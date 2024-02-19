Тур: 26.
0:0
Второй тайм: 76'
0'
24' Желтая карточкаMatias Melluso
34' Желтая карточкаОфори Ричард
38' Желтая карточкаЖайро
46' Желтая карточкаБехарано Данни
48' Желтая карточкаManuel Guanini
66' Желтая карточкаЯнга Рангело
Ход матча
24'
34'
38'
46'
48'
66'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Жажа КоэльоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
-
32 Янга РангелоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Пафос
Неа Саламина
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.18
Среднее время на гол
64
76
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1.1
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
67
78
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|13 (1)
|0.5
|Танкович Муамер
|10 (2)
|0.38
|Валакари Онни
|5 (1)
|0.19
|Драгомир Влад
|4
|0.15
|Твумаси Патрик
|3
|0.12
|Бруно V
|3
|0.12
|Бочкай Петар
|2
|0.08
|Рус Адриан
|2
|0.08
|Наме Мустафа
|2
|0.08
|Matheus Davo
|2
|0.08
|Гольдар Давид
|1
|0.04
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.04
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.27
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.23
|Мигелито
|4
|0.15
|Abdelaye Diakite
|4
|0.15
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.08
|Янга Рангело
|2
|0.08
|Бехарано Данни
|2
|0.08
|Andreas Fragkou
|2
|0.08
|Antonis Katsiaris
|2
|0.08
|Даткович Нико
|1
|0.04
|Фернандеш Виктор
|1
|0.04
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.04
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.04
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|6
|0
|Жайро
|6
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Matias Melluso
|5
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Гольдар Давид
|4
|0
|Квида Джозев
|4
|0
|Танкович Муамер
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Родригеш Педру
|3
|0
|Рус Адриан
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Ивушич Ивица
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Твумаси Патрик
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Контрерас Антони
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|10
|2
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Янга Рангело
|2
|0
|Мигелито
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Manuel Guanini
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Giorgos Viktoros
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Офори Ричард
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Osman Koroma
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Неа Саламина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
10
Пафос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
23
15
Пафос
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Неа Саламина
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
19
Упущенные победы
24
25
Голы по времени матча
Забито
24
22
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
8%
3
14%
1-15
4
17%
6
27%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
6
25%
4
18%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
29%
29%
4
18%
76-90
Пропущено
8
16
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
13%
4
25%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
13%
3
19%
76-90
Забито
24
15
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
3
13%
1
7%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
7
29%
29%
6
40%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
2
17%
7
35%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
3
25%
5
25%
76-90
Забито
48
37
19 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
5
10%
4
11%
1-15
6
13%
8
22%
16-30
8
17%
5
14%
31-45
9
19%
5
14%
46-60
6
13%
5
14%
61-75
14
29%
29%
10
27%
76-90
Пропущено
20
36
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
3
15%
5
14%
1-15
5
25%
2
6%
16-30
4
20%
6
17%
31-45
3
15%
8
22%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
4
20%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1
Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2
Неа Саламина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Неа Саламина - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1
Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0
Результаты матчей
Пафос
Неа Саламина
Точный счет
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
5 раз 20%
2
4 раза 16%
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пафос
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
66
58
66
211
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
85
66
49
39
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
178
1411
1114
1015
520
520
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|5
|3
|54 - 16
|59
|2.
|26
|18
|2
|6
|53 - 21
|56
|3.
|26
|15
|7
|4
|44 - 26
|52
|4.
|0:0
|26
|15
|5
|6
|48 - 20
|50
|5.
|26
|14
|7
|5
|49 - 30
|49
|6.
|25
|13
|5
|7
|36 - 23
|44
|7.
|26
|10
|8
|8
|37 - 27
|38
|8.
|0:0
|26
|10
|6
|10
|34 - 39
|36
|9.
|25
|8
|3
|14
|31 - 45
|27
|10.
|26
|6
|8
|12
|39 - 56
|26
|11.
|26
|5
|5
|16
|31 - 53
|20
|12.
|25
|2
|10
|13
|28 - 57
|16
|13.
|25
|3
|6
|16
|20 - 49
|15
|14.
|26
|3
|3
|20
|14 - 56
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|34 - 6
|35
|2.
|13
|11
|1
|1
|26 - 5
|34
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 13
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 16
|29
|5.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|24 - 8
|27
|6.
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
|7.
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|8.
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|9.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|10.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 24
|13
|12.
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|8
|13.
|12
|1
|5
|6
|13 - 30
|8
|14.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|2.
|13
|7
|3
|3
|20 - 10
|24
|3.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|24 - 12
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|27 - 16
|22
|6.
|12
|7
|0
|5
|17 - 10
|21
|7.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|9.
|12
|3
|0
|9
|11 - 22
|9
|10.
|13
|1
|5
|7
|15 - 27
|8
|11.
|13
|1
|5
|7
|17 - 32
|8
|12.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|13.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|14.
|13
|1
|2
|10
|7 - 32
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|9
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10