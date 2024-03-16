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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
1:1
Первый тайм: 35'
Интер Майами
0'
1:0
14' Гол
Страуд Джаред
21' Желтая карточка
Маквей Кристофер
1:1
24' Гол
Кампана Леонардо
27' Желтая карточка
Gabriel Pirani
28' Желтая карточка
Авилес Томас
34' Желтая карточка

Ход матча

14'
Страуд Джаред
(Gabriel Pirani)
1:0
21'
Маквей Кристофер
 
24'
1:1
Кампана Леонардо
(Редондо Федерико)
27'
Gabriel Pirani
 
28'
 
Авилес Томас
31'
 
Кривцов Сергей
Фрейре Николас
34'
 
Прогнозы 130
Ди Си Юнайтед 15.4% (20)
X 22.3% (29)
Интер Майами 62.3% (81)
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Боно
Александер
22
Эррера
Аарон
3
Бартлетт
Лукас
97
Маквей
Кристофер
7
Сантуш
Педру
4
Пелтола
Матти
8
Страуд
Джаред
10
Gabriel
Pirani
43
Клих
Матеуш
20
Бентеке
Кристиан
11
Дахоме
Кристиан
1
Коллендер
Дрейк
41
Руис
Давид
6
Авилес
Томас
21
Фрейре
Николас
32
Аллен
Ноа
20
Гомес
Диего
5
Бускетс
Серхио
55
Редондо
Федерико
24
Грессель
Юлиан
8
Кампана
Леонардо
16
Тейлор
Роберт
Ди Си Юнайтед
4-1-3-2
Интер Майами
4-3-3

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Интер Майами

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
2:2
М
1:2
М
2:3
М
2:2
М
1:0
М
0:3
М
2:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
2.33

Среднее время на гол

51
38

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
48

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 3 0.75
Страуд Джаред 1 0.25
Флетчер Кристиан 1 0.25
Клих Матеуш 1 (1) 0.25
Эррера Аарон 0 0
Сантуш Педру 0 0
Conner Antley 0 0
Gabriel Pirani 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 0.6
Суарес Луис 2 0.4
Тейлор Роберт 2 0.4
Альба Жорди 1 0.2
Гомес Диего 1 0.2
Кампана Леонардо 1 0.2
Грессель Юлиан 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 2 0
Клих Матеуш 2 0
Эррера Аарон 2 0
Страуд Джаред 2 0
Маквей Кристофер 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Аллен Ноа 2 0
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Кривцов Сергей 1 0
Грессель Юлиан 1 0
Редондо Федерико 1 0
Авилес Томас 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
7
Ди Си Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2
Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Интер Майами

