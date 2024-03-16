Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
4:3
Конец матча
0'
0:1
8' ПенальтиКоккаро Матиас
11' Желтая карточкаСальквист Тобиас
0:2
12' ПенальтиКоккаро Матиас
16' Желтая карточкаКоккаро Матиас
45' Желтая карточкаГаспер Чейз
1:2
45' ГолХайле-Селассие Марен
1:3
70' ГолЯнков Доминик
78' Желтая карточкаГерберс Фабиан
82' Красная карточкаЭдвардс Рахим
2:3
84' ПенальтиГутьеррес Брайан
3:3
90' ГолКейперс Уго
4:3
90' ГолАкоста Келлин
90' Желтая карточкаШуэньер Матьё
90'+13
Ход матча
8'
0:1
11'
12'
0:2
16'
45'
45'
70'
1:3
78'
82'
84'
2:3
90'
3:3
90'
4:3
90'
34
Брэди
Крис
77
Гаспер
Чейз
10
Дюк
Брайс
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Эдуардо Себранго
История личных встреч
Чикаго Файр
ФК Монреаль
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
26 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.08
Среднее время на гол
54
83
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.65
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герберс Фабиан
|2
|0.5
|Гутьеррес Брайан
|2 (1)
|0.5
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.25
|Акоста Келлин
|1
|0.25
|Кейперс Уго
|1
|0.25
|Шакири Джердан
|1 (1)
|0.25
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Теран Карлос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.75
|Мартинес Хосеф
|1
|0.25
|Фернандо Алварез
|1
|0.25
|Янков Доминик
|1
|0.25
|Сунуси Ибрахим
|1
|0.25
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0.25
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Ласситер Ариэль
|0
|0
|Шуэньер Матьё
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Герберс Фабиан
|1
|0
|Барлоу Том
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|1
|1
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
3
Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
0
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
2
22%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Клуб Америка 0:1
ФК Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4
ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2
Результаты матчей
Чикаго Файр
ФК Монреаль
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|3 (1)
|ФК Монреаль
|Коккаро Матиас
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|3
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|3