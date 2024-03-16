  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Базель
1:1
Второй тайм: 90'
Винтертур
0'
19' Желтая карточка
Вейга Ренату
24' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
0:1
40' Гол
Стильхарт Базиль
45' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
1:1
85' Гол в свои ворота
Диаби Сулейман

Ход матча

19'
Вейга Ренату
 
24'
 
Лтайеф Сайфалла
40'
0:1
Стильхарт Базиль
(Диаби Сулейман)
45'
 
Стильхарт Базиль
57'
Рюэгг Кевин
Вуйоз Николя
 
57'
Огюстен Жан-Кевин
Дрэгер Мохамед
 
68'
 
Сидлер Сильван
Буркарт Нишан
68'
 
Дуррер Адриан
Thibault Corbaz
71'
Romeo Beney
Каде Антон
 
71'
Ван Бремен Финн
Какури Дион
 
77'
Мэлоун Морис
Кололли Беньямин
 
83'
 
Бароан Антуан
Фофана Бубакар
85'
Диаби Сулейман
1:1

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Винтертур
9.20
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3.70
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3.65
Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
31
Шмидт
Доминик
II
6
Дрэгер
Мохамед
37
Авдуллаху
Леон
28
Какури
Дион
30
Каде
Антон
7
Кололли
Беньямин
9
Барри
Тьерно
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
14
Thibault
Corbaz
4
Стильхарт
Базиль
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
29
Фофана
Бубакар
II
Базель
4-4-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Базель
Винтертур

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

13 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:3
С
5:2
С
1:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

3.4
2.5

Среднее время на гол

26
36

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

2.15
1.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

41
48

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 0.18
Фрай Фабиан 3 (1) 0.11
Сигуа Габриэль 3 0.11
Шмидт Доминик II 2 0.07
Йованович Джордже 2 0.07
Ван Бремен Финн 2 0.07
Дубасин Жонатан 2 0.07
Каде Антон 2 0.07
Вейга Ренату 2 0.07
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.07
Ндой Дан 1 0.04
Джака Таулант 1 0.04
Кололли Беньямин 1 0.04
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Мэлоун Морис 1 0.04
Комас Арнау 1 0.04
Хунцикер Андрин 1 0.04
Romeo Beney 1 0.04
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Авдуллаху Леон 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.29
Ди Джусто Маттео 6 0.21
Буркарт Нишан 6 (1) 0.21
Samuel Ballet 5 0.18
Туркес Алдин 5 (1) 0.18
Randy Schneider 3 0.11
Стильхарт Базиль 3 0.11
Фофана Бубакар II 3 0.11
Adrian Gantenbein 2 0.07
Дзуффи Лука 2 0.07
Шеттин Тобиас 2 0.07
Буэсс Роман 2 (1) 0.07
Арнольд Ремо 1 0.04
Loic Luthi 1 0.04
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 6 1
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Каде Антон 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Дрэгер Мохамед 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Randy Schneider 5 1
Стильхарт Базиль 6 0
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Лтайеф Сайфалла 6 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Арнольд Ремо 3 0
Туркес Алдин 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Adrian Gantenbein 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Базель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Винтертур
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
15
Базель
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

10
20
Базель
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Винтертур
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

28
13

Упущенные победы

16
35

Голы по времени матча

Забито

17
24
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
12%
6
25%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
5
29%
29%
1
4%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90

Пропущено

15
32
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
20%
6
19%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
1
7%
6
19%
46-60
5
33%
1
3%
61-75
5
33%
11
34%
76-90

Забито

17
24
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
12%
1
4%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
24%
8
33%
61-75
4
24%
8
33%
76-90

Пропущено

28
20
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
18%
4
20%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
5
18%
3
15%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
6
21%
4
20%
76-90

Забито

34
48
14 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 1
4
12%
7
15%
1-15
5
15%
4
8%
16-30
5
15%
7
15%
31-45
2
6%
5
10%
46-60
9
26%
9
19%
61-75
9
26%
16
33%
76-90

Пропущено

43
52
18 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 23
8
19%
10
19%
1-15
5
12%
6
12%
16-30
5
12%
8
15%
31-45
5
12%
7
13%
46-60
9
21%
6
12%
61-75
11
26%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2
Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1
Винтертур
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1

Результаты матчей

Базель
Винтертур

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
13 раз 48%
1
9 раз 33%
3
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Базель
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
1
4
9
1.5
9
5
1
12
2.5
2
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
4
10
1.5
8
5
2
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
26
1
8
19
1.5
17
10
3
24
2.5
4
23
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 6 5 56 - 25 54
2.
Серветт
 27 15 8 4 48 - 30 53
3.
Лугано
 27 13 4 10 49 - 41 43
4.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
5.
Санкт-Галлен
 1:1 28 12 5 11 41 - 37 41
6.
Винтертур
 1:1 28 11 8 9 50 - 52 41
7.
Люцерн
 27 11 4 12 34 - 38 37
8.
Ивердон
 27 9 6 12 36 - 54 33
9.
Базель
 1:1 28 9 5 14 34 - 45 32
10.
Грасcхоппер
 1:1 28 8 6 14 33 - 36 30
11.
Лозанна
 27 7 8 12 36 - 43 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 27 4 7 16 28 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 1:1 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 1:1 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 1:1 14 6 3 5 23 - 16 21
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 1:1 14 5 3 6 17 - 17 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 6 6 15 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 1:1 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 1:1 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Санкт-Галлен
 1:1 14 2 4 8 11 - 19 10
9.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
10.
Грасcхоппер
 1:1 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 13 1 3 9 11 - 31 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 10
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 9
Янг Бойз Али Мохамед 11
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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