9' ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД.

Из явного офсайда поразил ворота "Осасуны" Довбрик, который обрёл мяч в зоне левого инсайда. Лайнсмен зажёг флажок.

8' Дэйли Блинд с левого полуфланга забросил мяч в чужую штрафную в расчёте на Артёма Довбика, а мяч спокойно забрал Серхио Эррера.

7' "Жирона", кстати, уже на третьем месте находится, пропустила вперёд себя "Барселону". То, что победа нужна сегодня команде Мичела, не обсуждается.

6' Мигель Гутьеррес с левого фланга навесил на дальний край вратарской, откуда Виктор Цыганков головой неопасно скинул мяч в руки Серхио Эрреры.

5' "Осасуна" не прижата к своим воротам, неплохо себя гости чувствуют, а хозяева собираются реализовывать свой статус фаворита?

4' Анте Будимир двинулся в дриблинг в правой части чужой штрафной площади, переоценил свои способности в данном случае и потерял мяч.

3' "Жирона" может уже и не вернуться в число борцов за первое место, но за вторую строчку сейчас у неё идёт реальная конкуренция с "Барселоной".

2' "Жирона" играет в бело-красно-синей форме, у "Осасуны" зелёная амуниция.