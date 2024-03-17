Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
0'
1:0
32' ГолСарридж Сэм
2:0
40' ГолМьюл Алекс
2:1
45' ГолДеягере Брехт
55' Желтая карточкаМахер Джек
56' Желтая карточкаIuri Tavares
57' Желтая карточкаБёрн Натан
81' Желтая карточкаПриветт Эндрю
Ход матча
32'
1:0
40'
2:0
45'
2:1
55'
56'
57'
81'
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
16
Йервуд
Дрю
11
Бойд
Тайлер
10
Мухтар
Хани
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
37
Арфилд
Скотт
38
Iuri
Tavares
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
38 Iuri TavaresПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Диоп ХамадиЗащитник
-
20 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Нэшвилл
Шарлотт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банбери Тил
|2 (2)
|0.5
|Мьюл Алекс
|1
|0.25
|Сарридж Сэм
|1
|0.25
|Йервуд Дрю
|1
|0.25
|Мур Шак
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деягере Брехт
|1
|0.25
|Iuri Tavares
|1
|0.25
|Маланда Адилсон
|1
|0.25
|Уронен Йере
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|1
|0
|Йервуд Дрю
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Iuri Tavares
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Бёрн Натан
|1
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шарлотт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Нэшвилл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шарлотт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Нэшвилл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Шарлотт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1
Шарлотт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0
Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0
Результаты матчей
Нэшвилл
Шарлотт
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|3:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|2:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|1:3
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|2:2
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|1:2
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|2:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|1:3
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2:2
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|3:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|3 (1)
|ФК Монреаль
|Коккаро Матиас
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|3