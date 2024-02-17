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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 26.
АЕК Ларнака
1:0
Конец матча
Анортосис
0'
37' Желтая карточка
Густаву Луиш
38' Желтая карточка
Антониу Минас
1:0
48' Гол
Понс Пере
90' Желтая карточка
Clarismario Rodrigus
90'+6
АЕК Ларнака
Анортосис

История личных встреч

АЕК Ларнака
Анортосис

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
23.3%
25 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.7%
33.3%
10%
17 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 15 побед

57 матчей

43.9%
28.1%
28%
25 побед 16 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.9%
33.3%
22.8%
25 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.8%
43.9%
26.3%
17 побед 25 ничьих 15 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
К
2:2
К
1:3
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
0:1
К
2:2
ПД
1:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
КК
3:1
КК
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:1
К
1:2
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
2:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.73
1.19

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.16
1.04

Среднее время на гол

77
86

Всего голов

81
64

Голов в среднем за матч

1.42
1.12

Тотал матчей

2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
42
Больше 74%
Меньше 26%
15
30
Больше 53%
Меньше 47%
27
14
Больше 25%
Меньше 75%
43
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

63
80

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 14 (4) 0.54
Тричковски Иван 6 0.23
Лопеш Рафаэл 4 0.15
Димерс Марк 3 0.12
Понс Пере 3 0.12
Фараж Имад 3 0.12
Густаву Луиш 2 0.08
Гарсия Анхель 2 0.08
Тонгья Франко 2 0.08
Санчес Факундо 1 0.04
Бруну Гама 1 0.04
Дьюрчо Адам 1 0.04
Clarismario Rodrigus 1 0.04
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 9 (1) 0.36
Гассама Секу 8 0.32
Герреро Мигель 5 (2) 0.2
Чико Хосе Мануэль Морено 4 0.16
Элдер Феррейра 4 (1) 0.16
Коррейя Андерсон 1 0.04
Тиун Уссейну 1 0.04
Макоун Кристиан 1 0.04
Феррер Сальвадор 1 0.04
Dimitrianos Tzouliou 1 0.04
Кику Франсишку 1 (1) 0.04

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 6 0
Тонгья Франко 6 0
Санчес Факундо 5 0
Густаву Луиш 5 0
Гарсия Анхель 5 0
Дионку Альфа 5 0
Роберж Валентин 4 0
Фран Соль 4 0
Миличевич Хрвое 4 0
Томович Ненад 1 1
Бруну Гама 2 0
Дьюрчо Адам 2 0
Димерс Марк 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Фараж Имад 1 0
Clarismario Rodrigus 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 9 1
Каргас Яннис 5 1
Арболеда Иван 5 1
Чико Хосе Мануэль Морено 5 1
Элдер Феррейра 5 0
Ваге Мусса 2 1
Уорис Маджид 3 0
Коррейя Андерсон 3 0
Тиун Уссейну 3 0
Nabil Marmouk 3 0
Корреа Павлос 1 1
Антониу Минас 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Анортосис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
2
АЕК Ларнака
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Анортосис
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

15
17
АЕК Ларнака
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Анортосис
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

28
17
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
3
11%
2
12%
1-15
6
21%
5
29%
29%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
5
18%
1
6%
61-75
4
14%
6
35%
76-90

Пропущено

16
10
12 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
6
38%
1
10%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
6
38%
4
21%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
5
38%
76-90

Забито

44
36
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
5
11%
4
11%
1-15
8
18%
5
14%
16-30
7
16%
5
14%
31-45
6
14%
6
17%
46-60
8
18%
6
17%
61-75
10
23%
10
28%
76-90

Пропущено

26
23
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
7
27%
3
13%
1-15
6
23%
2
9%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
5
19%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1
Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0
Анортосис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2
Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Анортосис

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
5
2 раза 8%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
7
6
4
9
2.5
1
12
2
11
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
5
7
3
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
20
5
13
13
1.5
12
13
7
19
2.5
4
21
2
24
3.5
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 25 17 5 3 53 - 16 56
2.
Арис Лимасол
 25 17 2 6 49 - 21 53
3.
АЕК Ларнака
 26 15 7 4 44 - 26 52
4.
Пафос
 25 15 4 6 48 - 20 49
5.
Омония Никосия
 26 14 7 5 49 - 30 49
6.
Анортосис
 25 13 5 7 36 - 23 44
7.
Аполлон
 26 10 8 8 37 - 27 38
8.
Неа Саламина
 25 10 5 10 34 - 39 35
9.
АЕЛ Лимасол
 24 8 3 13 31 - 41 27
10.
Этникос Ахна
 26 6 8 12 39 - 56 26
11.
Кармиотисса
 25 4 5 16 29 - 52 17
12.
Закакиу
 24 2 10 12 27 - 55 16
13.
Отеллос
 25 3 6 16 20 - 49 15
14.
Докса Катокопия
 25 3 3 19 14 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 12 10 1 1 22 - 5 31
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
6.
Анортосис
 13 6 5 2 19 - 13 23
7.
Этникос Ахна
 13 5 3 5 22 - 24 18
8.
АЕЛ Лимасол
 13 5 3 5 20 - 23 18
9.
Неа Саламина
 13 5 2 6 15 - 20 17
10.
Аполлон
 13 3 4 6 11 - 13 13
11.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
12.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
13.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
14.
Докса Катокопия
 12 2 1 9 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
3.
АЕК Ларнака
 13 6 5 2 16 - 10 23
4.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
5.
Анортосис
 12 7 0 5 17 - 10 21
6.
АПОЭЛ
 12 6 3 3 19 - 10 21
7.
Омония Никосия
 13 5 4 4 17 - 17 19
8.
Неа Саламина
 12 5 3 4 19 - 19 18
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 13 1 5 7 15 - 27 8
11.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
12.
Отеллос
 13 1 4 8 13 - 29 7
13.
Докса Катокопия
 13 1 2 10 7 - 32 5
14.
Кармиотисса
 12 1 1 10 8 - 28 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 10
Омония Никосия Семедо Вилли 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Антониу Минас получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Gus Ledes получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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