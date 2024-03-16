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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Витесс
0:0
Первый тайм: 18'
Алмере Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Алмере Сити
3.35
3.30
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3.50
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Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
14
Ааронсон
Пакстен
21
Тилеманс
Матейс
17
Козловски
Кацпер
28
Anis
Hadj
Moussa
35
Мердинк
Мекс
7
Бутра
Амин
18
Радлингер
Самуэль
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
2
Флоранюс
Шерел
22
Барбе
Тео
19
Катлайн
Йоанн
28
Ресинк
Стейе
15
Копмейнерс
Пер
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
9
Робине
Тома
17
Хансен
Корнелиус
Витесс
4-3-3
Алмере Сити
3-4-1-2

История личных встреч

Витесс
Алмере Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.15
Манхуф Миллион 4 0.15
Бутра Амин 2 0.08
Ааронсон Пакстен 2 0.08
Козловски Кацпер 1 0.04
Исима-Мирен Николя 1 0.04
Пинту Мика 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Ороз Алоис 1 0.04
Тилеманс Матейс 1 0.04
Де Регт Гиан 1 0.04
Аркус Карлан 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
Anis Hadj Moussa 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 9 (3) 0.35
Катлайн Йоанн 3 0.12
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.08
Якобс Йоей 2 0.08
Китала Янн 2 0.08
Дёйвестейн Лансе 1 0.04
Ван ла Парра Райив 1 0.04
Мбе Со Лоик 1 0.04
Хансен Корнелиус 1 0.04
Ресинк Стейе 1 0.04
Пост Данни 1 0.04
Пенья Альваро 1 0.04
Копмейнерс Пер 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Мёленстен Мелле 4 1
Хендрикс Рамон 5 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Аркус Карлан 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Якобс Йоей 6 0
Копмейнерс Пер 6 0
Флоранюс Шерел 5 0
Ресинк Стейе 5 0
Робине Тома 3 1
Пенья Альваро 3 0
Барбе Тео 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Китала Янн 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0

Результаты матчей

Витесс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
7
Витесс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

30
17

Упущенные победы

7
10
Витесс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Алмере Сити
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
29%
3
23%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
11%
4
20%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
16%
6
30%
61-75
6
32%
4
20%
76-90

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
5
42%
76-90

Пропущено

33
22
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
6
18%
3
14%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
4
12%
1
5%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
4
12%
7
32%
61-75
7
21%
8
36%
76-90

Забито

20
25
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
11 Не забивали 9
3
15%
4
16%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
7
35%
9
36%
76-90

Пропущено

52
42
24 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 16
8
15%
7
17%
1-15
9
17%
4
10%
16-30
7
13%
3
7%
31-45
8
15%
3
7%
46-60
7
13%
13
31%
61-75
13
25%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2
Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0

Результаты матчей

Витесс
Алмере Сити

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:2
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Витесс
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
6
1
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
3
9
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
16
9
5
20
1.5
6
19
1
24
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 25 18 5 2 66 - 19 59
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 25 13 7 5 50 - 25 46
5.
Аякс
 Заявка 25 11 7 7 58 - 50 40
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 25 10 9 6 52 - 40 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 26 10 7 9 38 - 35 37
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 26 9 7 10 33 - 44 34
9.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
10.
Херенвен
 Заявка 25 9 4 12 40 - 46 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 26 7 9 10 25 - 42 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 26 5 9 12 39 - 56 24
16.
Валвейк
 0:1 Заявка 26 6 3 17 25 - 46 21
17.
Витесс
 0:0 Заявка 26 4 5 17 20 - 52 17
18.
Волендам
 Заявка 25 3 5 17 26 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
11.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
12.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 13 3 6 4 18 - 21 15
13.
Валвейк
 0:1 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
14.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
15.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 0:0 Заявка 13 1 5 7 8 - 18 8
18.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 13 4 4 5 12 - 21 16
10.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 0:0 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 1:0 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
17.
Валвейк
 0:1 Заявка 13 2 1 10 7 - 22 7
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 23 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Anis Hadj Moussa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 18'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 18'
    Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Хендрикс Рамон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Алмере Сити
  • 17'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 17'
    Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Витесс
    Ничья
    Алмере Сити
    3.35
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