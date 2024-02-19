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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 26.
Пафос
0:0
Второй тайм: 76'
Неа Саламина
0'
24' Желтая карточка
Matias Melluso
34' Желтая карточка
Офори Ричард
38' Желтая карточка
Жайро
46' Желтая карточка
Бехарано Данни
48' Желтая карточка
Manuel Guanini
66' Желтая карточка
Янга Рангело
Пафос
Неа Саламина

История личных встреч

Пафос
Неа Саламина

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
К
2:1
К
0:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
4:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.18

Среднее время на гол

64
76

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1.1

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

67
78

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 13 (1) 0.5
Танкович Муамер 10 (2) 0.38
Валакари Онни 5 (1) 0.19
Драгомир Влад 4 0.15
Твумаси Патрик 3 0.12
Бруно V 3 0.12
Бочкай Петар 2 0.08
Рус Адриан 2 0.08
Наме Мустафа 2 0.08
Matheus Davo 2 0.08
Гольдар Давид 1 0.04
Diogo Dall'Igna 1 0.04
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.27
Дурмишай Фиорин 6 0.23
Мигелито 4 0.15
Abdelaye Diakite 4 0.15
Нарсинг Лусиано 2 0.08
Янга Рангело 2 0.08
Бехарано Данни 2 0.08
Andreas Fragkou 2 0.08
Antonis Katsiaris 2 0.08
Даткович Нико 1 0.04
Фернандеш Виктор 1 0.04
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.04
Kialy Abdoul Kone 1 0.04

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 6 0
Жайро 6 0
Драгомир Влад 5 0
Matias Melluso 5 0
Икоко Джордан 4 0
Гольдар Давид 4 0
Квида Джозев 4 0
Танкович Муамер 3 0
Бруно V 3 0
Родригеш Педру 3 0
Рус Адриан 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Ивушич Ивица 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Твумаси Патрик 1 0
Валакари Онни 1 0
Наме Мустафа 1 0
Контрерас Антони 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 10 2
Тчаха Серж 6 1
Карлитуш Тавареш 6 0
Abdelaye Diakite 4 0
Diego Dorregaray 4 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Янга Рангело 2 0
Мигелито 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Manuel Guanini 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Папагеоргиу Гиоргос 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Giorgos Viktoros 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Офори Ричард 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Osman Koroma 1 0

Результаты матчей

Пафос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Неа Саламина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
10
Пафос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

23
15
Пафос
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Неа Саламина
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
19

Упущенные победы

24
25

Голы по времени матча

Забито

24
22
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
8%
3
14%
1-15
4
17%
6
27%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
6
25%
4
18%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
29%
29%
4
18%
76-90

Пропущено

8
16
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
13%
4
25%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Забито

24
15
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
3
13%
1
7%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
7
29%
29%
6
40%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
2
17%
7
35%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
25%
5
25%
76-90

Забито

48
37
19 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
5
10%
4
11%
1-15
6
13%
8
22%
16-30
8
17%
5
14%
31-45
9
19%
5
14%
46-60
6
13%
5
14%
61-75
14
29%
29%
10
27%
76-90

Пропущено

20
36
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
3
15%
5
14%
1-15
5
25%
2
6%
16-30
4
20%
6
17%
31-45
3
15%
8
22%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
4
20%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1
Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1
Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0

Результаты матчей

Пафос
Неа Саламина

Точный счет

1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
5 раз 20%
2
4 раза 16%
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пафос
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
6
1.5
5
8
6
6
2.5
2
11
3
9
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
8
5
1.5
6
6
4
9
2.5
3
9
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
17
8
14
11
1.5
11
14
10
15
2.5
5
20
5
20
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 26 18 5 3 54 - 16 59
2.
Арис Лимасол
 26 18 2 6 53 - 21 56
3.
АЕК Ларнака
 26 15 7 4 44 - 26 52
4.
Пафос
 0:0 26 15 5 6 48 - 20 50
5.
Омония Никосия
 26 14 7 5 49 - 30 49
6.
Анортосис
 25 13 5 7 36 - 23 44
7.
Аполлон
 26 10 8 8 37 - 27 38
8.
Неа Саламина
 0:0 26 10 6 10 34 - 39 36
9.
АЕЛ Лимасол
 25 8 3 14 31 - 45 27
10.
Этникос Ахна
 26 6 8 12 39 - 56 26
11.
Кармиотисса
 26 5 5 16 31 - 53 20
12.
Закакиу
 25 2 10 13 28 - 57 16
13.
Отеллос
 25 3 6 16 20 - 49 15
14.
Докса Катокопия
 26 3 3 20 14 - 56 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 13 11 2 0 34 - 6 35
2.
Арис Лимасол
 13 11 1 1 26 - 5 34
3.
Омония Никосия
 13 9 3 1 32 - 13 30
4.
АЕК Ларнака
 13 9 2 2 28 - 16 29
5.
Пафос
 0:0 13 8 3 2 24 - 8 27
6.
Анортосис
 13 6 5 2 19 - 13 23
7.
Этникос Ахна
 13 5 3 5 22 - 24 18
8.
АЕЛ Лимасол
 13 5 3 5 20 - 23 18
9.
Неа Саламина
 0:0 13 5 2 6 15 - 20 17
10.
Аполлон
 13 3 4 6 11 - 13 13
11.
Кармиотисса
 13 3 4 6 21 - 24 13
12.
Отеллос
 12 2 2 8 7 - 20 8
13.
Закакиу
 12 1 5 6 13 - 30 8
14.
Докса Катокопия
 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 13 7 4 2 26 - 14 25
2.
АПОЭЛ
 13 7 3 3 20 - 10 24
3.
Пафос
 0:0 13 7 2 4 24 - 12 23
4.
АЕК Ларнака
 13 6 5 2 16 - 10 23
5.
Арис Лимасол
 13 7 1 5 27 - 16 22
6.
Анортосис
 12 7 0 5 17 - 10 21
7.
Неа Саламина
 0:0 13 5 4 4 19 - 19 19
8.
Омония Никосия
 13 5 4 4 17 - 17 19
9.
АЕЛ Лимасол
 12 3 0 9 11 - 22 9
10.
Закакиу
 13 1 5 7 15 - 27 8
11.
Этникос Ахна
 13 1 5 7 17 - 32 8
12.
Кармиотисса
 13 2 1 10 10 - 29 7
13.
Отеллос
 13 1 4 8 13 - 29 7
14.
Докса Катокопия
 13 1 2 10 7 - 32 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Пафос Танкович Муамер 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 10
Омония Никосия Семедо Вилли 9
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
АПОЭЛ Петрович Радосав 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Жайро получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Офори Ричард получил желтую карточку от судьи
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    • 24'
      Матиас Меллусо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Пафос
    Ничья
    Неа Саламина
    7.70
    5.00
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    9.70
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    Неа Саламина
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