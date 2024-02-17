Тур: 26.
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаГуставу Луиш
38' Желтая карточкаАнтониу Минас
1:0
48' ГолПонс Пере
90' Желтая карточкаClarismario Rodrigus
90'+6
Ход матча
37'
38'
48'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
АЕК Ларнака
Анортосис
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
23.3%
25 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.7%
33.3%
10%
17 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 15 побед
57 матчей
43.9%
28.1%
28%
25 побед 16 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.9%
33.3%
22.8%
25 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.8%
43.9%
26.3%
17 побед 25 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.73
1.19
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.16
1.04
Среднее время на гол
77
86
Всего голов
81
64
Голов в среднем за матч
1.42
1.12
Тотал матчей
2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
30
Больше 53%
Меньше 47%
27
14
Больше 25%
Меньше 75%
43
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
63
80
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|14 (4)
|0.54
|Тричковски Иван
|6
|0.23
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.15
|Димерс Марк
|3
|0.12
|Понс Пере
|3
|0.12
|Фараж Имад
|3
|0.12
|Густаву Луиш
|2
|0.08
|Гарсия Анхель
|2
|0.08
|Тонгья Франко
|2
|0.08
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Бруну Гама
|1
|0.04
|Дьюрчо Адам
|1
|0.04
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.04
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|9 (1)
|0.36
|Гассама Секу
|8
|0.32
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.2
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.16
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.16
|Коррейя Андерсон
|1
|0.04
|Тиун Уссейну
|1
|0.04
|Макоун Кристиан
|1
|0.04
|Феррер Сальвадор
|1
|0.04
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.04
|Кику Франсишку
|1 (1)
|0.04
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|6
|0
|Тонгья Франко
|6
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Густаву Луиш
|5
|0
|Гарсия Анхель
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Роберж Валентин
|4
|0
|Фран Соль
|4
|0
|Миличевич Хрвое
|4
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Бруну Гама
|2
|0
|Дьюрчо Адам
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Clarismario Rodrigus
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|9
|1
|Каргас Яннис
|5
|1
|Арболеда Иван
|5
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|5
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Ваге Мусса
|2
|1
|Уорис Маджид
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Тиун Уссейну
|3
|0
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Антониу Минас
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Анортосис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
2
АЕК Ларнака
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Анортосис
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
15
17
АЕК Ларнака
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Анортосис
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
28
17
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
3
11%
2
12%
1-15
6
21%
5
29%
29%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
4
14%
6
35%
76-90
Пропущено
16
10
12 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
6
38%
1
10%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
1
6%
2
20%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
6
38%
4
21%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
5
38%
76-90
Забито
44
36
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
5
11%
4
11%
1-15
8
18%
5
14%
16-30
7
16%
5
14%
31-45
6
14%
6
17%
46-60
8
18%
6
17%
61-75
10
23%
10
28%
76-90
Пропущено
26
23
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
7
27%
3
13%
1-15
6
23%
2
9%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
5
19%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1
Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0
Анортосис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2
Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Анортосис
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
5
2 раза 8%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
85
76
49
112
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
93
58
57
310
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
205
1313
1213
719
421
224
224
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10