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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:1
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
11' Пенальти
Руидиас Рауль
12' Желтая карточка
Стеффен Закари
42' Желтая карточка
Толо Нуху
48' Желтая карточка
Атенсио Джошуа
57' Красная карточка
Атенсио Джошуа
1:0
68' Не забитый пенальти
Михайлович Джордже
86' Желтая карточка
Лейва Дэнни
1:1
88' Гол
Кабрал Кевин
90' Желтая карточка
Кабрал Кевин
90'+10
26
Andrew
Thomas
16
Рольдан
Александер
3
Арреага
Хавьер
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
8
Атенсио
Джошуа
18
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
18
Ларраз
Оливер
23
Бассетт
Коул
11
Фернандес
Омир
10
Михайлович
Джордже
77
Япи
Даррен
9
Наварро
Рафа
Сиэтл Саундерс
4-4-2
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

36 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
24 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

47.2%
36.1%
16.7%
17 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
36.1%
19.5%
16 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
4:0
М
1:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
1:3
М
1:4
М
1:0
М
4:1
М
2:0
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

2.22
1.44

Среднее время на гол

40
62

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.39
0.61

Среднее время на гол

64
147

Всего голов

65
37

Голов в среднем за матч

1.81
1.03

Тотал матчей

2.5
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

49
87

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 1 (1) 0.33
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.33
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 1 0.25
Кабрал Кевин 1 0.25
Харрис Кельвин 1 0.25
Наварро Рафа 1 (1) 0.25
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Михайлович Джордже 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атенсио Джошуа 1 1
Толо Нуху 2 0
Моррис Джордан 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стеффен Закари 1 0
Махсо Андреас 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Япи Даррен 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0
Бомбито Мойс 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Сиэтл Саундерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2
Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Миннесота Юнайтед
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
6.
Ванкувер Уайткэпс
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Лос-Анджелес
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Остин
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 2 - 7 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
2.
Коламбус Крю
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Торонто
 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
10.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Нэшвилл
 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Нью-Йорк Сити
 3 0 0 3 1 - 5 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Остин
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Нэшвилл
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
4.
Ванкувер Уайткэпс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Портленд Тимберс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Лос-Анджелес
 1 0 0 1 0 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Шарлотт
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
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Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 3
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 3
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