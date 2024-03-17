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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
2:1
Конец матча
Торонто
0'
0:1
7' Гол
Маршалл-Ратти Джакил
23' Желтая карточка
Лонг Кевин
1:1
24' Гол
Родригес Сантьяго
28' Желтая карточка
Бернардески Федерико
42' Желтая карточка
Риса Бирк
62' Желтая карточка
Паркс Китон
2:1
65' Гол
О'Тул Кевин
68' Красная карточка
Паркс Китон
71' Желтая карточка
О'Нил Шейн
90' Желтая карточка
Хаак Джастин
90' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
90' Желтая карточка
Инсинье Лоренцо
90'+12
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
10
Родригес
Сантьяго
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
11
Фернандес
Джулиан
9
Бакрар
Монсеф
17
Вольф
Ханнес
90
Гавран
Лука
27
О'Нил
Шейн
5
Лонг
Кевин
17
Рустед
Сигурд
10
Бернардески
Федерико
7
Маршалл-Ратти
Джакил
20
Флорес
Дейби
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
8
Лонгстафф
Мэттью
24
Инсинье
Лоренцо
99
Овусу
Принс-Осеи
Нью-Йорк Сити
4-3-3
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Торонто

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

М
3:0
СИЦА
5:0
М
1:0
М
5:4
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
0:1
ЧМ
1:3
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
4:0
М
2:3
М
2:1
М
4:0
М
2:2
М
0:5
М
2:0
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
4:4
М
0:2

Голы

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

2.15
1.08

Среднее время на гол

41
83

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.67
1.77

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.92
1.44

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

46
62

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 2 0.5
О'Тул Кевин 1 0.25
Фернандес Джулиан 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 2 0.5
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.25
Бернардески Федерико 0 0
Лонгстафф Мэттью 0 0
Камареро Алонсо Коэльо 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 2 1
Паркс Китон 1 1
Иленчич Митя 2 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Риса Бирк 1 0
Перея Андрес 1 0
Хаак Джастин 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Джонсон Шон 2 0
Бернардески Федерико 2 0
Лонг Кевин 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Акинола Айо 1 0
Петретта Рауль 1 0
Nickseon Gomis 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Торонто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Нью-Йорк Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2
Торонто
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1
Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Торонто

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Портленд Тимберс
 0:1 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Лос-Анджелес
 0:1 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Даллас
 1:3 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 2:2 4 0 3 1 5 - 6 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
3.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Торонто
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 2 1 1 4 - 5 7
6.
Нэшвилл
 2:1 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Шарлотт
 1:2 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Филадельфия Юнион
 2:2 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Нью-Йорк Сити
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 0:1 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 1:3 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Остин
 2:2 3 0 2 1 5 - 6 2
11.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Нэшвилл
 2:1 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Шарлотт
 1:2 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Филадельфия Юнион
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Портленд Тимберс
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 2:2 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1:3 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
5.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Филадельфия Юнион
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Нэшвилл
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 3 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
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Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 3
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    • 57'
      Овусу Принс-Осеи уходит с поля. Kosi Thompson выходит вместо него
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      Мэттью Лонгстафф уходит с поля. Франклин Кобе выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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