Тур: 11.
0:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
15
Голов в среднем за матч
0.8
1.88
Среднее время на гол
112
48
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.88
1.2
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.46
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
55
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|7
|0.64
|Кинтеро Хуан
|2
|0.18
|Мура Факундо
|2
|0.18
|Сукулини Бруно
|1
|0.09
|Мартинес Рохер
|1
|0.09
|Альмендра Агустин
|1
|0.09
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|4 (1)
|0.36
|Gaston Togni
|3
|0.27
|Gabriel Alanis
|1
|0.09
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.09
|Luciano Herrera
|1
|0.09
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.09
|Молинас Аарон
|1
|0.09
|Лопес Кевин
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|5
|0
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Рубио Тобиас
|3
|0
|Кинтеро Хуан
|2
|0
|Бассо Агустин
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минго Сантьяго Рамос
|3
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Nicolas Tripicchio
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Benjamin Schamine
|0
|1
|Франко Ромеро
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
7
Расинг Авельянеда
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1
Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1
Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
46
37
37
28
28
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|2.
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|11 - 11
|18
|5.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|6.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|8.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 9
|15
|9.
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|5 - 11
|12
|11.
|10
|2
|3
|5
|7 - 10
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|13 - 14
|8
|14.
|10
|1
|2
|7
|5 - 16
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5