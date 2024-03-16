Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Озьякуп Огузхан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновлен

41' Лам Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Хорошую попытку сделал Дейкс Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Хорошую попытку сделал Сирхейс Кай . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Кордоба Иньиго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Сирхейс Кай завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

36' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Сирхейс Кай завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

35' Веланас Одиссеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Веланас Одиссеус бьет со штрафного в створ, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

32' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Тай Леннарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Сирхейс Кай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

22' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

20' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

19' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

17' Кордоба Иньиго нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

15' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Матч возобновлен

14' Сирхейс Кай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

7' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

6' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

2' Озьякуп Огузхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру