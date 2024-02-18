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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 26.
Докса Катокопия
0:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
0:1
62' Гол
Костадинов Георги
65' Желтая карточка
Труич Никола
90'+4
Докса Катокопия
АПОЭЛ

История личных встреч

Докса Катокопия
АПОЭЛ

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

37 матчей

8.1%
91.9%
0 побед 3 ничьи 34 победы

Первый тайм

21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 24 победы

Второй тайм

10.8%
89.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед

43 матча

7%
14%
79%
3 победы 6 ничьих 34 победы

Первый тайм

11.6%
32.6%
55.8%
5 побед 14 ничьих 24 победы

Второй тайм

9.3%
20.9%
69.8%
4 победы 9 ничьих 30 побед

История матчей

ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
2:0
К
0:3
ПД
1:2
К
2:1
ПД
2:5
ПД
0:8
ПД
2:0
К
5:0
К
0:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:1
Р
0:4
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
0:0
КК
0:4
КК
4:1
ПД
5:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
3:0
К
2:3
К
2:2
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

0.55
0.86

Среднее время на гол

165
105

Всего голов

52
53

Голов в среднем за матч

2.48
2.41

Среднее время на гол

36
37

Всего голов

64
71

Голов в среднем за матч

1.49
1.65

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
26
Больше 60%
Меньше 40%
17
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 5 0.19
Труич Никола 2 0.08
Велковски Димитар 2 0.08
Садик Берат 1 (1) 0.04
Наби Адил 1 (1) 0.04
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 8 (1) 0.31
Ндонгаля Дьемерси 5 0.19
Шебаке Иссам 5 0.19
Квилитая Георгий 5 (1) 0.19
Вильяфаньес Лукас 4 0.15
Джевфе 3 0.12
Двали Лаша 3 0.12
Далсью 3 0.12
Петрович Радосав 2 0.08
Эдуарду Уилсон 2 0.08
Томане Антониу 2 0.08
Костадинов Георги 2 0.08
Донис Анастасиос 2 0.08
Сациас Яннис 2 0.08
Гавриэл Ставрос 2 0.08
Креспо Хосе 1 0.04
Эфрем Георгиос 1 0.04

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 8 0
Труич Никола 6 1
Ньярко Эрнест 6 0
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Велковски Димитар 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Aleksa Puric 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Антониадес Мариос 2 0
Пантич Александар 2 0
Меска 2 0
Провидакис Константинос 2 0
Alexandros Antoniou 0 1
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Танди Симранджит 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 10 0
Маркиньос XXIII 7 0
Костадинов Георги 6 0
Шебаке Иссам 3 1
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
АПОЭЛ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
6
Докса Катокопия
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
АПОЭЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

33
0

Упущенные победы

3
33
Докса Катокопия
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

34
2

Упущенные победы

8
39

Голы по времени матча

Забито

7
19
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
4
21%
16-30
2
29%
3
16%
31-45
1
14%
7
37%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

24
11
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
4
17%
1
9%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
5
21%
4
36%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
5
21%
1
9%
76-90

Забито

5
33
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 13
22 Не забивали 13
1
20%
2
6%
1-15
1
20%
5
15%
16-30
0
0%
7
21%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
1
20%
4
12%
61-75
2
40%
10
30%
76-90

Пропущено

34
7
13 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 6
4
12%
0
0%
1-15
5
15%
2
29%
16-30
4
12%
3
43%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
9
26%
2
29%
76-90

Забито

12
52
7 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 22
17 Не забивали 1
1
8%
2
4%
1-15
4
33%
9
17%
16-30
2
17%
10
19%
31-45
1
8%
12
23%
46-60
2
17%
7
13%
61-75
2
17%
12
23%
76-90

Пропущено

58
18
28 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 8
20 Пропускали первыми 4
23 Не пропускали 14
8
14%
1
6%
1-15
11
19%
2
11%
16-30
9
16%
7
39%
31-45
6
10%
3
17%
46-60
10
17%
2
11%
61-75
14
24%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2
Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1
Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1

Результаты матчей

Докса Катокопия
АПОЭЛ

Точный счет

0:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 58%
1
8 раз 31%
2
3 раза 12%
1
13 раз 50%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
12
1
1
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
15
0.5
Больше Меньше
25
1
3
23
1.5
12
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 26 18 5 3 54 - 16 59
2.
Арис Лимасол
 26 18 2 6 53 - 21 56
3.
АЕК Ларнака
 26 15 7 4 44 - 26 52
4.
Пафос
 25 15 4 6 48 - 20 49
5.
Омония Никосия
 26 14 7 5 49 - 30 49
6.
Анортосис
 25 13 5 7 36 - 23 44
7.
Аполлон
 26 10 8 8 37 - 27 38
8.
Неа Саламина
 25 10 5 10 34 - 39 35
9.
АЕЛ Лимасол
 25 8 3 14 31 - 45 27
10.
Этникос Ахна
 26 6 8 12 39 - 56 26
11.
Кармиотисса
 26 5 5 16 31 - 53 20
12.
Закакиу
 25 2 10 13 28 - 57 16
13.
Отеллос
 25 3 6 16 20 - 49 15
14.
Докса Катокопия
 26 3 3 20 14 - 56 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 13 11 1 1 26 - 5 34
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
6.
Анортосис
 13 6 5 2 19 - 13 23
7.
Этникос Ахна
 13 5 3 5 22 - 24 18
8.
АЕЛ Лимасол
 13 5 3 5 20 - 23 18
9.
Неа Саламина
 13 5 2 6 15 - 20 17
10.
Аполлон
 13 3 4 6 11 - 13 13
11.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
12.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
13.
Закакиу
 12 1 5 6 13 - 30 8
14.
Докса Катокопия
 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
АПОЭЛ
 13 7 3 3 20 - 10 24
3.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
4.
АЕК Ларнака
 13 6 5 2 16 - 10 23
5.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
6.
Анортосис
 12 7 0 5 17 - 10 21
7.
Омония Никосия
 13 5 4 4 17 - 17 19
8.
Неа Саламина
 12 5 3 4 19 - 19 18
9.
АЕЛ Лимасол
 12 3 0 9 11 - 22 9
10.
Закакиу
 13 1 5 7 15 - 27 8
11.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
12.
Кармиотисса
 13 2 1 10 10 - 29 7
13.
Отеллос
 13 1 4 8 13 - 29 7
14.
Докса Катокопия
 13 1 2 10 7 - 32 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 10
Омония Никосия Семедо Вилли 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Креспо Хосе уходит с поля. Сациас Яннис выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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