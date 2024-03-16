Тур: 26. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 11017 Главный судья: Нагтегал Марк
3:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаЭль-Аззузи Ануар
1:0
37' ГолСирхейс Кай
2:0
59' ГолЛонвейк Джастин
59' Желтая карточкаТай Леннарт
72' Желтая карточкаОратмангун Рагнар
77' Желтая карточкаВан Полен Брам
3:0
90' ГолДа Крус Алессио
3:1
90' ГолТай Леннарт
90'+5
Ход матча
21'
37'
1:0
59'
59'
77'
90'
3:0
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
331 Количество передач 466
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Вердейн ДюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
ПЕК Зволле
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
22 матча
27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
24
Голов в среднем за матч
0.91
2
Среднее время на гол
99
45
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
2.45
1.3
Среднее время на гол
36
69
Всего голов
37
37
Голов в среднем за матч
1.68
1.68
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
53
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|11 (1)
|0.42
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.15
|Гут Родриго
|3
|0.12
|Нослин Тейяни
|3
|0.12
|Кордоба Иньиго
|2
|0.08
|Лонвейк Джастин
|2
|0.08
|Дуарте Дерой
|2
|0.08
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.04
|Да Крус Алессио
|1
|0.04
|Розье Лорейнц
|1
|0.04
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.04
|Робберехт Милан
|1
|0.04
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|10
|0.38
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.19
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.19
|Намли Юнес
|4
|0.15
|Веланас Одиссеус
|3
|0.12
|Веллиос Апостолос
|3
|0.12
|Рейндерс Элиано
|3
|0.12
|Лам Томас
|1
|0.04
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|Пинту Иву
|4
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Оратмангун Рагнар
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Полен Брам
|6
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0
|Намли Юнес
|4
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|2
|1
|Веллиос Апостолос
|3
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Веланас Одиссеус
|3
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Крастев Филип
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ПЕК Зволле
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
4
10
Фортуна Ситтард
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
ПЕК Зволле
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
6
8
Фортуна Ситтард
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (15)
27% (7)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
ПЕК Зволле
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
30
21
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
24
23
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
4
17%
1
4%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
4
17%
5
22%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
4
17%
9
39%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
5
28%
10
45%
76-90
Забито
9
14
0 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
3
33%
5
36%
61-75
4
44%
2
14%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
6
23%
6
27%
61-75
8
31%
4
18%
76-90
Забито
33
37
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
4
12%
2
5%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
4
12%
3
8%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
6
18%
10
27%
61-75
8
24%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
44
44
17 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
2
5%
4
9%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
9
20%
6
14%
31-45
4
9%
8
18%
46-60
10
23%
8
18%
61-75
13
30%
30%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
ПЕК Зволле
Точный счет
3:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 50%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
76
211
67
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
112
211
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
215
917
818
620
224
224
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|66 - 19
|59
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|50 - 25
|46
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|58 - 50
|40
|6.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|52 - 40
|39
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 35
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 44
|34
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|40 - 46
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|0:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|25 - 42
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|1:0 Заявка
|26
|5
|9
|12
|39 - 56
|24
|16.
|0:1 Заявка
|26
|6
|3
|17
|25 - 46
|21
|17.
|0:0 Заявка
|26
|4
|5
|17
|20 - 52
|17
|18.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|26 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|12.
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 21
|15
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 18
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 21
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|1:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|17.
|0:1 Заявка
|13
|2
|1
|10
|7 - 22
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|23 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5