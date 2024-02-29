0'
0:1
31' ГолДуарте Ларос
34' Желтая карточкаСтенгс Келвин
37' Желтая карточкаБакуна Леандро
1:1
61' ГолГанцко Давид
2:1
83' ГолЛингр Ондржей
84' Желтая карточкаЛингр Ондржей
90' Желтая карточкаПеерсман Марвин
90' Желтая карточкаЭмеран Ноа
90'+10
Ход матча
31'
0:1
34'
37'
61'
1:1
83'
2:1
84'
90'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
14
Пайшао
Игор
21
Юрьюс
Хидде
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Основной состав
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
-
22 Эмеран НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Слор КианНападающий
-
-
45 Dirk Baron
-
-
42 Fofin Turay
-
-
67 Sven Bouland
-
27 Rui Mendes
-
Главный тренер: Люккин Дик
История личных встреч
Фейеноорд
Гронинген
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
32 матча
53.1%
31.3%
15.6%
17 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.1%
28.1%
18.8%
17 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.94
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.44
Среднее время на гол
62
205
Всего голов
54
31
Голов в среднем за матч
1.69
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
53
92
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стенгс Келвин
|1
|0.25
|Ганцко Давид
|1
|0.25
|Лингр Ондржей
|1
|0.25
|Ниукоп Барт
|1
|0.25
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.25
|Тимбер Квинтен
|1
|0.25
|Пайшао Игор
|1
|0.25
|Иванушец Лука
|0
|0
|Хартман Квилиндси
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постема Романо
|3 (1)
|0.6
|Дуарте Ларос
|2
|0.4
|Luciano Valente
|1
|0.2
|Пеерсман Марвин
|1
|0.2
|Thom van Bergen
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Лингр Ондржей
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакуна Леандро
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Эмеран Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гронинген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1
Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0
Гронинген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гронинген - Хелмонд Спорт 0:0 Эйндховен - Гронинген 0:3 Гронинген - Осс 3:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0
Дордрехт - Гронинген 1:0 Гронинген - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Аякс-2 - Гронинген 0:1 Эксельсиор - Гронинген 0:2 Бохум - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт-2 2:1 Виллем II - Гронинген 1:3 Маастрихт - Гронинген 1:1 Гронинген - Телстар 2:0 Гронинген - ВВВ-Венло 2:1 Йонг АЗ Алкмаар - Гронинген 0:5 Гронинген - Эйндховен 2:1 Рода - Гронинген 0:0 Гронинген - Дордрехт 2:2 Рейнсбургс Бойз - Гронинген 0:1 Камбюр - Гронинген 2:1
Результаты матчей
Фейеноорд
Гронинген
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
1/16 финала
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
- 0:1 РКВ-ЭКС
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
- 2:0 АДО-СПА
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— НЕК Неймеген
— Фейеноорд
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|5
|Камбюр
|Milan Smit
|5
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|НЕК Неймеген
|Огава Коки
|4
|Камбюр
|Робертс Улдрикис
|3 (2)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|2
|Камбюр
|Брей Майкл
|2
|Витесс
|Ороз Алоис
|2
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1