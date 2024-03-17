Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
3:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолЭрнандес Хуан
28' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
45' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
2:0
56' ГолРассел-Роу Джейсен
3:0
67' ГолМоррис Эйдан
68' Желтая карточкаБёрк Кори
74' Желтая карточкаДанкан Кайл
83' Желтая карточкаНэйджби Дарлингтон
90' Вторая желтая карточкаЭдельман Даниэль
90'+8
Ход матча
13'
1:0
28'
45'
56'
67'
3:0
68'
74'
90'
90'
25
Завадски
Шон
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
60.9%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
41 матч
43.9%
19.5%
36.6%
18 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.8%
53.7%
19.5%
11 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.6%
29.3%
34.1%
15 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.57
1.3
Среднее время на гол
57
69
Всего голов
38
18
Голов в среднем за матч
1.9
0.86
Среднее время на гол
47
105
Всего голов
71
44
Голов в среднем за матч
1.73
1.07
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
Среднее время на гол
51
83
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|3
|0.75
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.5
|Моррис Эйдан
|1
|0.25
|Фарси Мохамед
|1
|0.25
|Йебоа Яв
|0
|0
|Росси Диего
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Завадски Шон
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|2
|0.5
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.25
|Маноэль Элиас
|1
|0.25
|Ванзейр Данте
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|1
|1
|Данкан Кайл
|2
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Коламбус Крю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1
Результаты матчей
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|3:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|2:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|1:3
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|2:2
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|1:2
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|2:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|1:3
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2:2
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|3:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|3 (1)
|ФК Монреаль
|Коккаро Матиас
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|3