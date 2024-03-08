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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Жирона
 
Позже
Осасуна
Прогнозы 66
Жирона 90.9% (60)
X 7.6% (5)
Осасуна 1.5% (1)
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Ничья
Осасуна
4.25
5.55
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История личных встреч

Жирона
Осасуна

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:4
ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
КК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
99

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.52
Савио III 7 0.26
Стуани Кристиан 7 0.26
Цыганков Виктор 6 0.22
Мартин Иван 4 0.15
Эррера Янгель 4 0.15
Гарсия Алеш 3 0.11
Порту Кристиан 3 0.11
Давид Лопес 2 0.07
Гарсия Эрик 2 0.07
Фернандес Валери 2 0.07
Коуто Ян 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 14 (3) 0.52
Гарсия Рауль 3 0.11
Гарсия Рубен 2 0.07
Гомес Мойсес 2 0.07
Муньос Икер 2 0.07
Авила Эсекьель 1 0.04
Аресо Хесус 1 0.04
Ибаньес Пабло 1 0.04
Арнаис Хосе 1 0.04
Катена Алехандро 1 0.04
Орос Аймар 1 (1) 0.04
Унаи Гарсия 1 0.04
Видаль Начо 1 0.04
Мохика Хоан 0 0
Монкайола Хон 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 4 1
Стуани Кристиан 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Эррера Янгель 5 0
Коуто Ян 5 0
Савио III 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мичел Мигель 1 1
Гассанига Пауло 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 4 0
Унаи Гарсия 2 1
Гарсия Рауль 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Орос Аймар 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Ибаньес Пабло 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Монкайола Хон 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Эррандо Хорхе 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Жирона
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Осасуна
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
9
Жирона
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

22
12
Жирона
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Осасуна
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

23
21

Голы по времени матча

Забито

33
16
16 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
12%
1
6%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
8
24%
2
13%
31-45
6
18%
4
25%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
9
27%
5
31%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
29%
2
10%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
4%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
5
21%
5
33%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
21%
1
6%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90

Забито

57
31
26 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
5
9%
4
13%
1-15
8
14%
4
13%
16-30
13
23%
3
10%
31-45
10
18%
6
19%
46-60
7
12%
4
13%
61-75
14
25%
10
32%
76-90

Пропущено

33
37
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
8
24%
3
8%
1-15
5
15%
7
19%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
4
12%
9
24%
61-75
5
15%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1
Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1

Результаты матчей

Жирона
Осасуна

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:4
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:4
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
3 раза 11%
1
12 раз 44%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жирона
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
5
1.5
4
10
7
6
2.5
1
13
4
9
3.5
3
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
5
8
3
11
2.5
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
21
6
15
12
1.5
9
18
10
17
2.5
1
26
7
20
3.5
3
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 27 20 6 1 56 - 18 66
2.
Жирона
 Заявка 27 18 5 4 57 - 33 59
3.
Барселона
 Заявка 27 17 7 3 56 - 34 58
4.
Атлетико М
 Заявка 27 17 4 6 54 - 29 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 27 14 8 5 46 - 26 50
6.
Бетис
 Заявка 27 10 12 5 32 - 28 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
8.
Валенсия
 Заявка 26 10 7 9 31 - 31 37
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Осасуна
 Заявка 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Хетафе
 Заявка 27 8 11 8 36 - 41 35
12.
Вильярреал
 Заявка 27 8 8 11 43 - 49 32
13.
Алавес
 Заявка 27 7 8 12 25 - 33 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Мальорка
 Заявка 27 5 12 10 24 - 34 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 27 2 13 12 18 - 38 19
19.
Гранада
 Заявка 26 2 8 16 28 - 54 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 13 7 4 2 17 - 8 25
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
12.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
13.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
10.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 14
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2024, осталось 1 день 12 часов 33 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Осасуна.
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    • Прогнозы 66
    Жирона 90.9% (60)
    X 7.6% (5)
    Осасуна 1.5% (1)
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    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Осасуна
    4.25
    5.55
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    5.70
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    Прогнозы на матч Жирона - Осасуна

    Исход игры
    Жирона
    91.2% (62)
    Ничья
    7.4% (5)
    Осасуна
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (40)
    Меньше
    39.39% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    62.12% (41)
    Нет
    37.88% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    42.6% (29)
    1:0 Жирона
    19.1% (13)
    2:0 Жирона
    13.2% (9)
    3:1 Жирона
    5.9% (4)
    1:1 Ничья
    5.9% (4)
    3:0 Жирона
    4.4% (3)
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