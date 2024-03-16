Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
0:2
Первый тайм: 36'
0'
0:1
7' ПенальтиКоккаро Матиас
11' Желтая карточкаСальквист Тобиас
0:2
12' ПенальтиКоккаро Матиас
16' Желтая карточкаКоккаро Матиас
Ход матча
7'
0:1
11'
11'
12'
0:2
16'
34
Брэди
Крис
77
Гаспер
Чейз
10
Дюк
Брайс
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Эдуардо Себранго
История личных встреч
Чикаго Файр
ФК Монреаль
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
26 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.08
Среднее время на гол
54
83
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.65
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герберс Фабиан
|2
|0.5
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.25
|Шакири Джердан
|1 (1)
|0.25
|Хайле-Селассие Марен
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.75
|Мартинес Хосеф
|1
|0.25
|Фернандо Алварез
|1
|0.25
|Сунуси Ибрахим
|1
|0.25
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0.25
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Ласситер Ариэль
|0
|0
|Шуэньер Матьё
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Барлоу Том
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Шуэньер Матьё
|1
|0
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Монреаль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
0
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ФК Монреаль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Клуб Америка 0:1
ФК Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4
ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2
Результаты матчей
Чикаго Файр
ФК Монреаль
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|13.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|3 (1)
|ФК Монреаль
|Коккаро Матиас
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|2
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|2