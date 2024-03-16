Тур: 26. Стадион: Гелредом. Зрители: 19043 Главный судья: Бланк Эрвин
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолХансен Корнелиус
32' Желтая карточкаРобине Тома
45' Желтая карточкаВан Брюген Дамиан
56' Желтая карточкаAnis Hadj Moussa
58' Желтая карточкаКитала Янн
64' Желтая карточкаАркус Карлан
83' Желтая карточкаАаронсон Пакстен
1:1
87' ГолAnis Hadj Moussa
90'+7
Ход матча
19'
32'
56'
58'
64'
79'
83'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
509 Количество передач 267
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
35
Мердинк
Мекс
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Де Регт ГианНападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Этемади АгилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
-
16 Налич АдиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Алмере Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.15
|Манхуф Миллион
|4
|0.15
|Бутра Амин
|2
|0.08
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.08
|Козловски Кацпер
|1
|0.04
|Исима-Мирен Николя
|1
|0.04
|Пинту Мика
|1
|0.04
|Тилеманс Матейс
|1
|0.04
|Anis Hadj Moussa
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|1
|0.04
|Ороз Алоис
|1
|0.04
|Де Регт Гиан
|1
|0.04
|Аркус Карлан
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|9 (3)
|0.35
|Катлайн Йоанн
|3
|0.12
|Хансен Корнелиус
|2
|0.08
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.08
|Якобс Йоей
|2
|0.08
|Китала Янн
|2
|0.08
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0.04
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.04
|Мбе Со Лоик
|1
|0.04
|Ресинк Стейе
|1
|0.04
|Пост Данни
|1
|0.04
|Пенья Альваро
|1
|0.04
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|4
|1
|Хендрикс Рамон
|5
|0
|Аркус Карлан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Де Регт Гиан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
|Anis Hadj Moussa
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|6
|1
|Якобс Йоей
|6
|0
|Копмейнерс Пер
|6
|0
|Робине Тома
|4
|1
|Флоранюс Шерел
|5
|0
|Ресинк Стейе
|5
|0
|Пенья Альваро
|3
|0
|Барбе Тео
|3
|0
|Китала Янн
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
|Ван Дайвен Джейсон
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
8
Витесс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
30
17
Упущенные победы
7
10
Витесс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Алмере Сити
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
25%
3
21%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
4
19%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
6
30%
5
24%
76-90
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
5
42%
76-90
Пропущено
33
22
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
6
18%
3
14%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
4
12%
1
5%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
4
12%
7
32%
61-75
7
21%
8
36%
76-90
Забито
21
26
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
3
14%
4
15%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
8
38%
9
35%
76-90
Пропущено
53
43
25 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 17
8
15%
7
16%
1-15
10
19%
4
9%
16-30
7
13%
3
7%
31-45
8
15%
3
7%
46-60
7
13%
13
30%
61-75
13
25%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Валвейк - Витесс 3:1 Витесс - Твенте 1:2 Спортинг Каскейдс - Витесс 2:0 Эксельсиор - Витесс 1:2
Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Волендам 1:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0
Результаты матчей
Витесс
Алмере Сити
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Витесс
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
49
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
179
521
620
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|66 - 19
|59
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|50 - 25
|46
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|58 - 50
|40
|6.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|52 - 40
|39
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 35
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 44
|34
|9.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|40 - 46
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 46
|22
|16.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|39 - 57
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|21 - 53
|17
|18.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|26 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|23 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5