Тур: 28. Стадион: Монтиливи.
История личных встреч
Жирона
Осасуна
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.52
|Савио III
|7
|0.26
|Стуани Кристиан
|7
|0.26
|Цыганков Виктор
|6
|0.22
|Мартин Иван
|4
|0.15
|Эррера Янгель
|4
|0.15
|Гарсия Алеш
|3
|0.11
|Порту Кристиан
|3
|0.11
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Гарсия Эрик
|2
|0.07
|Фернандес Валери
|2
|0.07
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|14 (3)
|0.52
|Гарсия Рауль
|3
|0.11
|Гарсия Рубен
|2
|0.07
|Гомес Мойсес
|2
|0.07
|Муньос Икер
|2
|0.07
|Авила Эсекьель
|1
|0.04
|Аресо Хесус
|1
|0.04
|Ибаньес Пабло
|1
|0.04
|Арнаис Хосе
|1
|0.04
|Катена Алехандро
|1
|0.04
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.04
|Унаи Гарсия
|1
|0.04
|Видаль Начо
|1
|0.04
|Мохика Хоан
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|4
|1
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Эррера Янгель
|5
|0
|Коуто Ян
|5
|0
|Савио III
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Мичел Мигель
|1
|1
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Торро Лукас
|4
|0
|Унаи Гарсия
|2
|1
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Эррандо Хорхе
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Осасуна
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
1
9
Жирона
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
22
12
Жирона
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Осасуна
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
23
21
Голы по времени матча
Забито
33
16
16 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
12%
1
6%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
8
24%
2
13%
31-45
6
18%
4
25%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
9
27%
5
31%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
29%
2
10%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
2
14%
4
20%
76-90
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
4%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
5
21%
5
33%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
21%
1
6%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90
Забито
57
31
26 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
5
9%
4
13%
1-15
8
14%
4
13%
16-30
13
23%
3
10%
31-45
10
18%
6
19%
46-60
7
12%
4
13%
61-75
14
25%
10
32%
76-90
Пропущено
33
37
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
8
24%
3
8%
1-15
5
15%
7
19%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
4
12%
9
24%
61-75
5
15%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0
Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1
Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1
Результаты матчей
Жирона
Осасуна
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:4
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:4
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
3 раза 11%
1
12 раз 44%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жирона
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
85
410
76
113
49
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
77
58
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
216
1512
918
1017
126
720
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|6
|1
|56 - 18
|66
|2.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 33
|59
|3.
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|56 - 34
|58
|4.
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|54 - 29
|55
|5.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|46 - 26
|50
|6.
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|32 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|37 - 29
|40
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|31 - 31
|37
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 29
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 41
|35
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|43 - 49
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|25 - 33
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|27
|5
|12
|10
|24 - 34
|27
|16.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|27
|2
|13
|12
|18 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|8
|16
|28 - 54
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 8
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогнозы на матч Жирона - Осасуна
Исход игры
Жирона
91.2% (62)
Ничья
7.4% (5)
Осасуна
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.61% (40)
Меньше
39.39% (26)
Обе команды забьют
Да
62.12% (41)
Нет
37.88% (25)
Популярный счёт
2:1 Жирона
42.6% (29)
1:0 Жирона
19.1% (13)
2:0 Жирона
13.2% (9)
3:1 Жирона
5.9% (4)
1:1 Ничья
5.9% (4)
3:0 Жирона
4.4% (3)
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