  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 11.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Второй тайм: 62'
Платенсе
0'
55' Желтая карточка
Главинович Ян

Ход матча

54'
Агирре Брайан
Шор Игнасио
 
54'
Бальци Гилермо
Жеремиас Перес
 
55'
Главинович Ян
 
56'
 
Agustin Ocampo
Gabriel Hachen
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
5
Фернандес
Родриго
22
Фернандес
Джулиан
20
Шор
Игнасио
27
Жеремиас
Перес
44
Франциско
Гонсалес
I
99
Рамирес
Игнасио
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
23
Braian
Rivero
5
Carlos
Villalba
14
Leonel
Picco
20
Gabriel
Hachen
9
Mateo
Pellegrino
77
Ronaldo
Martinez
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
КПЛ
3:1
ЛП
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 7 0.64
Франциско Гонсалес I 1 0.09
Агирре Брайан 1 0.09
Веласкес Виктор 1 0.09
Кьяверано Джовани 1 0.09
Мартино Анджело 0 0
Банега Эвер 0 0
Мендес Армандо 0 0
Май Гильермо 0 0
Главинович Ян 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Hachen 2 0.18
Mateo Pellegrino 2 0.18
Ronaldo Martinez 1 0.09
Juan Saborido 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Родриго 6 0
Мартино Анджело 5 0
Банега Эвер 1 2
Главинович Ян 4 0
Маканьо Рамиро 2 0
Мендес Армандо 2 0
Диас Франко I 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Шор Игнасио 1 0
Хайме Мисаэль 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 4 0
Ronaldo Martinez 3 0
Braian Rivero 3 0
Gaston Suso 3 0
Carlos Villalba 2 0
Raul Lozano 1 0
Juan Cozzani 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Oscar Salomon 1 0
Leonel Picco 1 0
Juan Saborido 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Sasha Marcich 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Платенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
2
Ньюэллс Олд Бойз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Платенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1
Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 20 - 13 18
3.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 12 - 12 18
4.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
5.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
6.
Институто Кордоба
 10 5 2 3 14 - 8 17
7.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
11.
Банфилд
 10 2 4 4 10 - 12 10
12.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 0 8 9 - 19 6
14.
Атлетико Тукуман
 10 0 5 5 2 - 14 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 11 5 3 3 11 - 11 18
5.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
6.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 12 - 12 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 10 4 2 4 14 - 9 14
9.
Платенсе
 0:0 11 2 6 3 5 - 11 12
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 3 5 7 - 10 9
12.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Бельграно
 10 1 5 4 13 - 14 8
14.
Тигре
 10 1 2 7 5 - 16 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 6 2 2 2 4 - 7 8
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Платенсе
 0:0 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
10.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Институто Кордоба
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
8.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
9.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
13.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Платенсе
 0:0 6 1 2 3 3 - 10 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Платенсе
2.30
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3.05
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