  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Грасcхоппер
1:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
26' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
31' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
0:1
45' Гол
Аколо Чадрак
70' Желтая карточка
Ходжа Флориан
74' Желтая карточка
Christian Witzig
76' Желтая карточка
Брэдли Финк
1:1
80' Гол
Брэдли Финк
90' Желтая карточка
Паскочи Максим
90'+4

Ход матча

26'
Шюрпф Паскаль
 
31'
 
Дзанотти Маттиа
45'
0:1
Аколо Чадрак
46'
Ходжа Флориан
Камери Дийон
 
57'
Francis Momoh
Феррейра Филипе
 
60'
 
Фон Моос Юлиан
Аколо Чадрак
66'
Брэдли Финк
Шюрпф Паскаль
 
70'
Ходжа Флориан
 
73'
 
Руис Виктор
Карлен Грегори
74'
 
Christian Witzig
76'
Брэдли Финк
 
79'
Бабунски Дориан
Майер Батиста
 
79'
Мейер Тим
Нденге Тсии-Виллиам
 
80'
Брэдли Финк
(Мейер Тим)
1:1
83'
 
Шуберт Фабиан
Жеббель Виллем
83'
 
Abdoulay Diaby3
Дзанотти Маттиа
90'
Паскочи Максим
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 17
  • 4 Удары в створ 12
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 354 Количество передач 355
  • 49 Владение мячом, % 51
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
4
Кристерс
Тоберс
77
Феррейра
Филипе
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
11
Шюрпф
Паскаль
19
Камери
Дийон
27
Абубакар-Анкра
Асума
70
Майер
Батиста
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
64
Стеванович
Михайло
13
Карлен
Грегори
10
Аколо
Чадрак
9
Жеббель
Виллем
37
Christian
Witzig
Грасcхоппер
3-4-3
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.4%
44.4%
19 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед

52 матча

44.2%
19.2%
36.6%
23 победы 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

36.5%
40.4%
23.1%
19 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

34.6%
34.6%
30.8%
18 побед 18 ничьих 16 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

47
37

Голов в среднем за матч

1.81
1.42

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.38
1.23

Среднее время на гол

65
73

Всего голов

83
69

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Тотал матчей

2.5
51
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 87%
Меньше 13%
7
29
Больше 56%
Меньше 44%
23
17
Больше 33%
Меньше 67%
35
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.25
Мабил Авер 4 0.14
Francis Momoh 4 0.14
Бабунски Дориан 4 (1) 0.14
Giotto Morandi 3 (1) 0.11
Феррейра Филипе 3 0.11
Брэдли Финк 2 0.07
Шюрпф Паскаль 2 0.07
Корбяну Теодор 1 (1) 0.04
Дадашов Ренат 1 0.04
Матам Тео Ндика 1 0.04
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 10 0.36
Жеббель Виллем 7 (1) 0.25
Шуберт Фабиан 3 0.11
Стеванович Михайло 3 0.11
Фалльци Альберт 3 0.11
Christian Witzig 2 (1) 0.07
Шмидт Исаак 2 0.07
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Кинтилья Хорди 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Дзанотти Маттиа 1 0.04
Гёртлер Лукас 1 0.04
Nikolaj Moeller 1 0.04
Красничи Альбин 1 0.04
Фазлии Бетим 1 0.04
Милошевич Йован 1 0.04
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 5 1
Лавс Джошуа 3 1
Francis Momoh 4 0
Giotto Morandi 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Паскочи Максим 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Брэдли Финк 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 9 2
Christian Witzig 7 0
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фалльци Альберт 6 0
Гёртлер Лукас 3 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Abdoulay Diaby3 4 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Санкт-Галлен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
6
Грасcхоппер
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Санкт-Галлен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

6
26
Грасcхоппер
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Санкт-Галлен
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
25% (7)
54% (15)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

10
32

Голы по времени матча

Забито

23
11
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
4%
1
9%
1-15
7
30%
2
18%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
4
17%
4
36%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
6%
3
16%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
25%
5
26%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Забито

9
30
5 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 14
3
33%
6
20%
1-15
2
22%
6
20%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
3
33%
7
23%
61-75
1
11%
4
13%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
5%
3
17%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
6
29%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
4
19%
6
33%
76-90

Забито

32
41
17 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
4
13%
7
17%
1-15
9
28%
8
20%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
6
19%
8
20%
61-75
5
16%
8
20%
76-90

Пропущено

37
37
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
2
5%
6
16%
1-15
7
19%
3
8%
16-30
9
24%
5
14%
31-45
2
5%
8
22%
46-60
10
27%
7
19%
61-75
7
19%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1
Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2
Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
10
4
3
11
2.5
4
10
2
12
3.5
3
11
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
1
13
1.5
1
13
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
20
8
7
21
1.5
11
17
4
24
2.5
5
23
2
26
3.5
4
24
2
26
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 6 5 56 - 25 54
2.
Серветт
 27 15 8 4 48 - 30 53
3.
Лугано
 1:0 28 14 4 10 50 - 41 46
4.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
5.
Санкт-Галлен
 28 12 5 11 41 - 37 41
6.
Винтертур
 28 11 8 9 50 - 52 41
7.
Люцерн
 27 11 4 12 34 - 38 37
8.
Ивердон
 0:1 28 9 6 13 36 - 55 33
9.
Базель
 28 9 5 14 34 - 45 32
10.
Грасcхоппер
 28 8 6 14 33 - 36 30
11.
Лозанна
 27 7 8 12 36 - 43 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 27 4 7 16 28 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 0:1 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 1:0 14 7 3 4 22 - 17 24
9.
Грасcхоппер
 14 6 3 5 23 - 16 21
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 14 5 3 6 17 - 17 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 6 6 15 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 1:0 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
9.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 0:1 14 1 3 10 11 - 32 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 10
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 9
Янг Бойз Али Мохамед 11
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Камери Дийон уходит с поля. Ходжа Флориан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Аколо Чадрак бьет в цель!
    • 31'
      Дзанотти Маттиа получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Шюрпф Паскаль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный