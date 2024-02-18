Тур: 26.
0:1
Конец матча
Ход матча
62'
65'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
99 Хани ОмарНападающий
- Нападающий
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
-
88 Saeid Mehri
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Cipriano
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Докса Катокопия
АПОЭЛ
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
37 матчей
8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 34 победы
Первый тайм
21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 24 победы
Второй тайм
10.8%
89.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед
43 матча
7%
14%
79%
3 победы 6 ничьих 34 победы
Первый тайм
11.6%
32.6%
55.8%
5 побед 14 ничьих 24 победы
Второй тайм
9.3%
20.9%
69.8%
4 победы 9 ничьих 30 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
0.55
0.86
Среднее время на гол
165
105
Всего голов
52
53
Голов в среднем за матч
2.48
2.41
Среднее время на гол
36
37
Всего голов
64
71
Голов в среднем за матч
1.49
1.65
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
60
54
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|5
|0.19
|Труич Никола
|2
|0.08
|Велковски Димитар
|2
|0.08
|Садик Берат
|1 (1)
|0.04
|Наби Адил
|1 (1)
|0.04
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.31
|Ндонгаля Дьемерси
|5
|0.19
|Шебаке Иссам
|5
|0.19
|Квилитая Георгий
|5 (1)
|0.19
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.15
|Джевфе
|3
|0.12
|Двали Лаша
|3
|0.12
|Далсью
|3
|0.12
|Петрович Радосав
|2
|0.08
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.08
|Томане Антониу
|2
|0.08
|Костадинов Георги
|2
|0.08
|Донис Анастасиос
|2
|0.08
|Сациас Яннис
|2
|0.08
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.08
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|Эфрем Георгиос
|1
|0.04
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|8
|0
|Труич Никола
|6
|1
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Велковски Димитар
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Aleksa Puric
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Антониадес Мариос
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Провидакис Константинос
|2
|0
|Alexandros Antoniou
|0
|1
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Танди Симранджит
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|10
|0
|Маркиньос XXIII
|7
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Шебаке Иссам
|3
|1
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
АПОЭЛ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
6
Докса Катокопия
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
АПОЭЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
33
0
Упущенные победы
3
33
Докса Катокопия
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
34
2
Упущенные победы
8
39
Голы по времени матча
Забито
7
19
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
4
21%
16-30
2
29%
3
16%
31-45
1
14%
7
37%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
24
11
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
4
17%
1
9%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
5
21%
4
36%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
5
21%
1
9%
76-90
Забито
5
33
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 13
22 Не забивали 13
1
20%
2
6%
1-15
1
20%
5
15%
16-30
0
0%
7
21%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
1
20%
4
12%
61-75
2
40%
10
30%
76-90
Пропущено
34
7
13 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 6
4
12%
0
0%
1-15
5
15%
2
29%
16-30
4
12%
3
43%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
9
26%
2
29%
76-90
Забито
12
52
7 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 22
17 Не забивали 1
1
8%
2
4%
1-15
4
33%
9
17%
16-30
2
17%
10
19%
31-45
1
8%
12
23%
46-60
2
17%
7
13%
61-75
2
17%
12
23%
76-90
Пропущено
58
18
28 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 8
20 Пропускали первыми 4
23 Не пропускали 14
8
14%
1
6%
1-15
11
19%
2
11%
16-30
9
16%
7
39%
31-45
6
10%
3
17%
46-60
10
17%
2
11%
61-75
14
24%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2
Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1
Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
АПОЭЛ
Точный счет
0:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 58%
1
8 раз 31%
2
3 раза 12%
1
13 раз 50%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
211
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
121
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1115
Больше Меньше
251
323
1214
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10