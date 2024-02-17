Тур: 26.
0:0
Первый тайм: 43'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Diego Becker
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Аполлон
Этникос Ахна
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
38 матчей
65.8%
18.4%
15.8%
25 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
47.4%
28.9%
23.7%
18 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
55.3%
28.9%
15.8%
21 победа 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
32
Голов в среднем за матч
2.53
1.68
Среднее время на гол
35
53
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.05
1
Среднее время на гол
85
90
Всего голов
68
51
Голов в среднем за матч
1.79
1.34
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|8
|0.31
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.27
|Giorgios Malekkides
|3
|0.12
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.12
|Абдураими Бешарт
|2
|0.08
|Бакенга Мушага
|2
|0.08
|Крменчик Михал
|2
|0.08
|Сагаль Анхело
|2
|0.08
|Юрчевич Марио
|2
|0.08
|Экполо Годсвилл
|2
|0.08
|Костаче Ионуц
|1
|0.04
|Дариква Тендайи
|1
|0.04
|Коль Исраэль
|1
|0.04
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|10 (3)
|0.38
|Enzo Cabrera2
|9 (1)
|0.35
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0.15
|Пехливанис Мариос
|3
|0.12
|Бейкер Лукас
|2
|0.08
|Ристевски Кирче
|2
|0.08
|Дражич Деян
|2
|0.08
|Липски Патрик
|2
|0.08
|Эммануэль Ломотей
|2
|0.08
|Спировски Стефан
|1
|0.04
|Мескида Николас
|1
|0.04
|Гомеш Жозе
|1
|0.04
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Вальбуэна Матьё
|4
|0
|Перец Элиэль
|4
|0
|Экполо Годсвилл
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Giorgios Malekkides
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Бруно Араужо
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Сагаль Анхело
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marios Peratikos
|9
|1
|Де Ириондо Мануэль
|10
|0
|Enzo Cabrera2
|7
|0
|Спировски Стефан
|6
|0
|Petros Ioannou
|6
|0
|Дражич Деян
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Элиа Мариос
|4
|0
|Липски Патрик
|4
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Ристевски Кирче
|3
|0
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Артиматас Панайотис
|1
|1
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Этникос Ахна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
15
Аполлон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Этникос Ахна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
17
Упущенные победы
25
17
Аполлон
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
24% (6)
56% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
4
17
Упущенные победы
29
32
Голы по времени матча
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
2
18%
4
24%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Пропущено
13
32
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
2
6%
1-15
3
23%
9
28%
16-30
4
31%
5
16%
31-45
2
15%
3
9%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
3
23%
7
22%
76-90
Забито
25
22
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
6
24%
4
18%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
4
16%
6
27%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
5
20%
5
23%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
6
25%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
5
33%
2
8%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
5
33%
7
29%
29%
76-90
Забито
36
39
20 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
8
22%
8
21%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
9
25%
6
15%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
8
22%
8
21%
76-90
Пропущено
28
56
15 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
2
7%
8
14%
1-15
4
14%
12
21%
16-30
9
32%
7
13%
31-45
3
11%
6
11%
46-60
2
7%
9
16%
61-75
8
29%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1
Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2
Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0
Результаты матчей
Аполлон
Этникос Ахна
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
4:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
39
85
111
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
76
39
58
210
211
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
214
1015
1114
619
421
322
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|5
|3
|53 - 16
|56
|2.
|25
|17
|2
|6
|49 - 21
|53
|3.
|0:0
|26
|14
|8
|4
|43 - 26
|50
|4.
|25
|15
|4
|6
|48 - 20
|49
|5.
|26
|14
|7
|5
|49 - 30
|49
|6.
|0:0
|25
|13
|6
|6
|36 - 22
|45
|7.
|0:0
|26
|10
|8
|8
|37 - 27
|38
|8.
|25
|10
|5
|10
|34 - 39
|35
|9.
|24
|8
|3
|13
|31 - 41
|27
|10.
|0:0
|26
|6
|8
|12
|39 - 56
|26
|11.
|25
|4
|5
|16
|29 - 52
|17
|12.
|24
|2
|10
|12
|27 - 55
|16
|13.
|25
|3
|6
|16
|20 - 49
|15
|14.
|25
|3
|3
|19
|14 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|27 - 16
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|6.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
|7.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|8.
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|9.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|10.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|12.
|11
|1
|5
|5
|12 - 28
|8
|13.
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|14.
|12
|2
|1
|9
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|0:0
|12
|7
|1
|4
|17 - 9
|22
|5.
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|7.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|9.
|11
|3
|0
|8
|11 - 18
|9
|10.
|13
|1
|5
|7
|15 - 27
|8
|11.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|17 - 32
|8
|12.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|13.
|13
|1
|2
|10
|7 - 32
|5
|14.
|12
|1
|1
|10
|8 - 28
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10