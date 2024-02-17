Тур: 26.
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
37'
38'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
АЕК Ларнака
Анортосис
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
23.3%
25 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.7%
33.3%
10%
17 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 15 побед
57 матчей
43.9%
28.1%
28%
25 побед 16 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.9%
33.3%
22.8%
25 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.8%
43.9%
26.3%
17 побед 25 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.73
1.19
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.16
1.04
Среднее время на гол
77
86
Всего голов
81
64
Голов в среднем за матч
1.42
1.12
Тотал матчей
2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
30
Больше 53%
Меньше 47%
27
14
Больше 25%
Меньше 75%
43
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
63
80
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|14 (4)
|0.54
|Тричковски Иван
|6
|0.23
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.15
|Димерс Марк
|3
|0.12
|Фараж Имад
|3
|0.12
|Понс Пере
|2
|0.08
|Густаву Луиш
|2
|0.08
|Гарсия Анхель
|2
|0.08
|Тонгья Франко
|2
|0.08
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Бруну Гама
|1
|0.04
|Дьюрчо Адам
|1
|0.04
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.04
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|9 (1)
|0.36
|Гассама Секу
|8
|0.32
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.2
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.16
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.16
|Коррейя Андерсон
|1
|0.04
|Тиун Уссейну
|1
|0.04
|Макоун Кристиан
|1
|0.04
|Феррер Сальвадор
|1
|0.04
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.04
|Кику Франсишку
|1 (1)
|0.04
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|6
|0
|Тонгья Франко
|6
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Гарсия Анхель
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Роберж Валентин
|4
|0
|Фран Соль
|4
|0
|Густаву Луиш
|4
|0
|Миличевич Хрвое
|4
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Бруну Гама
|2
|0
|Дьюрчо Адам
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|9
|1
|Каргас Яннис
|5
|1
|Арболеда Иван
|5
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|5
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Ваге Мусса
|2
|1
|Уорис Маджид
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Тиун Уссейну
|3
|0
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Анортосис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
2
АЕК Ларнака
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Анортосис
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
15
17
АЕК Ларнака
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Анортосис
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
27
17
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
3
11%
2
12%
1-15
6
22%
5
29%
29%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
4
15%
6
35%
76-90
Пропущено
16
9
12 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
6
38%
1
11%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
6
38%
4
21%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
5
38%
76-90
Забито
43
36
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
5
12%
4
11%
1-15
8
19%
5
14%
16-30
7
16%
5
14%
31-45
5
12%
6
17%
46-60
8
19%
6
17%
61-75
10
23%
10
28%
76-90
Пропущено
26
22
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
7
27%
3
14%
1-15
6
23%
2
9%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
5
19%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1
Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0
Анортосис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2
Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Анортосис
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
5
2 раза 8%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
84
76
48
112
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
92
58
56
310
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
204
1312
1212
718
420
223
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|5
|3
|53 - 16
|56
|2.
|25
|17
|2
|6
|49 - 21
|53
|3.
|0:0
|26
|14
|8
|4
|43 - 26
|50
|4.
|25
|15
|4
|6
|48 - 20
|49
|5.
|26
|14
|7
|5
|49 - 30
|49
|6.
|0:0
|25
|13
|6
|6
|36 - 22
|45
|7.
|0:0
|26
|10
|8
|8
|37 - 27
|38
|8.
|25
|10
|5
|10
|34 - 39
|35
|9.
|24
|8
|3
|13
|31 - 41
|27
|10.
|0:0
|26
|6
|8
|12
|39 - 56
|26
|11.
|25
|4
|5
|16
|29 - 52
|17
|12.
|24
|2
|10
|12
|27 - 55
|16
|13.
|25
|3
|6
|16
|20 - 49
|15
|14.
|25
|3
|3
|19
|14 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|27 - 16
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|6.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
|7.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|8.
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|9.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|10.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|12.
|11
|1
|5
|5
|12 - 28
|8
|13.
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|14.
|12
|2
|1
|9
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|0:0
|12
|7
|1
|4
|17 - 9
|22
|5.
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|7.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|9.
|11
|3
|0
|8
|11 - 18
|9
|10.
|13
|1
|5
|7
|15 - 27
|8
|11.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|17 - 32
|8
|12.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|13.
|13
|1
|2
|10
|7 - 32
|5
|14.
|12
|1
|1
|10
|8 - 28
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10