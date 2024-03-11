  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 22.
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 12'
Тюмень
0'
Прогнозы 131
Торпедо Москва 80.2% (105)
X 16.8% (22)
Тюмень 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Тюмень
2.32
Реклама, betcity.ru
3.20
Реклама, ligastavok.ru
3.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Торпедо Москва
Тюмень

История личных встреч

Торпедо Москва
Тюмень

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 (1) 0.19
Рейна Йорди 3 (1) 0.14
Гонгадзе Георгий 2 0.1
Юзепчук Роман 2 0.1
Лебеденко Игорь 1 0.05
Горбунов Игорь 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Калугин Никита 1 0.05
Москвичёв Владимир 1 0.05
Шамкин Даниил 1 0.05
Манелов Ираклий 1 0.05
Червяков Руслан 1 0.05
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Порохов Илья 5 (2) 0.24
Шитов Виталий 4 0.19
Байтуков Руслан 3 0.14
Татаринов Евгений 3 (1) 0.14
Коротаев Александр 2 0.1
Бем Александр 2 0.1
Маркелов Иван 2 (1) 0.1
Кобялко Антон 1 0.05
Чуканов Андреа 1 0.05
Печенкин Никита 1 0.05
Синяк Антон 1 0.05
Болотов Евгений 1 0.05
Самойлов Денис 1 0.05

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 7 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Юзепчук Роман 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 5 1
Дружинин Игорь 5 0
Самойлов Денис 3 1
Байтуков Руслан 4 0
Татаринов Евгений 2 1
Болотов Евгений 3 0
Шитов Виталий 3 0
Балахонцев Никита 3 0
Маркелов Иван 2 0
Бем Александр 2 0
Синяк Антон 2 0
Коротаев Александр 1 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Порохов Илья 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Тюмень
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
4
Торпедо Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Тюмень
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
15
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Тюмень
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
52% (11)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
19% (4)
52% (11)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
2
20%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
57%
7
44%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
1
17%
76-90

Забито

19
27
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
3
16%
3
11%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
3
16%
7
26%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
7
37%
9
33%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
1
5%
3
14%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
7
33%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
7
33%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0
Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0
Тюмень
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2
Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Тюмень

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
16
5
6
15
1.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 22 12 6 4 35 - 20 42
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 12 4 6 23 - 11 40
3.
Арсенал Тула
 22 10 9 3 28 - 15 39
4.
Акрон
 Заявка 22 11 5 6 30 - 19 38
5.
Тюмень
 0:0 Заявка 22 10 6 6 28 - 20 36
6.
Родина Москва
 Заявка 22 9 7 6 34 - 20 34
7.
Алания
 Заявка 22 8 9 5 24 - 25 33
8.
Нефтехимик
 Заявка 22 8 6 8 20 - 20 30
9.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 22 7 7 8 19 - 21 28
10.
Енисей
 Заявка 22 8 3 11 33 - 32 27
11.
Шинник
 Заявка 22 7 6 9 27 - 35 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 22 6 8 8 19 - 22 26
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14.
Ленинградец
 Заявка 22 6 6 10 16 - 24 24
15.
Сокол
 Заявка 22 6 6 10 19 - 35 24
16.
Кубань
 Заявка 22 5 6 11 17 - 28 21
17.
Черноморец Нв
 Заявка 22 4 9 9 20 - 28 21
18.
Волгарь
 Заявка 22 4 8 10 18 - 29 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 11 7 3 1 16 - 4 24
3.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
4.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5.
Тюмень
 0:0 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
7.
Химки
 Заявка 11 5 5 1 15 - 8 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
11.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
12.
Акрон
 Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
15.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
16.
Черноморец Нв
 Заявка 11 3 4 4 13 - 12 13
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 10 1 4 5 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
6.
Тюмень
 0:0 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
9.
Шинник
 Заявка 11 3 2 6 12 - 20 11
10.
Алания
 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Сокол
 Заявка 11 2 3 6 9 - 22 9
14.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Любаков неудачно выбил мяч от собственных ворот, игровой снаряд получил Рейна и попытался в одно касание пробить в цель, вот только попасть толково по сфере не получилось. 
  • Офсайд
    12'
    Рейна продрался вперёд по левой бровке и выполнил передачу вперёд, Червяков снаряд получил, однако его дальнейшее движение остановил свисток арбитра. Положение вне игры зафиксировано у хозяев. 
  • 11'
    Довольно прохладно сегодня в Москве, поэтому находится без движения футболистам категорически запрещено. Стартовые минуты проходят в хорошем темпе, но остановок пока очень много. 
  • 10'
    Стандарт на чужой половине поля заработали тюменцы. Шитов с левого фланга выполнил высокий кросс к дальней штанге, Ботнарь вышел из ворот и забрал сферу в руки. 
  • 9'
    А вот и первый удар в створ! Порохов получил мяч на левом фланге, сместился в центр и низом пробил в створ. Ботнарь всё прекрасно видел, поэтому без проблем забрал снаряд в руки. 
  • 8'
    Червяков получил игровой снаряд на правом фланге, однако против него очень плотно сыграл Москаленчик, сумевший вернуть сферу своей команде. Активны в стартовые минуты действуют москвичи. 
  • Угловой
    7'
    Угловой в предыдущем моменте заработали хозяева. Последовал навес от правого углового флага в центр штрафной, но там гости смогли спокойно справиться с угрозой. 
  • Опасный момент
    6'
    МОМЕНТ! Рейна из правой части штрафной выполнил заброс к дальней штанге, Тугарев головой сделал скидку в центр, а Гонгадзе с разворота пробил рядом с правым верхним углом! 
  • 5'
    "Торпедовцы" располагаются в середине турнирной таблице и имеют призрачные шансы на возвращение в РПЛ. "Тюмень" продолжает борьбу в верху таблицы. В случае победы тюменцы сократят отставание от зоны "стыков" до одного балла. 
  • 4'
    Очень спокойно начинается наша встреча, команды пока пытаются играть через длинный пас, но особого успеха такая тактика не приносит. Спокойно защитники справляются с угрозой. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Иваньков в центре поля немного не успел к мячу и ударил грубо по ногам Коротаева. Машлякевич нарушение правил зафиксировал, однако быструю жёлтую карточку показывать не стал. 
  • 2'
    Футболисты "Торпедо" вышли на эту встречу в зелёных футболках и чёрных трусах, гости играют в белых футболках и чёрных трусах. Ворота Любакова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 22-го тура ФНЛ, в котором московское "Торпедо" на своём поле будет принимать "Тюмень". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 33.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 131
Торпедо Москва 80.2% (105)
X 16.8% (22)
Тюмень 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Тюмень
2.32
Реклама, betcity.ru
3.20
Реклама, ligastavok.ru
3.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Торпедо Москва 0:0 Тюмень онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Тюмень

Исход игры
Торпедо Москва
80.5% (107)
Ничья
16.5% (22)
Тюмень
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.36% (37)
Меньше
68.64% (81)
Обе команды забьют
Да
45.76% (54)
Нет
54.24% (64)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
33.8% (45)
2:1 Торпедо Москва
25.6% (34)
1:1 Ничья
13.5% (18)
2:0 Торпедо Москва
12% (16)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Торпедо Москва
Тюмень
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный