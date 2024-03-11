Тур: 28. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Ход матча
38'
1:0
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
232 Количество передач 267
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
38
Ромеро
Лука
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
18
Соу
Джибрил
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Велиз АлехоНападающий
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Альмерия
Севилья
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
175%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
16 матчей
25%
75%
4 победы 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.21
|Баптистао Лео
|4
|0.14
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.14
|Рамазани Ларжи
|3
|0.11
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.07
|Акиеме Серхио
|2
|0.07
|Ромеро Лука
|2
|0.07
|Пубиль Марк
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|1
|0.04
|Каики Да Силва
|1
|0.04
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Виера Хонатан
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|9
|0.32
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0.11
|Окампос Лукас
|3 (1)
|0.11
|Ракитич Иван
|2
|0.07
|Лукебакио Доди
|2
|0.07
|Рамос Серхио
|2
|0.07
|Ламела Эрик
|2
|0.07
|Мир Рафа
|2
|0.07
|Салас Кике
|2
|0.07
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Сусо Хесус
|1
|0.04
|Соу Джибрил
|1
|0.04
|Гудель Неманья
|1
|0.04
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|7
|1
|Робертоне Лукас
|8
|0
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Баптистао Лео
|5
|1
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Ланга Бруну
|0
|1
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Сентельес Алехандро
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Сумаре Бубакари
|6
|0
|Навас Хесус
|4
|1
|Сусо Хесус
|4
|1
|Окампос Лукас
|5
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Баде Луак
|3
|1
|Ламела Эрик
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Ньянзу Танги
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Севилья
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
12
9
Альмерия
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Севилья
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
30
12
Упущенные победы
2
15
Альмерия
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Севилья
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
30
13
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
13%
6
33%
1-15
5
22%
5
28%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
6
26%
2
11%
76-90
Забито
13
19
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
4
31%
5
26%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
5
26%
61-75
1
8%
4
21%
76-90
Пропущено
32
22
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
8
25%
3
14%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
7
22%
7
32%
76-90
Забито
25
33
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
5
20%
7
21%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
6
24%
6
18%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
7
28%
5
15%
61-75
2
8%
7
21%
76-90
Пропущено
55
40
25 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
7
13%
7
18%
1-15
9
16%
10
25%
16-30
9
16%
4
10%
31-45
7
13%
7
18%
46-60
10
18%
3
8%
61-75
13
24%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0
Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0
Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3
Результаты матчей
Альмерия
Севилья
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
122
49
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
76
311
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
198
720
819
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|21
|6
|1
|60 - 18
|69
|2.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|59 - 33
|62
|3.
|Заявка
|28
|18
|7
|3
|57 - 34
|61
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|54 - 31
|55
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|48 - 26
|53
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|40 - 31
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 31
|42
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 31
|40
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|29 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 39
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|46 - 51
|35
|12.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 42
|35
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 33
|32
|14.
|0:1 Заявка
|28
|6
|9
|13
|33 - 41
|27
|15.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|24 - 35
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 38
|26
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|30 - 43
|24
|18.
|Заявка
|28
|3
|13
|12
|20 - 38
|22
|19.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|30 - 57
|14
|20.
|1:0 Заявка
|28
|1
|9
|18
|26 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 13
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|5.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|8.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 12
|19
|14.
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 24
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|1:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|24 - 15
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 17
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 26
|11
|15.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|12 - 32
|2
|20.
|1:0 Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
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|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|14 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 1:0 Севилья
Исход игры
Альмерия
3.7% (5)
Ничья
14% (19)
Севилья
82.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (66)
Меньше
44.07% (52)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
1:2 Севилья
40.4% (55)
0:1 Севилья
16.9% (23)
1:1 Ничья
12.5% (17)
0:2 Севилья
6.6% (9)
1:3 Севилья
3.7% (5)
1:0 Альмерия
1.5% (2)
2:1 Альмерия
1.5% (2)
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