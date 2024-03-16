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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Фортуна Ситтард
1:0
Перерыв
ПЕК Зволле
0'
21' Желтая карточка
Эль-Аззузи Ануар
1:0
37' Гол
Сирхейс Кай

Ход матча

21'
 
Эль-Аззузи Ануар
37'
Сирхейс Кай
(Дейкс Митчелл)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 196 Количество передач 216
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
ПЕК Зволле
1.79
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4.46
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Все Коэффициенты
99
Веррипс
Михаэл
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
15
Озьякуп
Огузхан
6
Дуарте
Дерой
21
Лонвейк
Джастин
34
Оратмангун
Рагнар
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
8
Ван
дер
Ватер
Силвестр
50
Крастев
Филип
18
Веланас
Одиссеус
9
Тай
Леннарт
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
ПЕК Зволле

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

22 матча

27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
1:1
К
3:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
3:0
ТМК
0:13
К
2:0
ПД
0:1
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
4:1
ВД(GD
3:0
ВД(GD
0:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:3
ВД(GD
2:3
ВД(GD
0:3

Голы

Всего голов

10
24

Голов в среднем за матч

0.91
2

Среднее время на гол

99
45

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

2.45
1.3

Среднее время на гол

36
69

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

1.68
1.68

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
53

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 11 (1) 0.42
Халилович Ален 4 (1) 0.15
Гут Родриго 3 0.12
Нослин Тейяни 3 0.12
Кордоба Иньиго 2 0.08
Дуарте Дерой 2 0.08
Лонвейк Джастин 1 0.04
Озьякуп Огузхан 1 0.04
Розье Лорейнц 1 0.04
Бельхейр Мухамед 1 0.04
Робберехт Милан 1 0.04
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 9 0.35
Ван Ден Берг Дэйв 5 0.19
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.19
Намли Юнес 4 0.15
Веланас Одиссеус 3 0.12
Веллиос Апостолос 3 0.12
Рейндерс Элиано 3 0.12
Лам Томас 1 0.04
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 6 0
Сиовас Димитрис 4 0
Пинту Иву 4 0
Дейкс Митчелл 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Дуарте Дерой 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Кордоба Иньиго 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Вут Симен 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 6 0
Ван Полен Брам 5 0
Ван Ден Берг Дэйв 5 0
Намли Юнес 4 0
Эль-Аззузи Ануар 2 1
Веллиос Апостолос 3 0
Лам Томас 3 0
Веланас Одиссеус 3 0
Керстен Сэм 3 0
Дрёйф Ферди 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Крастев Филип 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
ПЕК Зволле
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
9
Фортуна Ситтард
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
ПЕК Зволле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

6
8
Фортуна Ситтард
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (14)
28% (7)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
ПЕК Зволле
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

29
21

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

21
22
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
4
19%
1
5%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
3
14%
8
36%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
9
47%
76-90

Забито

9
14
0 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
3
33%
5
36%
61-75
4
44%
2
14%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
6
23%
6
27%
61-75
8
31%
4
18%
76-90

Забито

30
36
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
4
13%
2
6%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
3
10%
3
8%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
6
20%
10
28%
61-75
7
23%
10
28%
76-90

Пропущено

43
41
17 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
2
5%
4
10%
1-15
6
14%
4
10%
16-30
9
21%
5
12%
31-45
4
9%
7
17%
46-60
10
23%
8
20%
61-75
12
28%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
ПЕК Зволле

Точный счет

3:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
6
1.5
2
11
5
7
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
2
2
11
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
20
5
8
17
1.5
8
17
5
20
2.5
2
23
2
23
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 25 18 5 2 66 - 19 59
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 25 13 7 5 50 - 25 46
5.
Аякс
 Заявка 25 11 7 7 58 - 50 40
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 25 10 9 6 52 - 40 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 26 10 7 9 38 - 35 37
8.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 26 9 7 10 31 - 43 34
9.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
10.
Херенвен
 Заявка 25 9 4 12 40 - 46 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 25 7 8 10 25 - 42 29
13.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 26 7 7 12 33 - 45 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 25 6 3 16 25 - 45 21
16.
Эксельсиор
 Заявка 25 4 9 12 38 - 56 21
17.
Витесс
 Заявка 25 4 4 17 20 - 52 16
18.
Волендам
 Заявка 25 3 5 17 26 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 13 7 3 3 23 - 16 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
11.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
16.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
7.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 23 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
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