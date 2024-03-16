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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
4:3
Конец матча
ФК Монреаль
0'
0:1
8' Пенальти
Коккаро Матиас
11' Желтая карточка
Сальквист Тобиас
0:2
12' Пенальти
Коккаро Матиас
16' Желтая карточка
Коккаро Матиас
45' Желтая карточка
Гаспер Чейз
1:2
45' Гол
Хайле-Селассие Марен
1:3
70' Гол
Янков Доминик
78' Желтая карточка
Герберс Фабиан
82' Красная карточка
Эдвардс Рахим
2:3
84' Пенальти
Гутьеррес Брайан
3:3
90' Гол
Кейперс Уго
4:3
90' Гол
Акоста Келлин
90' Желтая карточка
Шуэньер Матьё
90'+13
34
Брэди
Крис
27
Аригони
Аллан
14
Сальквист
Тобиас
5
Кцихос
Рафаэль
77
Гаспер
Чейз
23
Акоста
Келлин
21
Герберс
Фабиан
7
Хайле-Селассие
Марен
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
9
Кейперс
Уго
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
22
Тейшейра
Руан
11
Ласситер
Ариэль
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
14
Сунуси
Ибрахим
9
Коккаро
Матиас
Чикаго Файр
4-2-3-1
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Чикаго Файр
ФК Монреаль

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

М
0:0
М
3:0
М
3:2
М
0:2
М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
3:2
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
0:3
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.08

Среднее время на гол

54
83

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.65
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герберс Фабиан 2 0.5
Гутьеррес Брайан 2 (1) 0.5
Хайле-Селассие Марен 1 0.25
Акоста Келлин 1 0.25
Кейперс Уго 1 0.25
Шакири Джердан 1 (1) 0.25
Кцихос Рафаэль 0 0
Теран Карлос 0 0
Брэди Крис 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.75
Мартинес Хосеф 1 0.25
Фернандо Алварез 1 0.25
Янков Доминик 1 0.25
Сунуси Ибрахим 1 0.25
Вильсен Жюль-Антони 1 0.25
Тейшейра Руан 0 0
Ласситер Ариэль 0 0
Шуэньер Матьё 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинеда Маурисио 2 0
Акоста Келлин 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Герберс Фабиан 1 0
Барлоу Том 1 0
Аригони Аллан 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Гутьеррес Брайан 1 0
Брэди Крис 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 1 1
Шуэньер Матьё 2 0
Ласситер Ариэль 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Кэмпбелл Джордж 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
3
Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
2
22%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Клуб Америка 0:1
ФК Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4
ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
ФК Монреаль

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Миннесота Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Колорадо Рэпидс
 1:1 4 1 2 1 5 - 7 5
6.
Ванкувер Уайткэпс
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Лос-Анджелес
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сиэтл Саундерс
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Остин
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 2 - 7 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
2.
Коламбус Крю
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Торонто
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
10.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Нэшвилл
 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 1 - 5 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сиэтл Саундерс
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Колорадо Рэпидс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Остин
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Нэшвилл
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Колорадо Рэпидс
 1:1 3 1 1 1 4 - 6 4
4.
Ванкувер Уайткэпс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лос-Анджелес
 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Шарлотт
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 3
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 3
Весь список
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