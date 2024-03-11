Первый тайм

13' Любаков неудачно выбил мяч от собственных ворот, игровой снаряд получил Рейна и попытался в одно касание пробить в цель, вот только попасть толково по сфере не получилось.

12' Рейна продрался вперёд по левой бровке и выполнил передачу вперёд, Червяков снаряд получил, однако его дальнейшее движение остановил свисток арбитра. Положение вне игры зафиксировано у хозяев.

11' Довольно прохладно сегодня в Москве, поэтому находится без движения футболистам категорически запрещено. Стартовые минуты проходят в хорошем темпе, но остановок пока очень много.

10' Стандарт на чужой половине поля заработали тюменцы. Шитов с левого фланга выполнил высокий кросс к дальней штанге, Ботнарь вышел из ворот и забрал сферу в руки.

9' А вот и первый удар в створ! Порохов получил мяч на левом фланге, сместился в центр и низом пробил в створ. Ботнарь всё прекрасно видел, поэтому без проблем забрал снаряд в руки.

8' Червяков получил игровой снаряд на правом фланге, однако против него очень плотно сыграл Москаленчик, сумевший вернуть сферу своей команде. Активны в стартовые минуты действуют москвичи.