Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
21
Грегуш
Ян
18
Алию
Ибрахим
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
11
Антони
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
17 Tega Ikoba
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
26 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.77
1.31
Среднее время на гол
50
68
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
2.08
0.92
Среднее время на гол
43
97
Всего голов
50
29
Голов в среднем за матч
1.92
1.12
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
46
80
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|1
|0.5
|Gabriel Segal
|1
|0.5
|Карраскилья Адальберто
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антони
|3
|1
|Уильямсон Эрик
|1
|0.33
|Santiago Moreno
|1
|0.33
|Асприлья Дайрон
|1
|0.33
|Феррейра Эвандер
|1
|0.33
|Миллер Эрик
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Паредес Кристиан
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кларк Стив
|1
|0
|Эскобар Франко
|1
|0
|Дорси Гриффин
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Чара Диего
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Портленд Тимберс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портленд Тимберс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|11.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|10.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|3 (1)
|ФК Монреаль
|Коккаро Матиас
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|3
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|3