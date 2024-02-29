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  4. Кубок 2023-2024
Фейеноорд
2:1
Конец матча
Гронинген
0'
0:1
31' Гол
Дуарте Ларос
34' Желтая карточка
Стенгс Келвин
37' Желтая карточка
Бакуна Леандро
1:1
61' Гол
Ганцко Давид
2:1
83' Гол
Лингр Ондржей
84' Желтая карточка
Лингр Ондржей
90' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
90' Желтая карточка
Эмеран Ноа
90'+10

Ход матча

31'
0:1
Дуарте Ларос
34'
Стенгс Келвин
 
37'
 
Бакуна Леандро
46'
Иванушец Лука
Пайшао Игор
 
46'
Ниукоп Барт
Лопес Маркос
 
61'
Ганцко Давид
(Стенгс Келвин)
1:1
78'
 
Баккер Ник
Дубвик Исак
80'
Лингр Ондржей
Уэда Аясэ
 
81'
Зерруки Рамиз
Тимбер Квинтен
 
83'
Лингр Ондржей
(Иванушец Лука)
2:1
84'
Лингр Ондржей
 
86'
 
Rui Mendes
Thom van Bergen
86'
 
Эмеран Ноа
Luciano Valente
90'
 
Пеерсман Марвин
90'
 
Fofin Turay
Дуарте Ларос
90'
 
Kristian Lien
Бакуна Леандро
90'
Миламбо Антони
Стенгс Келвин
 
90'
 
Эмеран Ноа

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
3
Белен
Томас
15
Лопес
Маркос
10
Стенгс
Келвин
8
Тимбер
Квинтен
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
9
Уэда
Аясэ
14
Пайшао
Игор
21
Юрьюс
Хидде
8
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
18
Дубвик
Исак
14
Jorg
Schreuders
7
Хове
Йохан
6
Дуарте
Ларос
40
Luciano
Valente
25
Thom
van
Bergen
29
Постема
Романо
Фейеноорд
4-3-3
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

Фейеноорд
Гронинген

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

32 матча

53.1%
31.3%
15.6%
17 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.1%
28.1%
18.8%
17 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:5
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
6:0
Э
5:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
3:1

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.94
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.44

Среднее время на гол

62
205

Всего голов

54
31

Голов в среднем за матч

1.69
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

53
92

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгс Келвин 1 0.25
Ганцко Давид 1 0.25
Лингр Ондржей 1 0.25
Ниукоп Барт 1 0.25
Гертрейда Лютсхарел 1 0.25
Тимбер Квинтен 1 0.25
Пайшао Игор 1 0.25
Иванушец Лука 0 0
Хартман Квилиндси 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постема Романо 3 (1) 0.6
Дуарте Ларос 2 0.4
Luciano Valente 1 0.2
Пеерсман Марвин 1 0.2
Thom van Bergen 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Лингр Ондржей 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Виффер Матс 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Эмеран Ноа 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гронинген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1
Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Гронинген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гронинген - Хелмонд Спорт 0:0 Эйндховен - Гронинген 0:3 Гронинген - Осс 3:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0
Дордрехт - Гронинген 1:0 Гронинген - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Аякс-2 - Гронинген 0:1 Эксельсиор - Гронинген 0:2 Бохум - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт-2 2:1 Виллем II - Гронинген 1:3 Маастрихт - Гронинген 1:1 Гронинген - Телстар 2:0 Гронинген - ВВВ-Венло 2:1 Йонг АЗ Алкмаар - Гронинген 0:5 Гронинген - Эйндховен 2:1 Рода - Гронинген 0:0 Гронинген - Дордрехт 2:2 Рейнсбургс Бойз - Гронинген 0:1 Камбюр - Гронинген 2:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Гронинген

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1/16 финала
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
2 Фейеноорд
1 Утрехт
3 ПСВ
1 Твенте
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1/8 финала
3 УСВ Геркулес
4 Камбюр
1 Витесс
0 Амстердамсхе
2 НЕК Неймеген
1 Гоу Эхед Иглс
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
1 Фейеноорд
0 ПСВ
7 АЗ Алкмаар
5 Квик Бойс
0 Эксельсиор
2 Гронинген
1 Алмере Сити
2 Фортуна Ситтард
1/4 финала
3 Камбюр
1 Витесс
3 НЕК Неймеген
0 АДО Ден Хааг
2 Фейеноорд
0 АЗ Алкмаар
4 Гронинген
3 Фортуна Ситтард
1/2 финала
1 Камбюр
2 НЕК Неймеген
2 Фейеноорд
1 Гронинген
Финал
НЕК Неймеген
Фейеноорд

Топ бомбардиров
Алмере Сити Хансен Корнелиус 5
Камбюр Milan Smit 5
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
НЕК Неймеген Огава Коки 4
Камбюр Робертс Улдрикис 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 2
Камбюр Брей Майкл 2
Витесс Ороз Алоис 2
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 2
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Бакуна Леандро получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Стенгс Келвин получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Г О О О О Л - Дуарте Ларос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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