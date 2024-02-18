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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 26.
Арис Лимасол
4:0
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
1:0
1' Гол
Кокорин Александр
2:0
6' Гол
Кокорин Александр
3:0
9' Гол
Кажу
14' Желтая карточка
Матысик Милош
4:0
31' Гол
Гомис Янник
47' Желтая карточка
Срнич Славолюб
50' Желтая карточка
Брорссон Франц
73' Желтая карточка
Моннор Джейден
82' Красная карточка
Браун Морган
82' Красная карточка
Марш Джордж
90'+4
Арис Лимасол
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Арис Лимасол
АЕЛ Лимасол

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПД
0:4
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:0
К
1:0
К
0:2
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.63
1.11

Среднее время на гол

144
81

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.63

Среднее время на гол

81
55

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

0.88
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

102
66

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 7 0.27
Zakaria Sawo 7 (1) 0.27
Гомис Янник 7 (2) 0.27
Моннор Джейден 6 0.23
Кажу 4 0.15
Бенгтссон Лео 4 0.15
Шполярич Матья 4 (1) 0.15
Стемпиньски Мариуш 3 0.12
Шуманский Артем 3 (1) 0.12
Маямбела Михлали 2 0.08
Урошевич Слободан 1 0.04
Семеду Эди 1 0.04
Струски Кароль 1 0.04
Николич Велько 1 0.04
Браун Морган 1 0.04
Шави Уоррен 1 0.04
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 4 (1) 0.16
Медоевич Слободан 3 0.12
Silva 3 0.12
Филипович Петар 2 0.08
Минчев Георги 2 0.08
Папафотис Вассилис 2 0.08
Морсай Йонатан 2 0.08
Fabrice Nkwoh 2 0.08
Андреу Эвангелос 2 0.08
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.08
Срнич Драголюб 1 0.04
Мендоса Хавьер 1 0.04
Yiannis Gerolemou 1 0.04
Морейра Ахмад Мендес 1 0.04
Франдзис Христофорос 1 0.04

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Морган 7 1
Урошевич Слободан 6 1
Кажу 6 1
Кокорин Александр 7 0
Сёке Юлиус 7 0
Моннор Джейден 6 0
Яго Стив 4 1
Бенгтссон Лео 5 0
Мукету-Муссунда Алекс 5 0
Брорссон Франц 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Сане Мамаду 2 1
Ванаилсон Лусиано 3 0
Гомис Янник 3 0
Шуманский Артем 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Струски Кароль 2 0
Матысик Милош 2 0
Шави Уоррен 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Шполярич Матья 1 0
Николич Велько 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 1
Мендоса Хавьер 6 0
Цука Рави 6 0
Филипович Петар 4 1
Папафотис Вассилис 4 0
Франдзис Христофорос 4 0
Silva 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Андреу Эвангелос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Срнич Славолюб 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Анестис Яннис 1 0
Де Лукас Луии 1 0
Michalis Kolias 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
3
Арис Лимасол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

25
14
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
АЕЛ Лимасол
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

26
17

Голы по времени матча

Забито

27
10
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
4
15%
1
10%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
4
40%
31-45
3
11%
1
10%
46-60
6
22%
1
10%
61-75
7
26%
3
30%
76-90

Пропущено

4
23
1 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 11
1
25%
6
26%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
1
25%
4
17%
46-60
2
50%
3
13%
61-75
0
0%
3
13%
76-90

Забито

29
19
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
4
14%
3
16%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
7
24%
4
21%
31-45
3
10%
5
26%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
6
21%
3
16%
76-90

Пропущено

14
24
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
6
25%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
6
43%
5
21%
76-90

Забито

56
29
25 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
8
14%
4
14%
1-15
6
11%
2
7%
16-30
11
20%
8
28%
31-45
6
11%
6
21%
46-60
12
21%
3
10%
61-75
13
23%
6
21%
76-90

Пропущено

18
47
5 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 17
12 Не пропускали 22
1
6%
12
26%
1-15
1
6%
5
11%
16-30
3
17%
10
21%
31-45
2
11%
5
11%
46-60
5
28%
7
15%
61-75
6
33%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0
Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0

Результаты матчей

Арис Лимасол
АЕЛ Лимасол

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
4
1.5
6
7
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
6
6
7
1.5
2
10
5
8
2.5
2
10
3
10
3.5
1
11
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
17
8
15
11
1.5
8
17
8
18
2.5
4
21
5
21
3.5
2
23
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 26 18 5 3 54 - 16 59
2.
Арис Лимасол
 26 18 2 6 53 - 21 56
3.
АЕК Ларнака
 26 15 7 4 44 - 26 52
4.
Пафос
 25 15 4 6 48 - 20 49
5.
Омония Никосия
 26 14 7 5 49 - 30 49
6.
Анортосис
 25 13 5 7 36 - 23 44
7.
Аполлон
 26 10 8 8 37 - 27 38
8.
Неа Саламина
 25 10 5 10 34 - 39 35
9.
АЕЛ Лимасол
 25 8 3 14 31 - 45 27
10.
Этникос Ахна
 26 6 8 12 39 - 56 26
11.
Кармиотисса
 26 5 5 16 31 - 53 20
12.
Закакиу
 25 2 10 13 28 - 57 16
13.
Отеллос
 25 3 6 16 20 - 49 15
14.
Докса Катокопия
 26 3 3 20 14 - 56 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 13 11 1 1 26 - 5 34
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 12 8 2 2 24 - 8 26
6.
Анортосис
 13 6 5 2 19 - 13 23
7.
Этникос Ахна
 13 5 3 5 22 - 24 18
8.
АЕЛ Лимасол
 13 5 3 5 20 - 23 18
9.
Неа Саламина
 13 5 2 6 15 - 20 17
10.
Аполлон
 13 3 4 6 11 - 13 13
11.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
12.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
13.
Закакиу
 12 1 5 6 13 - 30 8
14.
Докса Катокопия
 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
АПОЭЛ
 13 7 3 3 20 - 10 24
3.
Пафос
 13 7 2 4 24 - 12 23
4.
АЕК Ларнака
 13 6 5 2 16 - 10 23
5.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
6.
Анортосис
 12 7 0 5 17 - 10 21
7.
Омония Никосия
 13 5 4 4 17 - 17 19
8.
Неа Саламина
 12 5 3 4 19 - 19 18
9.
АЕЛ Лимасол
 12 3 0 9 11 - 22 9
10.
Закакиу
 13 1 5 7 15 - 27 8
11.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
12.
Кармиотисса
 13 2 1 10 10 - 29 7
13.
Отеллос
 13 1 4 8 13 - 29 7
14.
Докса Катокопия
 13 1 2 10 7 - 32 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 10
Омония Никосия Семедо Вилли 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Весь список
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