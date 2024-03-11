Тур: 22.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
- Основной состав
-
44 Любаков ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Порохов ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Синяк АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Меньщиков Игорь
История личных встреч
Торпедо Москва
Тюмень
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|4 (1)
|0.19
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.14
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.1
|Юзепчук Роман
|2
|0.1
|Лебеденко Игорь
|1
|0.05
|Горбунов Игорь
|1
|0.05
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Калугин Никита
|1
|0.05
|Москвичёв Владимир
|1
|0.05
|Шамкин Даниил
|1
|0.05
|Манелов Ираклий
|1
|0.05
|Червяков Руслан
|1
|0.05
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Порохов Илья
|5 (2)
|0.24
|Шитов Виталий
|4
|0.19
|Байтуков Руслан
|3
|0.14
|Татаринов Евгений
|3 (1)
|0.14
|Коротаев Александр
|2
|0.1
|Бем Александр
|2
|0.1
|Маркелов Иван
|2 (1)
|0.1
|Кобялко Антон
|1
|0.05
|Чуканов Андреа
|1
|0.05
|Печенкин Никита
|1
|0.05
|Синяк Антон
|1
|0.05
|Болотов Евгений
|1
|0.05
|Самойлов Денис
|1
|0.05
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Юзепчук Роман
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Стефанович Илья
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенкин Никита
|5
|1
|Дружинин Игорь
|5
|0
|Самойлов Денис
|3
|1
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Татаринов Евгений
|2
|1
|Болотов Евгений
|3
|0
|Шитов Виталий
|3
|0
|Балахонцев Никита
|3
|0
|Маркелов Иван
|2
|0
|Бем Александр
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Коротаев Александр
|1
|0
|Мырзаков Кирилл
|1
|0
|Порохов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Тюмень
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
4
Торпедо Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Тюмень
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
15
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Тюмень
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
52% (11)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
19% (4)
52% (11)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
2
20%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
57%
7
44%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
1
17%
76-90
Забито
19
27
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
3
16%
3
11%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
3
16%
7
26%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
7
37%
9
33%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
1
5%
3
14%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
7
33%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
7
33%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0
Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0
Тюмень
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2
Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Тюмень
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Тюмень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
165
615
813
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 20
|42
|2.
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|23 - 11
|40
|3.
|22
|10
|9
|3
|28 - 15
|39
|4.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 19
|38
|5.
|0:0 Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 20
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 20
|34
|7.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|24 - 25
|33
|8.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 20
|30
|9.
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 21
|28
|10.
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|33 - 32
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|27 - 35
|27
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|16 - 24
|24
|15.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 35
|24
|16.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|17 - 28
|21
|17.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 28
|21
|18.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 29
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|11
|7
|3
|1
|16 - 4
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|5.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|10.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 12
|13
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|6 - 5
|15
|6.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 22
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Тюмень
Исход игры
Торпедо Москва
80.5% (107)
Ничья
16.5% (22)
Тюмень
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.36% (37)
Меньше
68.64% (81)
Обе команды забьют
Да
45.76% (54)
Нет
54.24% (64)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
33.8% (45)
2:1 Торпедо Москва
25.6% (34)
1:1 Ничья
13.5% (18)
2:0 Торпедо Москва
12% (16)
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