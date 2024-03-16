Тур: 28. Стадион: Летцигрунд.
1:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
31' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
0:1
45' ГолАколо Чадрак
70' Желтая карточкаХоджа Флориан
74' Желтая карточкаChristian Witzig
76' Желтая карточкаБрэдли Финк
1:1
80' ГолБрэдли Финк
90' Желтая карточкаПаскочи Максим
90'+4
Ход матча
26'
31'
45'
0:1
70'
74'
76'
80'
1:1
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 17
-
4 Удары в створ 12
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
354 Количество передач 355
-
49 Владение мячом, % 51
15
Секо
Аюму
19
Камери
Дийон
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камери ДийонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
54 Liam Bollati
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.4%
44.4%
19 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед
52 матча
44.2%
19.2%
36.6%
23 победы 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
36.5%
40.4%
23.1%
19 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
34.6%
34.6%
30.8%
18 побед 18 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
37
Голов в среднем за матч
1.81
1.42
Среднее время на гол
49
63
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.38
1.23
Среднее время на гол
65
73
Всего голов
83
69
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Тотал матчей
2.5
51
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 87%
Меньше 13%
7
29
Больше 56%
Меньше 44%
23
17
Больше 33%
Меньше 67%
35
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.25
|Мабил Авер
|4
|0.14
|Francis Momoh
|4
|0.14
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.14
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.11
|Феррейра Филипе
|3
|0.11
|Брэдли Финк
|2
|0.07
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.07
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.04
|Дадашов Ренат
|1
|0.04
|Матам Тео Ндика
|1
|0.04
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
|Мейер Тим
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|10
|0.36
|Жеббель Виллем
|7 (1)
|0.25
|Шуберт Фабиан
|3
|0.11
|Стеванович Михайло
|3
|0.11
|Фалльци Альберт
|3
|0.11
|Christian Witzig
|2 (1)
|0.07
|Шмидт Исаак
|2
|0.07
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.04
|Кинтилья Хорди
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.04
|Гёртлер Лукас
|1
|0.04
|Nikolaj Moeller
|1
|0.04
|Красничи Альбин
|1
|0.04
|Фазлии Бетим
|1
|0.04
|Милошевич Йован
|1
|0.04
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|5
|1
|Лавс Джошуа
|3
|1
|Francis Momoh
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Ходжа Флориан
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Паскочи Максим
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Брэдли Финк
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|9
|2
|Christian Witzig
|7
|0
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фалльци Альберт
|6
|0
|Гёртлер Лукас
|3
|1
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Abdoulay Diaby3
|4
|0
|Станич Йозо
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Санкт-Галлен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
6
Грасcхоппер
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Санкт-Галлен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
6
26
Грасcхоппер
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Санкт-Галлен
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
25% (7)
54% (15)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
10
32
Голы по времени матча
Забито
23
11
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
4%
1
9%
1-15
7
30%
2
18%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
4
17%
4
36%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
6%
3
16%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
25%
5
26%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Забито
9
30
5 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 14
3
33%
6
20%
1-15
2
22%
6
20%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
3
33%
7
23%
61-75
1
11%
4
13%
76-90
Пропущено
21
18
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
5%
3
17%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
4
19%
6
33%
76-90
Забито
32
41
17 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
4
13%
7
17%
1-15
9
28%
8
20%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
5
16%
8
20%
76-90
Пропущено
37
37
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
2
5%
6
16%
1-15
7
19%
3
8%
16-30
9
24%
5
14%
31-45
2
5%
8
22%
46-60
10
27%
7
19%
61-75
7
19%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1
Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2
Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
68
104
311
410
212
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
208
721
1117
424
523
226
424
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|6
|5
|56 - 25
|54
|2.
|27
|15
|8
|4
|48 - 30
|53
|3.
|1:0
|28
|14
|4
|10
|50 - 41
|46
|4.
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|5.
|28
|12
|5
|11
|41 - 37
|41
|6.
|28
|11
|8
|9
|50 - 52
|41
|7.
|27
|11
|4
|12
|34 - 38
|37
|8.
|0:1
|28
|9
|6
|13
|36 - 55
|33
|9.
|28
|9
|5
|14
|34 - 45
|32
|10.
|28
|8
|6
|14
|33 - 36
|30
|11.
|27
|7
|8
|12
|36 - 43
|29
|12.
|27
|4
|7
|16
|28 - 54
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|37 - 9
|35
|2.
|14
|10
|1
|3
|30 - 18
|31
|3.
|14
|9
|4
|1
|30 - 15
|31
|4.
|14
|8
|3
|3
|24 - 20
|27
|5.
|0:1
|14
|8
|3
|3
|25 - 23
|27
|6.
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|7.
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|8.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|9.
|14
|6
|3
|5
|23 - 16
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|12.
|14
|2
|6
|6
|15 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|1:0
|14
|7
|1
|6
|28 - 24
|22
|3.
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|19 - 18
|16
|5.
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|6.
|14
|3
|5
|6
|26 - 32
|14
|7.
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|8.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|9.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|10.
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|0:1
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|10
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|11
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9