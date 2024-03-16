Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:1
Конец матча
0'
1:0
11' ПенальтиРуидиас Рауль
12' Желтая карточкаСтеффен Закари
42' Желтая карточкаТоло Нуху
48' Желтая карточкаАтенсио Джошуа
57' Красная карточкаАтенсио Джошуа
1:0
68' Не забитый пенальтиМихайлович Джордже
86' Желтая карточкаЛейва Дэнни
1:1
88' ГолКабрал Кевин
90' Желтая карточкаКабрал Кевин
90'+10
Ход матча
11'
1:0
12'
42'
48'
57'
68'
86'
88'
90'
18
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
64
Бомбито
Мойс
23
Бассетт
Коул
77
Япи
Даррен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Cody Baker
-
-
99 Dylan Teves
-
29 Jacob Castro
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam Beaudry
-
-
-
Главный тренер: Chris Armas
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
36 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
24 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
47.2%
36.1%
16.7%
17 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
36.1%
19.5%
16 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
2.22
1.44
Среднее время на гол
40
62
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.39
0.61
Среднее время на гол
64
147
Всего голов
65
37
Голов в среднем за матч
1.81
1.03
Тотал матчей
2.5
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
49
87
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|1 (1)
|0.33
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.33
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|1
|0.25
|Кабрал Кевин
|1
|0.25
|Харрис Кельвин
|1
|0.25
|Наварро Рафа
|1 (1)
|0.25
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Михайлович Джордже
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Толо Нуху
|2
|0
|Моррис Джордан
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стеффен Закари
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
|Бомбито Мойс
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2
Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|3 (1)
|ФК Монреаль
|Коккаро Матиас
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|3
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|3