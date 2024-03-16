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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Лугано
1:0
Первый тайм: 45+'
Ивердон
0'
17' Желтая карточка
Эль-Вафи Айман
35' Желтая карточка
Каменович Димитрие
1:0
37' Гол
Махмуд Хадж

Ход матча

17'
Эль-Вафи Айман
 
35'
 
Каменович Димитрие
37'
Махмуд Хадж
(Бислими Уран)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Ивердон
1.60
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Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
4
Крешник
Хайризи
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
9
Аке
Марли
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
10
Корнесс
Доминик
3
Каменович
Димитрие
11
Оморуйи
Кевин
81
Махиус
Аймен
Лугано
4-3-3
Ивердон
3-5-2

История личных встреч

Лугано
Ивердон

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:5
С
6:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.75
2.4

Среднее время на гол

32
37

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 11 (1) 0.39
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.21
Бислими Уран 5 0.18
Штеффен Ренато 4 0.14
Махмуд Хадж 4 0.14
Саббатини Хонатан 3 0.11
Киминьяни Янис 3 0.11
Хайдари Альбиан 2 0.07
Крешник Хайризи 2 0.07
Боттани Маттиа 1 0.04
Мацек Роман 1 0.04
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Эспиноса Джон 1 0.04
Маркеш Мартим 1 0.04
Эль-Вафи Айман 1 0.04
Гргич Анто 0 0
Маю Хишам 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 8 0.29
Ташар Варол 6 0.21
Махиус Аймен 6 (1) 0.21
Сеспедес Борис 4 (1) 0.14
Evans Maurin 3 0.11
Сотье Антони 2 0.07
Лунгой Кристофер 2 0.07
William Le Pogam 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Тижани Мохамед 1 0.04
Аке Марли 1 0.04
Клепач Михаель 1 0.04
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Каменович Димитрие 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саббатини Хонатан 6 0
Хайдари Альбиан 6 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Гргич Анто 3 1
Мацек Роман 4 0
Валенсуэла Мильтон 4 0
Маю Хишам 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Эль-Вафи Айман 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 7 1
Тижани Мохамед 5 1
Ташар Варол 6 0
Дель Фабро Дарио 4 1
Гуннарссон Никлас 3 1
Махиус Аймен 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Сотье Антони 3 0
Lizeiro 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
William Le Pogam 2 0
Родригес Мауро 2 0
Аке Марли 2 0
Каменович Димитрие 0 1
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Маркеш Криштиан 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Лугано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ивердон
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
10
Лугано
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Ивердон
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

22
25
Лугано
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Ивердон
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
15% (4)
30% (8)
56% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

29
35

Голы по времени матча

Забито

20
12
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
0
0%
2
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
3
15%
4
33%
46-60
5
25%
2
17%
61-75
5
25%
2
17%
76-90

Пропущено

18
30
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
4
22%
2
7%
1-15
2
11%
11
37%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
4
22%
1
3%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
3
17%
7
23%
76-90

Забито

28
25
7 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
4
14%
6
24%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
5
18%
4
16%
46-60
8
29%
2
8%
61-75
8
29%
8
32%
76-90

Пропущено

24
23
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
6
25%
4
17%
61-75
8
33%
6
26%
76-90

Забито

48
37
14 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
4
8%
8
22%
1-15
3
6%
3
8%
16-30
7
15%
4
11%
31-45
8
17%
8
22%
46-60
13
27%
4
11%
61-75
13
27%
10
27%
76-90

Пропущено

42
53
18 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 25
6
14%
4
8%
1-15
6
14%
15
28%
16-30
6
14%
9
17%
31-45
5
12%
4
8%
46-60
8
19%
8
15%
61-75
11
26%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0
Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5
Ивердон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1
Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Лугано
Ивердон

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
2:3
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лугано
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
9
5
2
11
2.5
4
10
1
12
3.5
1
13
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
1
12
5
9
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
21
6
13
14
1.5
10
17
7
20
2.5
4
23
3
24
3.5
1
26
2
25
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 6 5 56 - 25 54
2.
Серветт
 27 15 8 4 48 - 30 53
3.
Лугано
 1:0 28 14 4 10 50 - 41 46
4.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
5.
Санкт-Галлен
 28 12 5 11 41 - 37 41
6.
Винтертур
 28 11 8 9 50 - 52 41
7.
Люцерн
 27 11 4 12 34 - 38 37
8.
Ивердон
 0:1 28 9 6 13 36 - 55 33
9.
Базель
 28 9 5 14 34 - 45 32
10.
Грасcхоппер
 28 8 6 14 33 - 36 30
11.
Лозанна
 27 7 8 12 36 - 43 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 27 4 7 16 28 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 0:1 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 1:0 14 7 3 4 22 - 17 24
9.
Грасcхоппер
 14 6 3 5 23 - 16 21
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 14 5 3 6 17 - 17 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 6 6 15 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 1:0 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
9.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 0:1 14 1 3 10 11 - 32 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 10
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 9
Янг Бойз Али Мохамед 11
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Ивердон
1.60
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