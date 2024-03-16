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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Эксельсиор
1:0
Второй тайм: 61'
Валвейк
0'
1:0
28' Гол
Хореман Сибе

Ход матча

28'
Хореман Сибе
(Дриауех Каухайб)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 184 Количество передач 226
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эксельсиор
Ничья
Валвейк
3.45
4.27
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7.04
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Все Коэффициенты
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
22
Бенита
Мимеирхель
33
Бас
Юлиан
15
Науйокс
Ноа
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
10
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
23
Дёйвестейн
Лансе
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
19
Маргарет
Рихонелл
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
9
Мин
Давид
Эксельсиор
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Валвейк

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:2
Э
0:0
Э
5:2
ПДПОЗВЭ
1:1
ПДПОЗВЭ
2:1
ТМК
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:0
ЭГГД
1:1
ЭГГД
1:2
ВД(GD
0:5
ВД(GD
1:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 0.27
Аграфиотис Николас 5 0.19
Дриауех Каухайб 4 0.15
Лампру Лазарос 3 0.12
Хореман Сибе 3 0.12
Удденес Оскар 3 0.12
Бас Юлиан 2 0.08
Оморова Ричи 2 0.08
Дёйвестейн Лансе 2 0.08
Санчес-Фернандес Деренсили 2 0.08
Загре Артур 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Ньивпорт Свен 1 0.04
Пири Кик 1 0.04
Виделль Каспер 1 0.04
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 (4) 0.31
Укили Яссин 6 0.23
Мин Давид 4 (1) 0.15
Стеванович Филип 2 0.08
Маргарет Рихонелл 1 0.04
Клеонизе Денильо 1 0.04
Локеза Крис 1 0.04
Нимейер Рёвен 1 0.04
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Ван ден Бёйс Дарио 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 5 1
Бас Юлиан 6 0
Лампру Лазарос 3 1
Хореман Сибе 4 0
Дриауех Каухайб 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Удденес Оскар 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Оморова Ричи 1 0
Siem de Moes 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 7 0
Укили Яссин 5 0
Румерату Годфрид 3 1
Крамер Михил 4 0
Вассен Этьенн 2 1
Леливелд Юлиан 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Локеза Крис 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

12
3
Эксельсиор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Валвейк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

27
16

Упущенные победы

10
11
Эксельсиор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Валвейк
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

28
17

Упущенные победы

22
14

Голы по времени матча

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 20
0
0%
2
29%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
29%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Пропущено

21
21
5 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
6
29%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
8
38%
3
14%
61-75
4
19%
7
33%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
4
19%
1
6%
1-15
4
19%
4
25%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
5
24%
3
19%
76-90

Пропущено

35
21
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
14%
0
0%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
6
17%
4
19%
31-45
7
20%
7
33%
46-60
7
20%
2
10%
61-75
5
14%
6
29%
76-90

Забито

38
23
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 11
4
11%
3
13%
1-15
8
21%
4
17%
16-30
4
11%
5
22%
31-45
4
11%
5
22%
46-60
9
24%
2
9%
61-75
9
24%
4
17%
76-90

Пропущено

56
42
21 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
9
16%
1
2%
1-15
6
11%
8
19%
16-30
6
11%
7
17%
31-45
11
20%
8
19%
46-60
15
27%
5
12%
61-75
9
16%
13
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2
Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0
Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1

Результаты матчей

Эксельсиор
Валвейк

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 40%
1
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
6
1.5
5
8
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
7
7
6
1.5
2
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
15
10
13
12
1.5
7
18
3
22
2.5
1
24
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 25 18 5 2 66 - 19 59
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 25 13 7 5 50 - 25 46
5.
Аякс
 Заявка 25 11 7 7 58 - 50 40
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 25 10 9 6 52 - 40 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 26 10 7 9 38 - 35 37
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 26 9 7 10 33 - 44 34
9.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
10.
Херенвен
 Заявка 25 9 4 12 40 - 46 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 26 7 9 10 25 - 42 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 26 5 9 12 39 - 56 24
16.
Валвейк
 0:1 Заявка 26 6 3 17 25 - 46 21
17.
Витесс
 0:0 Заявка 26 4 5 17 20 - 52 17
18.
Волендам
 Заявка 25 3 5 17 26 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
11.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
12.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 13 3 6 4 18 - 21 15
13.
Валвейк
 0:1 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
14.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
15.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 0:0 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
18.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 13 4 4 5 12 - 21 16
10.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 0:0 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
17.
Валвейк
 0:1 Заявка 13 2 1 10 7 - 22 7
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 23 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
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Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
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