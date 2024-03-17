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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
1:0
Второй тайм: 52'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
13' Гол
Эрнандес Хуан
28' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
45' Желтая карточка
Эрнандес Хуан

Ход матча

13'
Эрнандес Хуан
(Йебоа Яв)
1:0
28'
 
Эдельман Даниэль
45'
Эрнандес Хуан
 
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.00
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Все Коэффициенты
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
25
Завадски
Шон
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
19
Рассел-Роу
Джейсен
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
31
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
5
Страуд
Питер
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
10
Форсберг
Эмиль
9
Морган
Льюис
11
Маноэль
Элиас
Коламбус Крю
3-4-2-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
60.9%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

41 матч

43.9%
19.5%
36.6%
18 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.8%
53.7%
19.5%
11 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.6%
29.3%
34.1%
15 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:2
М
2:0
М
2:3
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
3:1
М
3:1
М
2:0

Голы

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Среднее время на гол

57
69

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

1.9
0.86

Среднее время на гол

47
105

Всего голов

71
44

Голов в среднем за матч

1.73
1.07

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
35

Среднее время на гол

51
83

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 3 0.75
Рассел-Роу Джейсен 1 0.25
Фарси Мохамед 1 0.25
Йебоа Яв 0 0
Росси Диего 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 2 0.5
Форсберг Эмиль 1 (1) 0.25
Маноэль Элиас 1 0.25
Ванзейр Данте 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Хуан 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харпер Кэмерон 1 0
Данкан Кайл 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Эдельман Даниэль 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Коламбус Крю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Коламбус Крю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1

Результаты матчей

Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 0:0 4 2 2 0 8 - 4 8
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Лос-Анджелес
 0:0 4 1 2 1 2 - 4 5
8.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Даллас
 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
11.
Остин
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 0 1 3 2 - 7 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
3.
Торонто
 1:1 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Шарлотт
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
10.
Нэшвилл
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Филадельфия Юнион
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 0:0 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Даллас
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Остин
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Шарлотт
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Торонто
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Нэшвилл
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Филадельфия Юнион
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Нью-Йорк Сити
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Портленд Тимберс
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Даллас
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Торонто
 1:1 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Филадельфия Юнион
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Шарлотт
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Нэшвилл
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коламбус Крю
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 3
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Эрнандес Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Эдельман Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Йебоа Яв сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Эрнандес Хуан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.00
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5.60
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3.75
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