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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
3:0
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
13' Гол
Эрнандес Хуан
28' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
45' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
2:0
56' Гол
Рассел-Роу Джейсен
3:0
67' Гол
Моррис Эйдан
68' Желтая карточка
Бёрк Кори
74' Желтая карточка
Данкан Кайл
83' Желтая карточка
Нэйджби Дарлингтон
90' Вторая желтая карточка
Эдельман Даниэль
90'+8
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
25
Завадски
Шон
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
19
Рассел-Роу
Джейсен
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
31
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
5
Страуд
Питер
75
Эдельман
Даниэль
8
Амайя
Фрэнки
10
Форсберг
Эмиль
9
Морган
Льюис
11
Маноэль
Элиас
Коламбус Крю
3-4-2-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
60.9%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

41 матч

43.9%
19.5%
36.6%
18 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.8%
53.7%
19.5%
11 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.6%
29.3%
34.1%
15 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:2
М
2:0
М
2:3
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
3:1
М
3:1
М
2:0

Голы

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Среднее время на гол

57
69

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

1.9
0.86

Среднее время на гол

47
105

Всего голов

71
44

Голов в среднем за матч

1.73
1.07

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
35

Среднее время на гол

51
83

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 3 0.75
Рассел-Роу Джейсен 2 0.5
Моррис Эйдан 1 0.25
Фарси Мохамед 1 0.25
Йебоа Яв 0 0
Росси Диего 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Завадски Шон 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 2 0.5
Форсберг Эмиль 1 (1) 0.25
Маноэль Элиас 1 0.25
Ванзейр Данте 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 1 1
Данкан Кайл 2 0
Бёрк Кори 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Коламбус Крю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1

Результаты матчей

Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Портленд Тимберс
 0:1 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Лос-Анджелес
 0:1 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Даллас
 1:3 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 2:2 4 0 3 1 5 - 6 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
3.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Торонто
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 2 1 1 4 - 5 7
6.
Нэшвилл
 2:1 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Шарлотт
 1:2 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Филадельфия Юнион
 2:2 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Нью-Йорк Сити
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 0:1 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 1:3 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Остин
 2:2 3 0 2 1 5 - 6 2
11.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Нэшвилл
 2:1 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Шарлотт
 1:2 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Филадельфия Юнион
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Портленд Тимберс
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 2:2 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1:3 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
5.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Филадельфия Юнион
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Нэшвилл
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 3 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Эрнандес Хуан сделал результативную передачу.
    • 56'
      Г О О О О Л - Рассел-Роу Джейсен бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Эрнандес Хуан получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Эдельман Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Йебоа Яв сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Эрнандес Хуан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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