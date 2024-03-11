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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 13095 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Альмерия
2:2
Конец матча
Севилья
0'
1:0
38' Гол
Эмбарба Адриан
43' Желтая карточка
Баде Луак
1:1
81' Гол
Лукебакио Доди
84' Желтая карточка
Лопи Дион
1:2
86' Гол
Окампос Лукас
2:2
90' Гол
Марко Милованович
90' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
90'+10

Ход матча

38'
Эмбарба Адриан
(Виера Хонатан)
1:0
43'
 
Баде Луак
60'
 
Акунья Маркос
Навас Хесус
60'
 
Сусо Хесус
Соу Джибрил
65'
Баптистао Лео
Лосано Энтони
 
66'
Робертоне Лукас
Ромеро Лука
 
71'
 
Лукебакио Доди
Эн-Несири Юссеф
71'
 
Гудель Неманья
Торрес Оливер
81'
1:1
Лукебакио Доди
(Берналь Исаак Ромеро)
84'
Аррибас Серхио
Виера Хонатан
 
84'
Лопи Дион
 
86'
1:2
Окампос Лукас
(Берналь Исаак Ромеро)
88'
Марко Милованович
Эмбарба Адриан
 
88'
Рамазани Ларжи
Лопи Дион
 
90'
Марко Милованович
(Аррибас Серхио)
2:2
90'
Гонсалес Эдгар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 409 Количество передач 543
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 136
Альмерия 3.7% (5)
X 14% (19)
Севилья 82.4% (112)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
16
Радованович
Александар
20
Сентельес
Алехандро
6
Лопи
Дион
3
Гонсалес
Эдгар
38
Ромеро
Лука
8
Виера
Хонатан
10
Эмбарба
Адриан
15
Лосано
Энтони
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
16
Навас
Хесус
18
Соу
Джибрил
24
Сумаре
Бубакари
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
20
Берналь
Исаак
Ромеро
15
Эн-Несири
Юссеф
Альмерия
4-2-3-1
Севилья
3-5-2

История личных встреч

Альмерия
Севилья

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
175%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

16 матчей

25%
75%
4 победы 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
КК
0:1
П
2:1
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
0:1
П
1:3
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
0:1
ПД
1:4
ПД
1:0

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.21
Баптистао Лео 4 0.14
Суарес Луис III 4 (1) 0.14
Рамазани Ларжи 3 0.11
Гонсалес Эдгар 2 0.07
Акиеме Серхио 2 0.07
Ромеро Лука 2 0.07
Пубиль Марк 1 0.04
Эмбарба Адриан 1 0.04
Каики Да Силва 1 0.04
Марко Милованович I 1 0.04
Робертоне Лукас 0 0
Виера Хонатан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 9 0.32
Окампос Лукас 4 (1) 0.14
Берналь Исаак Ромеро 3 0.11
Лукебакио Доди 3 0.11
Ракитич Иван 2 0.07
Рамос Серхио 2 0.07
Ламела Эрик 2 0.07
Мир Рафа 2 0.07
Салас Кике 2 0.07
Педроса Адриа 1 0.04
Сусо Хесус 1 0.04
Соу Джибрил 1 0.04
Гудель Неманья 1 0.04
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 7 1
Робертоне Лукас 8 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 5 1
Баба Иддрису 5 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Эмбарба Адриан 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Ланга Бруну 0 1
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Сентельес Алехандро 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 5 1
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Сумаре Бубакари 6 0
Навас Хесус 4 1
Сусо Хесус 4 1
Окампос Лукас 5 0
Соу Джибрил 5 0
Баде Луак 3 1
Ламела Эрик 3 0
Акунья Маркос 3 0
Торрес Оливер 3 0
Эн-Несири Юссеф 3 0
Салас Кике 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Ньянзу Танги 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Севилья
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

14
11
Альмерия
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Севилья
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

30
12

Упущенные победы

2
15
Альмерия
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Севилья
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

30
13

Упущенные победы

16
26

Голы по времени матча

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
5
31%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
12%
6
30%
1-15
5
20%
5
25%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
8
32%
3
15%
76-90

Забито

13
19
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
4
31%
5
26%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
5
26%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Пропущено

32
22
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
8
25%
3
14%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
7
22%
7
32%
76-90

Забито

27
35
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
5
19%
7
20%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
7
26%
6
17%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
7
26%
5
14%
61-75
3
11%
9
26%
76-90

Пропущено

57
42
25 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
7
12%
7
17%
1-15
9
16%
10
24%
16-30
9
16%
5
12%
31-45
7
12%
7
17%
46-60
10
18%
3
7%
61-75
15
26%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0
Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0
Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3

Результаты матчей

Альмерия
Севилья

Точный счет

0:0
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
20
8
8
20
1.5
9
19
1
27
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 28 21 6 1 60 - 18 69
2.
Жирона
 Заявка 28 19 5 4 59 - 33 62
3.
Барселона
 Заявка 28 18 7 3 57 - 34 61
4.
Атлетико М
 Заявка 28 17 4 7 54 - 31 55
5.
Атлетик Б
 Заявка 28 15 8 5 48 - 26 53
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 11 10 7 40 - 31 43
7.
Бетис
 Заявка 28 10 12 6 34 - 31 42
8.
Валенсия
 Заявка 27 11 7 9 32 - 31 40
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 28 10 7 11 29 - 31 37
10.
Осасуна
 Заявка 28 10 6 12 31 - 39 36
11.
Вильярреал
 Заявка 28 9 8 11 46 - 51 35
12.
Хетафе
 Заявка 28 8 11 9 36 - 42 35
13.
Алавес
 Заявка 28 8 8 12 26 - 33 32
14.
Севилья
 Заявка 28 6 10 12 35 - 42 28
15.
Мальорка
 Заявка 28 5 12 11 24 - 35 27
16.
Райо Вальекано
 Заявка 28 5 11 12 23 - 38 26
17.
Сельта
 Заявка 28 5 9 14 30 - 43 24
18.
Кадис
 Заявка 28 3 13 12 20 - 38 22
19.
Гранада
 Заявка 27 2 8 17 30 - 57 14
20.
Альмерия
 Заявка 28 0 10 18 27 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 14 13 1 0 34 - 13 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
4.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 10 3 1 34 - 14 33
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 6 4 4 17 - 12 22
10.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
11.
Осасуна
 Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
13.
Мальорка
 Заявка 14 4 7 3 13 - 12 19
14.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15.
Вильярреал
 Заявка 14 4 4 6 24 - 24 16
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 25 - 11 31
2.
Барселона
 Заявка 13 7 6 0 24 - 15 27
3.
Жирона
 Заявка 14 8 3 3 24 - 19 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Бетис
 Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
14.
Алавес
 Заявка 14 2 5 7 11 - 17 11
15.
Сельта
 Заявка 14 2 5 7 20 - 26 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 13 0 2 11 12 - 32 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 14 (2)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Гранада Гумбау Херард 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Альмерия: 44%, Севилья: 56%.
  • 100'
    Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 100'
    Радованович Александар из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Альмерия
  • 98'
    Шанс! Лукебакио Доди из команды Севилья пробил головой, но мимо
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 136
    Альмерия 3.7% (5)
    X 14% (19)
    Севилья 82.4% (112)
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    Где смотреть матч Альмерия 2:2 Севилья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 2:2 Севилья

    Исход игры
    Альмерия
    3.7% (5)
    Ничья
    14% (19)
    Севилья
    82.4% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (66)
    Меньше
    44.07% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)