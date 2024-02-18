Тур: 26.
4:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолКокорин Александр
2:0
6' ГолКокорин Александр
3:0
9' ГолКажу
14' Желтая карточкаМатысик Милош
4:0
31' ГолГомис Янник
47' Желтая карточкаСрнич Славолюб
50' Желтая карточкаБрорссон Франц
73' Желтая карточкаМоннор Джейден
82' Красная карточкаБраун Морган
82' Красная карточкаМарш Джордж
90'+4
Ход матча
1'
6'
9'
3:0
14'
31'
4:0
47'
50'
70'
73'
82'
82'
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Lautaro Cano
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Арис Лимасол
АЕЛ Лимасол
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.63
1.11
Среднее время на гол
144
81
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.11
1.63
Среднее время на гол
81
55
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
0.88
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
102
66
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|7
|0.27
|Zakaria Sawo
|7 (1)
|0.27
|Гомис Янник
|7 (2)
|0.27
|Моннор Джейден
|6
|0.23
|Кажу
|4
|0.15
|Бенгтссон Лео
|4
|0.15
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.15
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.12
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.12
|Маямбела Михлали
|2
|0.08
|Урошевич Слободан
|1
|0.04
|Семеду Эди
|1
|0.04
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Николич Велько
|1
|0.04
|Браун Морган
|1
|0.04
|Шави Уоррен
|1
|0.04
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|4 (1)
|0.16
|Медоевич Слободан
|3
|0.12
|Silva
|3
|0.12
|Филипович Петар
|2
|0.08
|Минчев Георги
|2
|0.08
|Папафотис Вассилис
|2
|0.08
|Морсай Йонатан
|2
|0.08
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.08
|Андреу Эвангелос
|2
|0.08
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.08
|Срнич Драголюб
|1
|0.04
|Мендоса Хавьер
|1
|0.04
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.04
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.04
|Франдзис Христофорос
|1
|0.04
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Морган
|7
|1
|Урошевич Слободан
|6
|1
|Кажу
|6
|1
|Кокорин Александр
|7
|0
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Моннор Джейден
|6
|0
|Яго Стив
|4
|1
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|5
|0
|Брорссон Франц
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Сане Мамаду
|2
|1
|Ванаилсон Лусиано
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Шуманский Артем
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|1
|Мендоса Хавьер
|6
|0
|Цука Рави
|6
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Silva
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Срнич Славолюб
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
3
Арис Лимасол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
25
14
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
АЕЛ Лимасол
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
26
17
Голы по времени матча
Забито
27
10
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
4
15%
1
10%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
4
40%
31-45
3
11%
1
10%
46-60
6
22%
1
10%
61-75
7
26%
3
30%
76-90
Пропущено
4
23
1 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 11
1
25%
6
26%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
1
25%
4
17%
46-60
2
50%
3
13%
61-75
0
0%
3
13%
76-90
Забито
29
19
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
4
14%
3
16%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
7
24%
4
21%
31-45
3
10%
5
26%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
6
21%
3
16%
76-90
Пропущено
14
24
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
6
25%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
6
43%
5
21%
76-90
Забито
56
29
25 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
8
14%
4
14%
1-15
6
11%
2
7%
16-30
11
20%
8
28%
31-45
6
11%
6
21%
46-60
12
21%
3
10%
61-75
13
23%
6
21%
76-90
Пропущено
18
47
5 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 17
12 Не пропускали 22
1
6%
12
26%
1-15
1
6%
5
11%
16-30
3
17%
10
21%
31-45
2
11%
5
11%
46-60
5
28%
7
15%
61-75
6
33%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0
Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0
Результаты матчей
Арис Лимасол
АЕЛ Лимасол
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
94
67
310
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
66
67
210
58
210
310
111
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
178
1511
817
818
421
521
223
224
125
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10