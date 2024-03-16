Тур: 11.
1:0
Второй тайм: 89'
0'
1:0
6' ГолФеррейра Кристиан I
32' Желтая карточкаFranco Paredes
73' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
81' Желтая карточкаDiego Calcaterra
84' Желтая карточкаБарейро Адам
Ход матча
6'
32'
81'
84'
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Diego Herazo
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
16 Juan Guasone
-
-
20 Maico Quiroz
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Сармьенто
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|5
|0.5
|Феррейра Кристиан I
|2
|0.2
|Diego Herazo
|1
|0.1
|Гиай Агустин
|0
|0
|Барриос Кристиан
|0
|0
|Ivan Leguizamon
|0
|0
|Ирала Элиан
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|2
|0.18
|Gabriel Diaz
|1
|0.09
|Маури Хосе
|1
|0.09
|Sergio Quiroga
|1
|0.09
|Joaquin Gho
|1
|0.09
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.09
|Годой Фернандо
|1
|0.09
|Agustin Molina
|1
|0.09
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Моралес Иван
|0
|0
|Yair Arismendi
|0
|0
|Manuel Monaco
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|5
|0
|Ирала Элиан
|3
|1
|Инсаурральде Мануэль
|3
|0
|Гиай Агустин
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Романа Джохан
|2
|0
|Барриос Кристиан
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Маури Хосе
|4
|0
|Diego Calcaterra
|4
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Gabriel Diaz
|2
|0
|Franco Paredes
|2
|0
|Alfredo Amarilla
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
3
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сармьенто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1
Сармьенто
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сармьенто - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1
Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Сармьенто
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
27
28
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|2.
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|11 - 11
|18
|5.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|14 - 9
|14
|9.
|1:0
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|5 - 11
|12
|11.
|10
|2
|3
|5
|7 - 10
|9
|12.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|13 - 14
|8
|14.
|10
|1
|2
|7
|5 - 16
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|4.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|1:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|5