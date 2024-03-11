Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Альмерия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Удар от ворот произведет Севилья

48' Виера Хонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Эмбарба Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Баде Луак - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Удар от ворот произведет Альмерия

41' Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Команда Альмерия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Г О О О О Л - Эмбарба Адриан забивает с левой ноги!

38' Виера Хонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Лопи Дион пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем

36' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Хорошую попытку сделал Берналь Исаак Ромеро . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Оооо... вот это был удар! Берналь Исаак Ромеро должен был забить с этой позиции.

36' Хорошую попытку сделал Берналь Исаак Ромеро . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Навас Хесус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Рамос Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Севилья

34' Лопи Дион из команды Альмерия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Хорошую попытку сделал Берналь Исаак Ромеро . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Навас Хесус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Оооо... вот это был удар! Берналь Исаак Ромеро должен был забить с этой позиции.

33' Хорошую попытку сделал Берналь Исаак Ромеро . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Эн-Несири Юссеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Севилья

32' Гонсалес Эдгар из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Удар от ворот произведет Альмерия

30' Соу Джибрил не смог попасть в створ ударом издали

30' Навас Хесус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Севилья

29' Салас Кике из команды Севилья нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

29' Соу Джибрил из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Торрес Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Альмерия

24' Берналь Исаак Ромеро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Окампос Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Удар от ворот произведет Севилья

21' Эмбарба Адриан не смог попасть в створ ударом издали

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Альмерия

17' Эн-Несири Юссеф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Берналь Исаак Ромеро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

15' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Виера Хонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Удар от ворот произведет Альмерия

13' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Севилья

12' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Севилья

9' Ромеро Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Виера Хонатан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эмбарба Адриан пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем

2' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Альмерия начинает с центра поля