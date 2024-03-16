Тур: 26. Стадион: Ван Донге и Де Роо. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
1:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
28'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
184 Количество передач 226
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бас
Юлиан
15
Науйокс
Ноа
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
История личных встреч
Эксельсиор
Валвейк
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7
|0.27
|Аграфиотис Николас
|5
|0.19
|Дриауех Каухайб
|4
|0.15
|Лампру Лазарос
|3
|0.12
|Хореман Сибе
|3
|0.12
|Удденес Оскар
|3
|0.12
|Бас Юлиан
|2
|0.08
|Оморова Ричи
|2
|0.08
|Дёйвестейн Лансе
|2
|0.08
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.08
|Загре Артур
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Ньивпорт Свен
|1
|0.04
|Пири Кик
|1
|0.04
|Виделль Каспер
|1
|0.04
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|8 (4)
|0.31
|Укили Яссин
|6
|0.23
|Мин Давид
|4 (1)
|0.15
|Стеванович Филип
|2
|0.08
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.04
|Клеонизе Денильо
|1
|0.04
|Локеза Крис
|1
|0.04
|Нимейер Рёвен
|1
|0.04
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|5
|1
|Бас Юлиан
|6
|0
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Хореман Сибе
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
|Siem de Moes
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|7
|0
|Укили Яссин
|5
|0
|Румерату Годфрид
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Вассен Этьенн
|2
|1
|Леливелд Юлиан
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Локеза Крис
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
12
3
Эксельсиор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Валвейк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
27
16
Упущенные победы
10
11
Эксельсиор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Валвейк
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
28
17
Упущенные победы
22
14
Голы по времени матча
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 20
0
0%
2
29%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
29%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Пропущено
21
21
5 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
6
29%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
8
38%
3
14%
61-75
4
19%
7
33%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
4
19%
1
6%
1-15
4
19%
4
25%
16-30
2
10%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
5
24%
3
19%
76-90
Пропущено
35
21
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
14%
0
0%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
6
17%
4
19%
31-45
7
20%
7
33%
46-60
7
20%
2
10%
61-75
5
14%
6
29%
76-90
Забито
38
23
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 11
4
11%
3
13%
1-15
8
21%
4
17%
16-30
4
11%
5
22%
31-45
4
11%
5
22%
46-60
9
24%
2
9%
61-75
9
24%
4
17%
76-90
Пропущено
56
42
21 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
9
16%
1
2%
1-15
6
11%
8
19%
16-30
6
11%
7
17%
31-45
11
20%
8
19%
46-60
15
27%
5
12%
61-75
9
16%
13
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2
Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0
Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1 Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1
Результаты матчей
Эксельсиор
Валвейк
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 40%
1
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
66
58
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
57
76
210
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
1510
1312
718
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|66 - 19
|59
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|50 - 25
|46
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|58 - 50
|40
|6.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|52 - 40
|39
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 35
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 44
|34
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|40 - 46
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|0:0 Заявка
|26
|7
|9
|10
|25 - 42
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|1:0 Заявка
|26
|5
|9
|12
|39 - 56
|24
|16.
|0:1 Заявка
|26
|6
|3
|17
|25 - 46
|21
|17.
|0:0 Заявка
|26
|4
|5
|17
|20 - 52
|17
|18.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|26 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|12.
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 21
|15
|13.
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 18
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 21
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|1:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|17.
|0:1 Заявка
|13
|2
|1
|10
|7 - 22
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|23 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5