Тур: 11.
0:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
-
-
-
30 Alejo Sarco
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Институто Кордоба
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|4
|0.36
|Пиццини Франсиско
|2
|0.18
|Лобато Ленни
|2
|0.18
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.09
|Осорио Абель
|1
|0.09
|Маммана Эмануэль
|1
|0.09
|Гомес Валентин
|1
|0.09
|Roberto Garcia
|0
|0
|Пиньейро Родриго
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
|Thiago Fernandez
|0
|0
|Alvaro Montoro
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|5 (2)
|0.45
|Facundo Suarez
|2
|0.18
|Santiago Rodriguez III
|2 (1)
|0.18
|Jonathan Bay
|1
|0.09
|Juan Franco
|1
|0.09
|Nicolas Barrientos
|1
|0.09
|Brahian Cuello
|1
|0.09
|Russo Cordero
|1
|0.09
|Gaston Lodico
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|4
|0
|Бузат Агустин
|3
|0
|Ордоньес Кристиан
|3
|0
|Акино Клаудио
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Roberto Garcia
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Franco
|3
|0
|Santiago Rodriguez III
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Russo Cordero
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Институто Кордоба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
7
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Институто Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
57%
1
14%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
8
6
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
5
42%
4
29%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
4
33%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2
Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Институто Кордоба
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
46
64
19
28
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 12
|19
|2.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|3.
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|4.
|10
|4
|6
|0
|18 - 6
|18
|5.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 10
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|10.
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|13.
|1:0
|11
|1
|5
|5
|3 - 14
|8
|14.
|0:1
|11
|2
|0
|9
|9 - 20
|6
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|1:0
|6
|1
|4
|1
|2 - 4
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|13.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|14.
|1:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5