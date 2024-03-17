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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:0
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
1:0
43' Гол
Алию Ибрахим
52' Желтая карточка
Дорси Гриффин
57' Желтая карточка
Жупарич Дарио
64' Желтая карточка
Миллер Камаль
70' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
80' Желтая карточка
Artur Moraes III
90'+5
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
2
Эскобар
Франко
31
Микаэль
4
Бартлоу
Итан
21
Грегуш
Ян
6
Artur
Moraes
III
20
Карраскилья
Адальберто
27
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
15
Миллер
Эрик
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
10
Феррейра
Эвандер
11
Антони
27
Асприлья
Дайрон
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:3
М
5:0
М
2:1
М
0:0
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
4:2
М
3:1
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
0:2
М
2:1

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.31

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

2.08
0.92

Среднее время на гол

43
97

Всего голов

50
29

Голов в среднем за матч

1.92
1.12

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

46
80

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 2 0.67
Gabriel Segal 1 0.33
Карраскилья Адальберто 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 3 0.75
Уильямсон Эрик 1 0.25
Santiago Moreno 1 0.25
Асприлья Дайрон 1 0.25
Феррейра Эвандер 1 0.25
Миллер Эрик 0 0
Москера Хуан 0 0
Паредес Кристиан 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 2 0
Кларк Стив 1 0
Эскобар Франко 1 0
Artur Moraes III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Кристиан 2 0
Миллер Камаль 2 0
Макгро Зак 2 0
Чара Диего 1 0
Жупарич Дарио 1 0
Крепо Максим 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Портленд Тимберс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Хьюстон Динамо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Спортинг Канзас-Сити
 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Сент-Луис Сити
 1:2 4 1 2 1 6 - 5 5
7.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Лос-Анджелес
 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 4 0 3 1 5 - 6 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
3.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Торонто
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 2 1 1 4 - 5 7
6.
Нэшвилл
 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Шарлотт
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Филадельфия Юнион
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Нью-Йорк Сити
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 1:2 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Спортинг Канзас-Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
5.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 4 (1)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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