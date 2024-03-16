Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Г О О О О Л - Anis Hadj Moussa забивает с левой ноги!

ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Anis Hadj Moussa и попал в перекладину!

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Катлайн Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Катлайн Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Судья подбегает и показывает Ааронсон Пакстен из команды Витесс отложенную желтую карточку за фол.

82' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Радлингер Самуэль взял и забрал мяч на выходе

79' Ян Китала получил легкую травму, и его заменил Ван Дайвен Джейсон

78' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Матч возобновлен

77' Ян Китала на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Хорошую попытку сделал Anis Hadj Moussa. Удар в створ, но вратарь начеку

73' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Мердинк Мекс нанес удар головой, но Самуэль Радлингер спокойно отбил мяч.

73' Anis Hadj Moussa из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Пеер Копмейнерс задерживает мяч рукой

72' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Витесс

70' Ян Китала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Козловски Кацпер из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

67' Йоей Якобс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Йоей Якобс наказан за толчок Хендрикс Рамон

64' Аркус Карлан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Барбе Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ян Китала нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

62' Матч возобновлен

61' Мердинк Мекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Ян Китала из команды Алмере Сити получает желтую после опасной игры.

58' Пеер Копмейнерс бьет со штрафного в створ, но Элой Рум держит все под контролем

58' Матч возобновлен

58' Флоранюс Шерел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Anis Hadj Moussa совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Йоей Якобс ослабляет давление, выбив мяч.

54' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Витесс

51' Ян Китала нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Акуджоби Хамди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Робине Тома нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

49' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Хансен Корнелиус уходит с поля и его заменяет Ян Китала