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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 26.
Омония Никосия
1:0
Второй тайм: 63'
Отеллос
0'
29' Желтая карточка
Ланг Адам
1:0
63' Гол

Ход матча

29'
Ланг Адам
 
46'
Лекьякс Ян
Ланг Адам
 
60'
Saidou Alioum
Какулис Андроникос
 
63'
1:0
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Омония Никосия
Отеллос

История личных встреч

Омония Никосия
Отеллос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
1:2
ТМК
1:2
ПД
1:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 9 0.35
Какулис Андроникос 8 (2) 0.31
Лойзу Лойзос 5 0.19
Безус Роман 5 (1) 0.19
Кусулос Янис 4 0.15
Сиприано Маркос Робсон 3 0.12
Симич Велько 2 0.08
Saidou Alioum 2 0.08
Ансарифард Карим 2 (1) 0.08
Лекьякс Ян 1 0.04
Франссон Александер 1 0.04
Панайоту Николас 1 0.04
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.16
Дюриш Михал 3 (1) 0.12
Ibrahim Sangare II 2 0.08
Habib Oueslati 2 0.08
Eduardo Nardini 2 0.08
Кастанас Костас 1 0.04
Христодулу Георгиос 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Н'Диайе Мамаду 1 0.04
Marijan Suto 1 0.04
Lukas Brambilla 1 0.04
Перес Хосе 1 0.04

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 6 0
Кусулос Янис 5 0
Харалампус Харалампос 5 0
Кулибали Сену 3 1
Ансарифард Карим 3 0
Мэтьюз Адам 3 0
Ланг Адам 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Лекьякс Ян 2 0
Франссон Александер 2 0
Милетич Неманья 2 0
Семедо Вилли 2 0
Баширу Фуад 0 1
Фабиано Фрейтас 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 7 0
Habib Oueslati 5 1
Ананг Бенсон 4 1
Дюриш Михал 5 0
Рамос Лукас 5 0
Христодулу Георгиос 5 0
Lukas Brambilla 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Marijan Suto 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кастанас Костас 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Отеллос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
13
Омония Никосия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Отеллос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

16
4
Омония Никосия
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Отеллос
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

22
17

Голы по времени матча

Забито

30
15
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
4
13%
0
0%
1-15
6
20%
3
20%
16-30
6
20%
3
20%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
7
23%
5
33%
61-75
3
10%
2
13%
76-90

Пропущено

14
26
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
21%
4
15%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
4
29%
4
15%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
4
29%
9
35%
76-90

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
17 Не забивали 20
6
35%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
3
43%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
5
29%
29%
5
25%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
6
35%
3
15%
76-90

Забито

47
22
24 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
6 Не забивали 11
10
21%
0
0%
1-15
7
15%
4
18%
16-30
7
15%
5
23%
31-45
7
15%
2
9%
46-60
9
19%
6
27%
61-75
7
15%
5
23%
76-90

Пропущено

31
46
15 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 20
3
10%
6
13%
1-15
3
10%
8
17%
16-30
9
29%
29%
9
20%
31-45
1
3%
7
15%
46-60
5
16%
4
9%
61-75
10
32%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1
Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2
Отеллос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0
АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2

Результаты матчей

Омония Никосия
Отеллос

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 67%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
1
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
12 раз 50%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
4
8
10
2
1.5
3
9
6
6
2.5
3
9
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
4
8
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
12
12
17
8
1.5
7
17
8
17
2.5
1
23
3
22
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 25 17 5 3 53 - 16 56
2.
Арис Лимасол
 25 17 2 6 49 - 21 53
3.
Пафос
 25 15 4 6 48 - 20 49
4.
АЕК Ларнака
 25 14 7 4 43 - 26 49
5.
Омония Никосия
 0:0 26 13 8 5 48 - 30 47
6.
Анортосис
 24 13 5 6 36 - 22 44
7.
Аполлон
 25 10 7 8 37 - 27 37
8.
Неа Саламина
 25 10 5 10 34 - 39 35
9.
АЕЛ Лимасол
 24 8 3 13 31 - 41 27
10.
Этникос Ахна
 25 6 7 12 39 - 56 25
11.
Кармиотисса
 25 4 5 16 29 - 52 17
12.
Закакиу
 24 2 10 12 27 - 55 16
13.
Отеллос
 0:0 25 3 7 15 20 - 48 16
14.
Докса Катокопия
 25 3 3 19 14 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 12 10 1 1 22 - 5 31
3.
Омония Никосия
 0:0 13 8 4 1 31 - 13 28
4.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
5.
АЕК Ларнака
 12 8 2 2 27 - 16 26
6.
Анортосис
 13 6 5 2 19 - 13 23
7.
Этникос Ахна
 13 5 3 5 22 - 24 18
8.
АЕЛ Лимасол
 13 5 3 5 20 - 23 18
9.
Неа Саламина
 13 5 2 6 15 - 20 17
10.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
11.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
12.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
13.
Отеллос
 0:0 12 2 2 8 7 - 20 8
14.
Докса Катокопия
 12 2 1 9 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
3.
АЕК Ларнака
 13 6 5 2 16 - 10 23
4.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
5.
Анортосис
 11 7 0 4 17 - 9 21
6.
АПОЭЛ
 12 6 3 3 19 - 10 21
7.
Омония Никосия
 0:0 13 5 4 4 17 - 17 19
8.
Неа Саламина
 12 5 3 4 19 - 19 18
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 13 1 5 7 15 - 27 8
11.
Отеллос
 0:0 13 1 5 7 13 - 28 8
12.
Этникос Ахна
 12 1 4 7 17 - 32 7
13.
Докса Катокопия
 13 1 2 10 7 - 32 5
14.
Кармиотисса
 12 1 1 10 8 - 28 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 10
Омония Никосия Семедо Вилли 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Ланг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Отеллос
11.00
6.60
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8.50
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Омония Никосия
Отеллос
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