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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 26.
Аполлон
0:0
Конец матча
Этникос Ахна
0'
90'+5
Аполлон
Этникос Ахна

История личных встреч

Аполлон
Этникос Ахна

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

38 матчей

65.8%
18.4%
15.8%
25 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

47.4%
28.9%
23.7%
18 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.3%
28.9%
15.8%
21 победа 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2
ПД
1:4
ПД
2:1
ТМС
4:2
К
2:1
К
2:0
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:4
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:1
К
1:1
К
5:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

48
32

Голов в среднем за матч

2.53
1.68

Среднее время на гол

35
53

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.05
1

Среднее время на гол

85
90

Всего голов

68
51

Голов в среднем за матч

1.79
1.34

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 8 0.31
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.27
Giorgios Malekkides 3 0.12
Перец Элиэль 3 (1) 0.12
Абдураими Бешарт 2 0.08
Бакенга Мушага 2 0.08
Крменчик Михал 2 0.08
Сагаль Анхело 2 0.08
Юрчевич Марио 2 0.08
Экполо Годсвилл 2 0.08
Костаче Ионуц 1 0.04
Дариква Тендайи 1 0.04
Коль Исраэль 1 0.04
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 10 (3) 0.38
Enzo Cabrera2 9 (1) 0.35
Де Ириондо Мануэль 4 0.15
Пехливанис Мариос 3 0.12
Бейкер Лукас 2 0.08
Ристевски Кирче 2 0.08
Дражич Деян 2 0.08
Липски Патрик 2 0.08
Эммануэль Ломотей 2 0.08
Спировски Стефан 1 0.04
Мескида Николас 1 0.04
Гомеш Жозе 1 0.04

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 8 0
Коль Исраэль 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Вальбуэна Матьё 4 0
Перец Элиэль 4 0
Экполо Годсвилл 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Giorgios Malekkides 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Бруно Араужо 1 1
Крменчик Михал 2 0
Сагаль Анхело 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marios Peratikos 9 1
Де Ириондо Мануэль 10 0
Enzo Cabrera2 7 0
Спировски Стефан 6 0
Petros Ioannou 6 0
Дражич Деян 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Элиа Мариос 4 0
Липски Патрик 4 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Ристевски Кирче 3 0
Богатинов Мартин 1 1
Артиматас Панайотис 1 1
Бейкер Лукас 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Аполлон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Этникос Ахна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
15
Аполлон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Этникос Ахна
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
17

Упущенные победы

25
17
Аполлон
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

4
17

Упущенные победы

29
32

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
2
18%
4
24%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Пропущено

13
32
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
2
6%
1-15
3
23%
9
28%
16-30
4
31%
5
16%
31-45
2
15%
3
9%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
3
23%
7
22%
76-90

Забито

25
22
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
6
24%
4
18%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
4
16%
6
27%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
5
20%
5
23%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
6
25%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
5
33%
2
8%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
5
33%
7
29%
29%
76-90

Забито

36
39
20 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
8
22%
8
21%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
9
25%
6
15%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
8
22%
8
21%
76-90

Пропущено

28
56
15 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
2
7%
8
14%
1-15
4
14%
12
21%
16-30
9
32%
7
13%
31-45
3
11%
6
11%
46-60
2
7%
9
16%
61-75
8
29%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1
Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2
Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0

Результаты матчей

Аполлон
Этникос Ахна

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
8
5
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
3
10
5
8
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
21
5
10
16
1.5
11
15
6
20
2.5
4
22
3
23
3.5
2
24
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 25 17 5 3 53 - 16 56
2.
Арис Лимасол
 25 17 2 6 49 - 21 53
3.
АЕК Ларнака
 26 15 7 4 44 - 26 52
4.
Пафос
 25 15 4 6 48 - 20 49
5.
Омония Никосия
 26 14 7 5 49 - 30 49
6.
Анортосис
 25 13 5 7 36 - 23 44
7.
Аполлон
 26 10 8 8 37 - 27 38
8.
Неа Саламина
 25 10 5 10 34 - 39 35
9.
АЕЛ Лимасол
 24 8 3 13 31 - 41 27
10.
Этникос Ахна
 26 6 8 12 39 - 56 26
11.
Кармиотисса
 25 4 5 16 29 - 52 17
12.
Закакиу
 24 2 10 12 27 - 55 16
13.
Отеллос
 25 3 6 16 20 - 49 15
14.
Докса Катокопия
 25 3 3 19 14 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 12 10 1 1 22 - 5 31
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
6.
Анортосис
 13 6 5 2 19 - 13 23
7.
Этникос Ахна
 13 5 3 5 22 - 24 18
8.
АЕЛ Лимасол
 13 5 3 5 20 - 23 18
9.
Неа Саламина
 13 5 2 6 15 - 20 17
10.
Аполлон
 13 3 4 6 11 - 13 13
11.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
12.
Закакиу
 11 1 5 5 12 - 28 8
13.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
14.
Докса Катокопия
 12 2 1 9 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
3.
АЕК Ларнака
 13 6 5 2 16 - 10 23
4.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
5.
Анортосис
 12 7 0 5 17 - 10 21
6.
АПОЭЛ
 12 6 3 3 19 - 10 21
7.
Омония Никосия
 13 5 4 4 17 - 17 19
8.
Неа Саламина
 12 5 3 4 19 - 19 18
9.
АЕЛ Лимасол
 11 3 0 8 11 - 18 9
10.
Закакиу
 13 1 5 7 15 - 27 8
11.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
12.
Отеллос
 13 1 4 8 13 - 29 7
13.
Докса Катокопия
 13 1 2 10 7 - 32 5
14.
Кармиотисса
 12 1 1 10 8 - 28 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 10
Омония Никосия Семедо Вилли 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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