Тур: 28. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Бускетс Матео
Ход матча
13'
35'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
319 Количество передач 191
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
12
Аресо
Хесус
10
Орос
Аймар
22
Мохика
Хоан
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аресо ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
22 Мохика ХоанПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Осасуна
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.5
|Савио III
|7
|0.25
|Стуани Кристиан
|7
|0.25
|Цыганков Виктор
|6
|0.21
|Порту Кристиан
|4
|0.14
|Мартин Иван
|4
|0.14
|Эррера Янгель
|4
|0.14
|Гарсия Алеш
|3
|0.11
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Гарсия Эрик
|2
|0.07
|Фернандес Валери
|2
|0.07
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|14 (3)
|0.5
|Гарсия Рауль
|3
|0.11
|Гарсия Рубен
|2
|0.07
|Гомес Мойсес
|2
|0.07
|Муньос Икер
|2
|0.07
|Авила Эсекьель
|1
|0.04
|Аресо Хесус
|1
|0.04
|Ибаньес Пабло
|1
|0.04
|Арнаис Хосе
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.04
|Унаи Гарсия
|1
|0.04
|Видаль Начо
|1
|0.04
|Мохика Хоан
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|4
|1
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Эррера Янгель
|5
|0
|Коуто Ян
|5
|0
|Савио III
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартин Иван
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мичел Мигель
|1
|1
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Торро Лукас
|4
|0
|Унаи Гарсия
|2
|1
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Осасуна
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
1
9
Жирона
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
22
12
Жирона
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Осасуна
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
23
21
Голы по времени матча
Забито
33
16
16 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
12%
1
6%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
8
24%
2
13%
31-45
6
18%
4
25%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
9
27%
5
31%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
29%
2
10%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
2
14%
4
20%
76-90
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
4%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
5
21%
5
33%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
21%
1
6%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90
Забито
57
31
26 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
5
9%
4
13%
1-15
8
14%
4
13%
16-30
13
23%
3
10%
31-45
10
18%
6
19%
46-60
7
12%
4
13%
61-75
14
25%
10
32%
76-90
Пропущено
33
37
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
8
24%
3
8%
1-15
5
15%
7
19%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
4
12%
9
24%
61-75
5
15%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1
Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1
Результаты матчей
Жирона
Осасуна
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:4
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:4
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
3 раза 11%
1
12 раз 44%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жирона
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
85
410
76
113
49
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
77
58
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
216
1512
918
1017
126
720
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2.
|1:0 Заявка
|28
|19
|5
|4
|58 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 26
|50
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|32 - 28
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 29
|37
|10.
|0:1 Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 38
|36
|11.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 33
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|1:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|34 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 1:0 Осасуна
Исход игры
Жирона
92.1% (129)
Ничья
5.7% (8)
Осасуна
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (73)
Меньше
37.61% (44)
Обе команды забьют
Да
62.39% (73)
Нет
37.61% (44)
Популярный счёт
2:1 Жирона
40.7% (57)
1:0 Жирона
17.9% (25)
2:0 Жирона
10.7% (15)
3:1 Жирона
5.7% (8)
3:0 Жирона
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
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