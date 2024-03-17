Тур: 1. Стадион: Янки.
2:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолМаршалл-Ратти Джакил
23' Желтая карточкаЛонг Кевин
1:1
24' ГолРодригес Сантьяго
28' Желтая карточкаБернардески Федерико
42' Желтая карточкаРиса Бирк
62' Желтая карточкаПаркс Китон
2:1
65' ГолО'Тул Кевин
68' Красная карточкаПаркс Китон
71' Желтая карточкаО'Нил Шейн
90' Желтая карточкаХаак Джастин
90' Желтая карточкаСэндс Джеймс
90' Желтая карточкаИнсинье Лоренцо
90'+12
Ход матча
23'
24'
42'
62'
65'
2:1
68'
71'
90'
90'
90'
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Вольф ХаннесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
-
90 Гавран ЛукаВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Торонто
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
2.15
1.08
Среднее время на гол
41
83
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.67
1.77
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
48
36
Голов в среднем за матч
1.92
1.44
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
46
62
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|2
|0.5
|О'Тул Кевин
|1
|0.25
|Фернандес Джулиан
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.5
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.25
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Лонгстафф Мэттью
|0
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|2
|1
|Паркс Китон
|1
|1
|Иленчич Митя
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Джонсон Шон
|2
|0
|Бернардески Федерико
|2
|0
|Лонг Кевин
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
|Nickseon Gomis
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Торонто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Нью-Йорк Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2
Торонто
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1
Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Торонто
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|3:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|2:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|1:3
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|2:2
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|1:2
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|2:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|1:3
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2:2
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|3:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|3 (1)
|ФК Монреаль
|Коккаро Матиас
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|3