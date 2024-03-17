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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:0
Первый тайм: 12'
Ванкувер Уайткэпс
0'
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
2.50
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Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
11
Сили
Данте
8
Льетгет
Себастьян
6
Patrickson
Delgado
10
Феррейра
Хесус
7
Арриола
Пол
9
Муса
Петар
1
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
7
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
Даллас
3-4-2-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2

История личных встреч

Даллас
Ванкувер Уайткэпс

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

29 матчей

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
1:0
М
2:2
М
2:2
М
2:1
М
1:2
М
2:2
М
0:4
М
1:1
М
2:0
М
3:0
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
1:0
М
0:2
М
1:0
М
2:0
М
1:2

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.71
0.93

Среднее время на гол

52
96

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

44
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22

Среднее время на гол

59
87

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ильяраменди Асьер 1 0.25
Муса Петар 1 0.25
Феррейра Хесус 1 0.25
Сили Данте 1 0.25
Анса Юджин 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Камунго Бернард 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Али Ахмед 1 0.33
Шёпф Алессандро 1 0.33
Рапосо Райан 1 0.33
Голд Райан 0 0
Блэкмон Тристан 0 0
Pedro Vite 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льетгет Себастьян 1 0
Арриола Пол 1 0
Фрейзер Лиам 1 0
Сили Данте 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 1 0
Пико Фабрис 1 0
Блэкмон Тристан 1 0

Результаты матчей

Даллас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Даллас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2
Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1

Результаты матчей

Даллас
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Даллас
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 0:0 4 2 2 0 8 - 4 8
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Лос-Анджелес
 0:0 4 1 2 1 2 - 4 5
8.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Даллас
 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
11.
Остин
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 0 1 3 2 - 7 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
3.
Торонто
 1:1 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Шарлотт
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
10.
Нэшвилл
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Филадельфия Юнион
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 0:0 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Даллас
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Остин
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Шарлотт
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Торонто
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Нэшвилл
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Филадельфия Юнион
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Нью-Йорк Сити
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Портленд Тимберс
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Даллас
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Торонто
 1:1 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Филадельфия Юнион
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Шарлотт
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Нэшвилл
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коламбус Крю
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 3
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
2.50
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3.45
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3.20
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Где смотреть матч Даллас 0:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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Даллас
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