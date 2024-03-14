Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
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История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
2.33
Среднее время на гол
51
38
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
48
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|3
|1
|Флетчер Кристиан
|1
|0.33
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.33
|Эррера Аарон
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Conner Antley
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3
|0.75
|Суарес Луис
|2
|0.5
|Тейлор Роберт
|2
|0.5
|Альба Жорди
|1
|0.25
|Гомес Диего
|1
|0.25
|Кампана Леонардо
|1
|0.25
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Педру
|2
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Эррера Аарон
|2
|0
|Страуд Джаред
|2
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Диего
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Грессель Юлиан
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
|Авилес Томас
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
7
Ди Си Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2
Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1
Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
31
12
13
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|3
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|2
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|2
Прогнозы на матч Ди Си Юнайтед - Интер Майами
Исход игры
Ди Си Юнайтед
11.4% (4)
Ничья
17.1% (6)
Интер Майами
71.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (22)
Меньше
31.25% (10)
Обе команды забьют
Да
81.25% (26)
Нет
18.75% (6)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
42.9% (15)
1:1 Ничья
11.4% (4)
2:1 Ди Си Юнайтед
8.6% (3)
0:1 Интер Майами
8.6% (3)
2:2 Ничья
5.7% (2)
1:3 Интер Майами
5.7% (2)
0:2 Интер Майами
5.7% (2)
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