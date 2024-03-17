Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
1:0
Конец матча
0'
1:0
43' ГолАлию Ибрахим
52' Желтая карточкаДорси Гриффин
57' Желтая карточкаЖупарич Дарио
64' Желтая карточкаМиллер Камаль
70' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
80' Желтая карточкаArtur Moraes III
90'+5
Ход матча
43'
52'
57'
64'
80'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
21
Грегуш
Ян
18
Алию
Ибрахим
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
11
Антони
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
17 Tega Ikoba
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
26 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.77
1.31
Среднее время на гол
50
68
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
2.08
0.92
Среднее время на гол
43
97
Всего голов
50
29
Голов в среднем за матч
1.92
1.12
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
46
80
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|2
|0.67
|Gabriel Segal
|1
|0.33
|Карраскилья Адальберто
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антони
|3
|0.75
|Уильямсон Эрик
|1
|0.25
|Santiago Moreno
|1
|0.25
|Асприлья Дайрон
|1
|0.25
|Феррейра Эвандер
|1
|0.25
|Миллер Эрик
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Паредес Кристиан
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эскобар Франко
|1
|0
|Artur Moraes III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Миллер Камаль
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Чара Диего
|1
|0
|Жупарич Дарио
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Портленд Тимберс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Хьюстон Динамо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|3 (1)
|ФК Монреаль
|Коккаро Матиас
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|3