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1
1
2
2.5
1
3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Миннесота Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Лос-Анджелес
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Остин
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 2 - 7 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Интер Майами
 1:1 5 2 2 1 11 - 5 8
3.
Коламбус Крю
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Торонто
 3 2 1 0 2 - 0 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Ди Си Юнайтед
 1:1 4 1 3 0 6 - 4 6
7.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Нэшвилл
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Чикаго Файр
 0:2 4 0 1 3 4 - 8 1
14.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 1 - 5 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Интер Майами
 1:1 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Ди Си Юнайтед
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нэшвилл
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ФК Монреаль
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Чикаго Файр
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Колорадо Рэпидс
 2 1 0 1 3 - 5 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лос-Анджелес
 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ди Си Юнайтед
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Интер Майами
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 0:2 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 3
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали гости. Тейлор выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, Редондо в одно касание пробил в створ, но попал точно по позиции голкипера! 
  • 33'
    Пирани получил мяч на левом фланге и пытался сместиться в штрафную соперника, но пройти Давида Руиса не удалось. Очень здорово сыграл защитник гостей в этом моменте. 
  • Замена
    32'
    Вынужденная замена у "Интера Майами". Вместо Фрейре, получившего повреждение, на поле появился Кривцов. 
  • Травма, повреждение
    31'
    Вынужденная остановка в нашем матче. Фрейре лежит на газоне держится за ногу. Непонятно в каком моменте защитник получил повреждение, но ему необходима медицинская помощь. 
  • 30'
    Стандарт у правого угла штрафной в предыдущем моменте заработали хозяева. Педру Сантуш классно пробил, перекинув стенку, но вместе с ней снаряд перелетел и ворота. 
  • Желтая карточка
    29'
    Авилес получает жёлтую карточку у "Интера Майами". Дахоме по центру успел прокинуть игровой снаряд себе на ход, а защитник гостей уронил его на газон. 
  • Желтая карточка
    28'
    Пирани получает жёлтую карточку у "Ди Си Юнайтед". В центре поля футболист хозяев не успел к мячу и очень грубо влетел в ногу Давиду Руису. Справедливое решение рефери. 
  • 27'
    Тейлор получил мяч на левом фланге и выполнил кросс к дальней штанге, вот только получилось очень сильно, поэтому Кампана зацепиться за сферу не сумел. 
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КАМПАНА! Редондо по центру продрался к линии штрафной соперника, упал на газон, но смог сделать скидку на Кампану, который с 17 метров пробил точно в левый нижний угол! 
  • Опасный момент
    25'
    МОМЕНТИЩЕ! Аллен с левого фланга выполнил кросс к дальней штанге, Кампана головой пробил в дальний угол, но Боно в шикарном прыжке свою команду спас! 
  • 24'
    Несколько успокоилась игра к середине первого тайма. Футболисты "Интера Майами" смогли выровнять игру и теперь больше владеют мячом, но создать опасности впереди пока не удалось. 
  • 23'
    Стандарт на правом фланге заработали гости. Грессель выполнил кросс к линии вратарской, а там головой уверенно сыграл Дахоме, выбивший сферу подальше от владений Боно. 
  • Желтая карточка
    22'
    Первая жёлтая карточка в нашем матче. Маквей наказан у "Ди Си Юнайтед". Давид Руис получил мяч на правом фланге, а защитник хозяев грубо в него врезался. 
  • 21'
    Давид Руис справа ворвался в штрафную соперника и выполнил передачу немного назад, Грессель в одно касание пробил по воротам, но эту попытку заблокировал защитник! 
  • 20'
    Диего Гомес из центрального круга выполнил заброс в атаку на левый фланг, Тейлор рвался к этой передаче, но его опередил Эррера, выбивший сферу за боковую. 
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    • 19'
      Ничего не получается в стартовые минуты у гостей. Попытались футболисты "Интер Майами" выйти из обороны через левый фланг, но передачу Аллена вперёд накрыл соперник. 
    • Опасный момент
      18'
      ОПАСНО! Страуд с правого фланга выполнил заброс в штрафную соперника, Бентеке выиграл борьбу у защитника, справа вывалился на рандеву с голкипером и с острого угла пробил в Коллендера! 
    • Офсайд
      17'
      Кампана зацепился за игровой снаряд на чужой половине поля, но прозвучал свисток арбитра, котороый сигнализировал положение вне игры у футболиста "Интер Майами". 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! СТРАУД! Пелтола получил мяч в глубине поля и отдал шикарный пас в правую часть штрафной соперника, Страуд игровой снаряд обработал, а затем идеально пробил в дальний верхний угол! 
    • 15'
      Редондо по центру протащил игровой снаряд, добрался до штрафной соперника, а затем выполнил абсолютно непонятный пас на партнёра. Кампана такой задумки партнёра не понял, и сфера прикатилась к голкиперу. 
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! Пирани по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал передачу вперёд, Бентеке без помех пробил с 10 метров, но попал точно в руки Коллендеру! 
    • Офсайд
      13'
      Пирани зацепился за мяч перед штрафной соперника, вот только прозвучал свисток арбитра. В положение вне игры забрался футболист хозяев, что не скрылось от глаз лайнсмена. 
    • 12'
      Бартлетт со своей половины поля выполнил перевод на левый край, Педру Сантуш здорово открылся, однако обработать очень непростую передачу не сумел. 
    • 11'
      Пирани по центру пытался начать быструю атаку своей команды, вот только против него оказалось сразу несколько соперников, которые спокойно остановили прорыв футболиста "Ди Си Юнайтед", 
    • 10'
      Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Интер Майами". Грессель с правого фланга выполнил кросс к дальней штанге, но там никого из партнёров не оказалось. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Кампана получил мяч в центре поля, и Маквей откровенно подтолкнул его в спину. Чуть ли не первое нарушение в нашем матче. Пока довольно корректно действуют команды. 
    • Угловой
      8'
      Грессель от левого углового флага выполнил кросс в центр вратарской, а там защитники "Ди Си Юнайтед" сыграли внимательно и головой вынесли сферу от владений Боно. 
    • 7'
      Редондо по центру разогнал атаку своей команды и выполнил передачу в левый край, Кампана снаряд получил и пробил по воротам, однако эту попытку заблокировал защитник. Сфера угла за лицевую. Угловой разыграют гости. 
    • 6'
      Педру Сантуш получил игрвой снаряд на левом углу штрафной соперника и с левой ноги пробил в ближний угол. Получилось довольно слабо, поэтому Коллендер спокойно поймал сферу в руки. 
    • 5'
      Отсутствует сегодня Месси. Небольшое повреждение получил аргентинец, поэтому решили его поберечь перед матчами сборных. Луис Суарес на эту встречу остался в запасе, как и Жорди Альба. 
    • 4'
      Грессель со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Боно вышел далеко из ворот и забрал игровой снаряд себе. С преимуществом начинают эту встречу хозяева. 
    • Угловой
      3'
      Первый угловой в матче на правом фланге заработали хозяева. Клих выполнил кросс в центр вратарской, защитники вынесли на Дахоме, который с правого края вратарской сделал скидку в центр, но попал точно в руки Коллендеру. 
    • 2'
      Футболисты "Ди Си Юнайтед" вышли на эту встречу в чёрном комплекте формы, гости играют в розовом комплекте. Ворота Боно в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ди Си Юнайтед 1:1 Интер Майами

    Исход игры
    Ди Си Юнайтед
    15.4% (20)
    Ничья
    22.3% (29)
    Интер Майами
    62.3% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.26% (76)
    Меньше
    32.74% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    86.73% (98)
    Нет
    13.27% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    36.2% (47)
    1:1 Ничья
    16.9% (22)
    2:1 Ди Си Юнайтед
    11.5% (15)
    1:3 Интер Майами
    4.6% (6)
    0:1 Интер Майами
    4.6% (6)
    0:2 Интер Майами
    4.6% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    1:0 Ди Си Юнайтед
    2.3% (3)
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