Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Эксельсиор имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хорошую попытку сделал Мин Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Санчес-Фернандес Деренсили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Назначен штрафной. Пострадал Кензо Гудмийн, его свалил Нимейер Рёвен

40' Удар от ворот произведет Валвейк

40' Дриауех Каухайб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Нимейер Рёвен из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Маргарет Рихонелл из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Г О О О О О О Л - Хореман Сибе из команды Эксельсиор с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

28' Дриауех Каухайб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Ньивпорт Свен нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

27' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Валвейк

26' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор подал угловой слева.

26' Кензо Гудмийн нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Хорошую попытку сделал Маргарет Рихонелл . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Мин Давид нанес удар головой, но Стейн ван Гассел спокойно отбил мяч.

24' Нимейер Рёвен из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хорошую попытку сделал Мин Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Локеза Крис из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Ньивпорт Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Нимейер Рёвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Эксельсиор

18' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Эксельсиор

16' Маргарет Рихонелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Укили Яссин из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Дриауех Каухайб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Санчес-Фернандес Деренсили завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

15' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Эксельсиор

9' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бенита Мимеирхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Валвейк

1' Бенита Мимеирхель не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эксельсиор начинает с центра поля