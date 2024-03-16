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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 19043 Главный судья: Бланк Эрвин
Витесс
1:1
Конец матча
Алмере Сити
0'
0:1
19' Гол
Хансен Корнелиус
32' Желтая карточка
Робине Тома
45' Желтая карточка
Ван Брюген Дамиан
56' Желтая карточка
Anis Hadj Moussa
58' Желтая карточка
Китала Янн
64' Желтая карточка
Аркус Карлан
83' Желтая карточка
Ааронсон Пакстен
1:1
87' Гол
Anis Hadj Moussa
90'+7

Ход матча

19'
0:1
Хансен Корнелиус
(Копмейнерс Пер)
32'
 
Робине Тома
45'
 
Ван Брюген Дамиан
46'
 
Акуджоби Хамди
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
46'
 
Китала Янн
Хансен Корнелиус
46'
Ван Гинкел Марко
Бутра Амин
 
56'
Anis Hadj Moussa
 
58'
 
Китала Янн
64'
Аркус Карлан
 
76'
Бёйтинк Томас
Пинту Мика
 
79'
 
Ван Дайвен Джейсон
Китала Янн
79'
 
Налич Ади
Робине Тома
83'
Ааронсон Пакстен
 
84'
Ороз Алоис
Мердинк Мекс
 
85'
 
Ван ла Парра Райив
Катлайн Йоанн
87'
Anis Hadj Moussa
(Тилеманс Матейс)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 509 Количество передач 267
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
14
Ааронсон
Пакстен
21
Тилеманс
Матейс
17
Козловски
Кацпер
28
Anis
Hadj
Moussa
35
Мердинк
Мекс
7
Бутра
Амин
18
Радлингер
Самуэль
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
2
Флоранюс
Шерел
22
Барбе
Тео
19
Катлайн
Йоанн
28
Ресинк
Стейе
15
Копмейнерс
Пер
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
9
Робине
Тома
17
Хансен
Корнелиус
Витесс
4-3-3
Алмере Сити
3-4-1-2

История личных встреч

Витесс
Алмере Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.15
Манхуф Миллион 4 0.15
Бутра Амин 2 0.08
Ааронсон Пакстен 2 0.08
Козловски Кацпер 1 0.04
Исима-Мирен Николя 1 0.04
Пинту Мика 1 0.04
Тилеманс Матейс 1 0.04
Anis Hadj Moussa 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Ороз Алоис 1 0.04
Де Регт Гиан 1 0.04
Аркус Карлан 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 9 (3) 0.35
Катлайн Йоанн 3 0.12
Хансен Корнелиус 2 0.08
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.08
Якобс Йоей 2 0.08
Китала Янн 2 0.08
Дёйвестейн Лансе 1 0.04
Ван ла Парра Райив 1 0.04
Мбе Со Лоик 1 0.04
Ресинк Стейе 1 0.04
Пост Данни 1 0.04
Пенья Альваро 1 0.04
Копмейнерс Пер 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Мёленстен Мелле 4 1
Хендрикс Рамон 5 0
Аркус Карлан 4 0
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Anis Hadj Moussa 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 6 1
Якобс Йоей 6 0
Копмейнерс Пер 6 0
Робине Тома 4 1
Флоранюс Шерел 5 0
Ресинк Стейе 5 0
Пенья Альваро 3 0
Барбе Тео 3 0
Китала Янн 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0

Результаты матчей

Витесс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
8
Витесс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

30
17

Упущенные победы

7
10
Витесс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Алмере Сити
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
25%
3
21%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
4
19%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
6
30%
5
24%
76-90

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
5
42%
76-90

Пропущено

33
22
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
6
18%
3
14%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
4
12%
1
5%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
4
12%
7
32%
61-75
7
21%
8
36%
76-90

Забито

21
26
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
3
14%
4
15%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
8
38%
9
35%
76-90

Пропущено

53
43
25 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 17
8
15%
7
16%
1-15
10
19%
4
9%
16-30
7
13%
3
7%
31-45
8
15%
3
7%
46-60
7
13%
13
30%
61-75
13
25%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2
Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0

Результаты матчей

Витесс
Алмере Сити

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Витесс
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
1
12
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
17
9
5
21
1.5
6
20
1
25
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 25 18 5 2 66 - 19 59
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 25 13 7 5 50 - 25 46
5.
Аякс
 Заявка 25 11 7 7 58 - 50 40
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 25 10 9 6 52 - 40 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 26 10 7 9 38 - 35 37
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 26 9 7 10 33 - 44 34
9.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
10.
Херенвен
 Заявка 25 9 4 12 40 - 46 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 26 7 7 12 34 - 47 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 26 6 4 16 26 - 46 22
16.
Эксельсиор
 Заявка 26 4 10 12 39 - 57 22
17.
Витесс
 Заявка 26 4 5 17 21 - 53 17
18.
Волендам
 Заявка 25 3 5 17 26 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
11.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
7.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
10.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 23 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 19043 болельщиков
  • 97'
    Команда Витесс сравняла счет.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Витесс: 67%, Алмере Сити: 33%.
  • 97'
    Хендрикс Рамон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Исима-Мирен Николя из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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