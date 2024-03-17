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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 12'
Портленд Тимберс
0'
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Портленд Тимберс
1.95
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3.90
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4.20
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Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
2
Эскобар
Франко
31
Микаэль
4
Бартлоу
Итан
21
Грегуш
Ян
6
Artur
Moraes
III
20
Карраскилья
Адальберто
27
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
15
Миллер
Эрик
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
10
Феррейра
Эвандер
11
Антони
27
Асприлья
Дайрон
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:3
М
5:0
М
2:1
М
0:0
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
4:2
М
3:1
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
0:2
М
2:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.31

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

2.08
0.92

Среднее время на гол

43
97

Всего голов

50
29

Голов в среднем за матч

1.92
1.12

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

46
80

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 1 0.5
Gabriel Segal 1 0.5
Карраскилья Адальберто 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 3 1
Уильямсон Эрик 1 0.33
Santiago Moreno 1 0.33
Асприлья Дайрон 1 0.33
Феррейра Эвандер 1 0.33
Миллер Эрик 0 0
Москера Хуан 0 0
Паредес Кристиан 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларк Стив 1 0
Эскобар Франко 1 0
Дорси Гриффин 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Кристиан 2 0
Макгро Зак 2 0
Чара Диего 1 0
Крепо Максим 1 0
Миллер Камаль 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Портленд Тимберс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портленд Тимберс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 0:0 4 2 2 0 8 - 4 8
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Лос-Анджелес
 0:0 4 1 2 1 2 - 4 5
8.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Даллас
 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
11.
Остин
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 4 0 1 3 2 - 7 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
3.
Торонто
 1:1 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Шарлотт
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
10.
Нэшвилл
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Филадельфия Юнион
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 0:0 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Даллас
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Остин
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Шарлотт
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Торонто
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Нэшвилл
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Филадельфия Юнион
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Нью-Йорк Сити
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Портленд Тимберс
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
6.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Даллас
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Торонто
 1:1 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Филадельфия Юнион
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Шарлотт
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Нэшвилл
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коламбус Крю
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 3
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Портленд Тимберс
1.95
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3.90
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4.20
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