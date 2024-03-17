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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 11.
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 21'
Институто Кордоба
0'
9' Желтая карточка
Гомес Валентин

Ход матча

9'
Гомес Валентин
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Велес Сарсфилд
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
27
Thiago
Fernandez
22
Акино
Клаудио
20
Пиццини
Франсиско
9
Ромеро
Брайан
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
12
Jonathan
Bay
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
17
Guido
Mainero
20
Brahian
Cuello
22
Damian
Puebla
9
Facundo
Suarez
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Институто Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Институто Кордоба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КПЛ
0:1
ЛП
1:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 4 0.36
Пиццини Франсиско 2 0.18
Лобато Ленни 2 0.18
Акино Клаудио 1 (1) 0.09
Осорио Абель 1 0.09
Маммана Эмануэль 1 0.09
Гомес Валентин 1 0.09
Roberto Garcia 0 0
Пиньейро Родриго 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0
Thiago Fernandez 0 0
Alvaro Montoro 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 5 (2) 0.45
Facundo Suarez 2 0.18
Santiago Rodriguez III 2 (1) 0.18
Jonathan Bay 1 0.09
Juan Franco 1 0.09
Nicolas Barrientos 1 0.09
Brahian Cuello 1 0.09
Russo Cordero 1 0.09
Gaston Lodico 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Ромеро Сильвио 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 4 0
Бузат Агустин 3 0
Ордоньес Кристиан 3 0
Акино Клаудио 2 0
Пиццини Франсиско 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Гомес Элиас 2 0
Фернандес Дамиан 1 0
Roberto Garcia 1 0
Мендез Начо 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Franco 3 0
Santiago Rodriguez III 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Fernando Alarcon 2 0
Кабрера Виктор 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Gregorio Rodríguez 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Jonathan Bay 1 0
Guido Mainero 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Gaston Lodico 1 0
Facundo Suarez 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Russo Cordero 1 0
Damian Puebla 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Институто Кордоба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
7
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Институто Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
57%
1
14%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

8
6
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
5
42%
4
29%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
4
33%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2
Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Институто Кордоба

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:0 11 5 4 2 12 - 12 19
2.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
3.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 20 - 13 18
4.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
5.
Институто Кордоба
 0:0 11 5 3 3 14 - 8 18
6.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
7.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
11.
Банфилд
 10 2 4 4 10 - 12 10
12.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
13.
Атлетико Тукуман
 1:0 11 1 5 5 3 - 14 8
14.
Индепендьенте Ривадавия
 0:1 11 2 0 9 9 - 20 6

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 4 5 2 13 - 13 17
6.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 11 4 3 4 15 - 10 15
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 6 2 8 - 10 12
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 3 5 7 - 10 9
12.
Сармьенто
 11 2 3 6 9 - 16 9
13.
Бельграно
 10 1 5 4 13 - 14 8
14.
Тигре
 10 1 2 7 5 - 16 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 0:0 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
4.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Институто Кордоба
 0:0 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 1 4 1 2 - 4 7
11.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
13.
Банфилд
 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Индепендьенте Ривадавия
 0:1 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Институто Кордоба
 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 0:0 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
8.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
9.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Индепендьенте Ривадавия
 0:1 6 1 0 5 5 - 12 3
14.
Атлетико Тукуман
 1:0 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
10.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Гомес Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Институто Кордоба
2.27
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3.65
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3.61
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