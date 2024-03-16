Тур: 28. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
19' Желтая карточкаВейга Ренату
24' Желтая карточкаЛтайеф Сайфалла
0:1
40' ГолСтильхарт Базиль
45' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
1:1
85' Гол в свои воротаДиаби Сулейман
Ход матча
19'
24'
40'
45'
85'
1:1
Статистика матча
-
18 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
28
Какури
Дион
30
Каде
Антон
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Romeo Beney
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Базель
Винтертур
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
13 матчей
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
3.4
2.5
Среднее время на гол
26
36
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.8
Среднее время на гол
65
112
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
2.15
1.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
41
48
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5
|0.18
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.11
|Сигуа Габриэль
|3
|0.11
|Шмидт Доминик II
|2
|0.07
|Йованович Джордже
|2
|0.07
|Ван Бремен Финн
|2
|0.07
|Дубасин Жонатан
|2
|0.07
|Каде Антон
|2
|0.07
|Вейга Ренату
|2
|0.07
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.07
|Ндой Дан
|1
|0.04
|Джака Таулант
|1
|0.04
|Кололли Беньямин
|1
|0.04
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.04
|Мэлоун Морис
|1
|0.04
|Комас Арнау
|1
|0.04
|Хунцикер Андрин
|1
|0.04
|Romeo Beney
|1
|0.04
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Авдуллаху Леон
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.29
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.21
|Буркарт Нишан
|6 (1)
|0.21
|Samuel Ballet
|5
|0.18
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.18
|Randy Schneider
|3
|0.11
|Стильхарт Базиль
|3
|0.11
|Фофана Бубакар II
|3
|0.11
|Adrian Gantenbein
|2
|0.07
|Дзуффи Лука
|2
|0.07
|Шеттин Тобиас
|2
|0.07
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.07
|Арнольд Ремо
|1
|0.04
|Loic Luthi
|1
|0.04
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|6
|1
|Джака Таулант
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Randy Schneider
|5
|1
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Арнольд Ремо
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Adrian Gantenbein
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Базель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Винтертур
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
15
Базель
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
10
20
Базель
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Винтертур
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
28
13
Упущенные победы
16
35
Голы по времени матча
Забито
17
24
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
12%
6
25%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
5
29%
29%
1
4%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90
Пропущено
15
32
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
20%
6
19%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
1
7%
6
19%
46-60
5
33%
1
3%
61-75
5
33%
11
34%
76-90
Забито
17
24
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
12%
1
4%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
24%
8
33%
61-75
4
24%
8
33%
76-90
Пропущено
28
20
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
18%
4
20%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
5
18%
3
15%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
6
21%
4
20%
76-90
Забито
34
48
14 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 1
4
12%
7
15%
1-15
5
15%
4
8%
16-30
5
15%
7
15%
31-45
2
6%
5
10%
46-60
9
26%
9
19%
61-75
9
26%
16
33%
76-90
Пропущено
43
52
18 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 23
8
19%
10
19%
1-15
5
12%
6
12%
16-30
5
12%
8
15%
31-45
5
12%
7
13%
46-60
9
21%
6
12%
61-75
11
26%
15
29%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2
Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1
Винтертур
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1
Результаты матчей
Базель
Винтертур
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
13 раз 48%
1
9 раз 33%
3
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Базель
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
131
49
95
112
212
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
410
85
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
261
819
1710
324
423
126
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|6
|5
|56 - 25
|54
|2.
|27
|15
|8
|4
|48 - 30
|53
|3.
|27
|13
|4
|10
|49 - 41
|43
|4.
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|5.
|1:1
|28
|12
|5
|11
|41 - 37
|41
|6.
|1:1
|28
|11
|8
|9
|50 - 52
|41
|7.
|27
|11
|4
|12
|34 - 38
|37
|8.
|27
|9
|6
|12
|36 - 54
|33
|9.
|1:1
|28
|9
|5
|14
|34 - 45
|32
|10.
|1:1
|28
|8
|6
|14
|33 - 36
|30
|11.
|27
|7
|8
|12
|36 - 43
|29
|12.
|27
|4
|7
|16
|28 - 54
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|37 - 9
|35
|2.
|1:1
|14
|10
|1
|3
|30 - 18
|31
|3.
|14
|9
|4
|1
|30 - 15
|31
|4.
|1:1
|14
|8
|3
|3
|24 - 20
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|25 - 23
|27
|6.
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|7.
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|1:1
|14
|6
|3
|5
|23 - 16
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|1:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|12.
|14
|2
|6
|6
|15 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|14
|7
|1
|6
|28 - 24
|22
|3.
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|19 - 18
|16
|5.
|1:1
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|6.
|1:1
|14
|3
|5
|6
|26 - 32
|14
|7.
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|8.
|1:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|9.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|10.
|1:1
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|10
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|11
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9