Тур: 26.
1:0
Конец матча
Ход матча
29'
46'
63'
1:0
76'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
48 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бакич ДушанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Нападающий
-
29 Пих РобертНападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
История личных встреч
Омония Никосия
Отеллос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|9
|0.35
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.31
|Безус Роман
|6 (1)
|0.23
|Лойзу Лойзос
|5
|0.19
|Кусулос Янис
|4
|0.15
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.12
|Симич Велько
|2
|0.08
|Saidou Alioum
|2
|0.08
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.08
|Лекьякс Ян
|1
|0.04
|Франссон Александер
|1
|0.04
|Панайоту Николас
|1
|0.04
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.16
|Дюриш Михал
|3 (1)
|0.12
|Ibrahim Sangare II
|2
|0.08
|Habib Oueslati
|2
|0.08
|Eduardo Nardini
|2
|0.08
|Кастанас Костас
|1
|0.04
|Христодулу Георгиос
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.04
|Marijan Suto
|1
|0.04
|Lukas Brambilla
|1
|0.04
|Перес Хосе
|1
|0.04
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|6
|0
|Кусулос Янис
|5
|0
|Харалампус Харалампос
|5
|0
|Кулибали Сену
|3
|1
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Мэтьюз Адам
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Семедо Вилли
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|7
|0
|Habib Oueslati
|5
|1
|Ананг Бенсон
|4
|1
|Дюриш Михал
|5
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Христодулу Георгиос
|5
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Marijan Suto
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Кастанас Костас
|2
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Отеллос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
13
Омония Никосия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Отеллос
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
16
4
Омония Никосия
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Отеллос
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
18
Упущенные победы
22
17
Голы по времени матча
Забито
31
15
16 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
4
13%
0
0%
1-15
6
19%
3
20%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
8
26%
5
33%
61-75
3
10%
2
13%
76-90
Пропущено
14
27
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
21%
4
15%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
4
29%
4
15%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
4
29%
9
33%
76-90
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
18 Не забивали 21
6
35%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
3
43%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
5
29%
29%
5
25%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
6
35%
3
15%
76-90
Забито
48
22
24 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 4
6 Не забивали 12
10
21%
0
0%
1-15
7
15%
4
18%
16-30
7
15%
5
23%
31-45
7
15%
2
9%
46-60
10
21%
6
27%
61-75
7
15%
5
23%
76-90
Пропущено
31
47
15 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 21
3
10%
6
13%
1-15
3
10%
8
17%
16-30
9
29%
29%
9
19%
31-45
1
3%
7
15%
46-60
5
16%
5
11%
61-75
10
32%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1
Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2
Отеллос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0
АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2
Результаты матчей
Омония Никосия
Отеллос
Точный счет
3:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 67%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
13 раз 52%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
48
103
39
67
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
76
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1213
179
718
818
124
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|5
|3
|53 - 16
|56
|2.
|25
|17
|2
|6
|49 - 21
|53
|3.
|1:0
|26
|15
|7
|4
|44 - 26
|52
|4.
|25
|15
|4
|6
|48 - 20
|49
|5.
|26
|14
|7
|5
|49 - 30
|49
|6.
|0:1
|25
|13
|5
|7
|36 - 23
|44
|7.
|0:0
|26
|10
|8
|8
|37 - 27
|38
|8.
|25
|10
|5
|10
|34 - 39
|35
|9.
|24
|8
|3
|13
|31 - 41
|27
|10.
|0:0
|26
|6
|8
|12
|39 - 56
|26
|11.
|25
|4
|5
|16
|29 - 52
|17
|12.
|24
|2
|10
|12
|27 - 55
|16
|13.
|25
|3
|6
|16
|20 - 49
|15
|14.
|25
|3
|3
|19
|14 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|1:0
|13
|9
|2
|2
|28 - 16
|29
|5.
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|6.
|0:1
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
|7.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|8.
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|9.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|10.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|12.
|11
|1
|5
|5
|12 - 28
|8
|13.
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|14.
|12
|2
|1
|9
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|3.
|1:0
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|5.
|0:1
|12
|7
|0
|5
|17 - 10
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|7.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|9.
|11
|3
|0
|8
|11 - 18
|9
|10.
|13
|1
|5
|7
|15 - 27
|8
|11.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|17 - 32
|8
|12.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|13.
|13
|1
|2
|10
|7 - 32
|5
|14.
|12
|1
|1
|10
|8 - 28
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10