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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 11.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Платенсе
0'
55' Желтая карточка
Главинович Ян
89' Желтая карточка
Gaston Suso
90'+6
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
5
Фернандес
Родриго
22
Фернандес
Джулиан
20
Шор
Игнасио
27
Жеремиас
Перес
44
Франциско
Гонсалес
I
99
Рамирес
Игнасио
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
23
Braian
Rivero
5
Carlos
Villalba
14
Leonel
Picco
20
Gabriel
Hachen
9
Mateo
Pellegrino
77
Ronaldo
Martinez
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
КПЛ
3:1
ЛП
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 7 0.64
Франциско Гонсалес I 1 0.09
Агирре Брайан 1 0.09
Веласкес Виктор 1 0.09
Кьяверано Джовани 1 0.09
Мартино Анджело 0 0
Банега Эвер 0 0
Мендес Армандо 0 0
Май Гильермо 0 0
Главинович Ян 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Hachen 2 0.18
Mateo Pellegrino 2 0.18
Ronaldo Martinez 1 0.09
Juan Saborido 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Родриго 6 0
Мартино Анджело 5 0
Главинович Ян 5 0
Банега Эвер 1 2
Маканьо Рамиро 2 0
Мендес Армандо 2 0
Диас Франко I 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Шор Игнасио 1 0
Хайме Мисаэль 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 4 0
Gaston Suso 4 0
Ronaldo Martinez 3 0
Braian Rivero 3 0
Carlos Villalba 2 0
Raul Lozano 1 0
Juan Cozzani 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Oscar Salomon 1 0
Leonel Picco 1 0
Juan Saborido 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Sasha Marcich 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Платенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
2
Ньюэллс Олд Бойз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Платенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1
Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
5 раз 45%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
3
8
1.5
1
10
1
10
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 20 - 13 18
3.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 12 - 12 18
4.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
5.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
6.
Институто Кордоба
 10 5 2 3 14 - 8 17
7.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
11.
Банфилд
 10 2 4 4 10 - 12 10
12.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 0 8 9 - 19 6
14.
Атлетико Тукуман
 10 0 5 5 2 - 14 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
5.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
6.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 12 - 12 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 10 4 2 4 14 - 9 14
9.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 3 5 7 - 10 9
12.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Бельграно
 10 1 5 4 13 - 14 8
14.
Тигре
 10 1 2 7 5 - 16 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
10.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Институто Кордоба
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
8.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
9.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
13.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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