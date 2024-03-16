Пирани получает жёлтую карточку у "Ди Си Юнайтед". В центре поля футболист хозяев не успел к мячу и очень грубо влетел в ногу Давиду Руису. Справедливое решение рефери.

Авилес получает жёлтую карточку у "Интера Майами". Дахоме по центру успел прокинуть игровой снаряд себе на ход, а защитник гостей уронил его на газон.

Стандарт у правого угла штрафной в предыдущем моменте заработали хозяева. Педру Сантуш классно пробил, перекинув стенку, но вместе с ней снаряд перелетел и ворота.

Вынужденная остановка в нашем матче. Фрейре лежит на газоне держится за ногу. Непонятно в каком моменте защитник получил повреждение, но ему необходима медицинская помощь.

Вынужденная замена у "Интера Майами". Вместо Фрейре, получившего повреждение, на поле появился Кривцов.

Пирани получил мяч на левом фланге и пытался сместиться в штрафную соперника, но пройти Давида Руиса не удалось. Очень здорово сыграл защитник гостей в этом моменте.

ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали гости. Тейлор выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, Редондо в одно касание пробил в створ, но попал точно по позиции голкипера!

Диего Гомес из центрального круга выполнил заброс в атаку на левый фланг, Тейлор рвался к этой передаче, но его опередил Эррера, выбивший сферу за боковую.

Давид Руис справа ворвался в штрафную соперника и выполнил передачу немного назад, Грессель в одно касание пробил по воротам, но эту попытку заблокировал защитник!

Первая жёлтая карточка в нашем матче. Маквей наказан у "Ди Си Юнайтед". Давид Руис получил мяч на правом фланге, а защитник хозяев грубо в него врезался.

Стандарт на правом фланге заработали гости. Грессель выполнил кросс к линии вратарской, а там головой уверенно сыграл Дахоме, выбивший сферу подальше от владений Боно.

МОМЕНТИЩЕ! Аллен с левого фланга выполнил кросс к дальней штанге, Кампана головой пробил в дальний угол, но Боно в шикарном прыжке свою команду спас!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КАМПАНА! Редондо по центру продрался к линии штрафной соперника, упал на газон, но смог сделать скидку на Кампану, который с 17 метров пробил точно в левый нижний угол!

Тейлор получил мяч на левом фланге и выполнил кросс к дальней штанге, вот только получилось очень сильно, поэтому Кампана зацепиться за сферу не сумел.

19' Ничего не получается в стартовые минуты у гостей. Попытались футболисты "Интер Майами" выйти из обороны через левый фланг, но передачу Аллена вперёд накрыл соперник.

18' ОПАСНО! Страуд с правого фланга выполнил заброс в штрафную соперника, Бентеке выиграл борьбу у защитника, справа вывалился на рандеву с голкипером и с острого угла пробил в Коллендера!

17' Кампана зацепился за игровой снаряд на чужой половине поля, но прозвучал свисток арбитра, котороый сигнализировал положение вне игры у футболиста "Интер Майами".

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! СТРАУД! Пелтола получил мяч в глубине поля и отдал шикарный пас в правую часть штрафной соперника, Страуд игровой снаряд обработал, а затем идеально пробил в дальний верхний угол!

15' Редондо по центру протащил игровой снаряд, добрался до штрафной соперника, а затем выполнил абсолютно непонятный пас на партнёра. Кампана такой задумки партнёра не понял, и сфера прикатилась к голкиперу.

14' МОМЕНТ! Пирани по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал передачу вперёд, Бентеке без помех пробил с 10 метров, но попал точно в руки Коллендеру!

13' Пирани зацепился за мяч перед штрафной соперника, вот только прозвучал свисток арбитра. В положение вне игры забрался футболист хозяев, что не скрылось от глаз лайнсмена.

12' Бартлетт со своей половины поля выполнил перевод на левый край, Педру Сантуш здорово открылся, однако обработать очень непростую передачу не сумел.

11' Пирани по центру пытался начать быструю атаку своей команды, вот только против него оказалось сразу несколько соперников, которые спокойно остановили прорыв футболиста "Ди Си Юнайтед",